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 Экономика, Общество
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Все про:закон (2719) Зеленский (4326) кредит (2145) малый бизнес (22)

 Зеленский подписал закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, благодаря которому малый бизнес получит 2 млрд грн по программе госкредитов.

Об эом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тыс. легальных рабочих мест только в первый год действия программы.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что программа начнет свою работу с 1 февраля 2020 года.

14 января Рада поддержала соответствующий законопроект.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171018
 
   
 Топ комментарии
 
2 млрд ушли в карман Бене и Оманскому Ишаку
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Кредиты на покупку кассовых аппаратов.
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Только закон подписали, а ты уже ждёшь комментов?)))Ну ты и быстрый)))
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Мне стыдно или вам?)))Если предполагается что стыдно мне-зачем же я сам указал за кого голосовал в профиле,выставив эту информацию наоказ?)))
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Вы ещё забыли сюда приплести Беню, которого путлер своим вражиной объявил, но то таке, со временем надеюсь и его логически сможете встроить в свою словесную конструкцию))
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Беня каким?Он враг только тогда,когда его личному кошельку кто-то враг.) В 2014 угрозы были,а сейчас даже торговать можно с удовольствием.Вы наивным были от рождения или прохихикали мозги вместе с квартал-95. Одумайтесь.И думаете Украину Куйло в покое оставит? Он не Дед Мороз,ему надо мясо таких зебилов как Вы в сириях и ливиях.Свои алкаши и зебилы заканчиваются(((
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Так вашими единомышленники вечно Беню приплетают. Мол, Зеленский клоун-марионетка, а рулит им то путлер, то беня. Вот я и решил, что может вы как-то совместите одно с другим)))
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см.Выше...И все что написано касается и Беларуси.....маньяку куйлО нужно мясо для ведения дальнейших войн.
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2 млрд ушли в карман Бене и Оманскому Ишаку
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"казины открывать станем,на рабочий кредит" (с)
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ФОП "Игорь Коломойский" уже и грант выиграл на освоение этих денег.
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Лакеи Уродоов на 3 тура выборов потратили в 2 раза больше.
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Сначала обложили бешенными налогами и вымогателями из гфс и держпраци,а теперь на отобранные средства пытаются пропиариться как благодетели,мрази туманные.
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Вам ФОПам просто нужно потуже затянуть пояса и максимально сплотится вокруг ВЕЛИЧАЙШЕГО ЛИДЕРА НАШЕЙ ЭПРОХИ!))))
долой сопли...слезы...и деньги!)
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!))
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Свей маме советы давай,первый - по вопросу применения эффективной контрацепции.
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Судя по тому как ты ЗАКИПЕЛ в области седалища...
А не ошибся))))
Голосовал? Наробив це разом? По приколу?
Теперь ПЛАТИ МОЛЧА!)))
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Всё бывшие малые предприниматели тут же бросили работу у монополистов, которые их подавили и кинулись в здоровую конкуренцию с провластными монопольными монстрами.
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было бы здорово если бы миллионер Зеленский начал с себя и уплатил налоги со своих убыточных ООО за 20 лет
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