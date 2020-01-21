 Агрессия РФ, дискриминация, экология и диджитализация, - Ясько рассказала, какие темы будет поднимать украинская делегация в ПАСЕ

Об этом Ясько рассказала в интервью Новому времени, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, на январской сессии украинская делегация готовится выступить с "позитивной активной позицией", а также оспорит полномочия России и будет поднимать проблему с дискриминацией, экологией в Европе и Украине, вопросы гендерной политики и диджитализации.
"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы это будем делать. Это наша национальная позиция", – сказала она, заявив о необходимости говорить о том же, о чем говорят европейцы: "Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами".
На вопрос, правильно ли такое решение, поскольку ПАСЕ является одним из главных площадок, где Украина может показать миру действия Москвы, Ясько ответила утвердительно.
"Конечно, правильно. Если мы хотим задавать мировые тренды, мы должны считаться с тем, что происходит в мире, и иметь свое мнение по актуальным вопросам", – добавила она.
По данным изданий, россияне числились сантехниками «Русского дома» и не должны были иметь дипломатической аккредитации. Они якобы вели подготовительную работу с лета 2019 года. «Швейцарские службы безопасности предотвратили, предположительно, направленную против меня шпионскую операцию России», - написал Браудер в своем Twitter.
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
Издание Tages Anzeiger пишет, что Браудер был инициатором антироссийских санкций. По его мнению, Москва давно «охотится» за ним и даже пыталась аннулировать его участие в давосском форуме. Однако руководство ВЭФ отказалось удовлетворять эту просьбу.
Нет, им какие-то глупости лучше обсуждать вроде "российской агрессии".
(пієса з епіграфом)
21.01.2020 IBIGDAN
Швейцарская служба безопасности предупредила в Давосе покушение на Билла Браудера - личного врага Путина, добившегося введения «Закона Магнитского» и санкций против окружения Путина. Российские шпионы выдавали себя за сантехников. Когда их арестовала швейцарская спецслужба, русские «сантехники» предъявили дипломатические паспорта.
Швецарские спецслужбы: Йо, пацаны, мы тут русских агентов задержали.
Европейские страны: …
Швейцарские спецслужбы: Они, возможно, планировали покушение на вот этого дядьку. (Достают дядьку, показывают.)
Европейские страны: …
(Смотрят друг на друга, но стараются не встречаться взглядами.)
Европейские страны: …
(Смотрят в потолок, в окно, внимательно исследуют ногти.)
Европейские страны: …
Первая европейская страна (решившись): Какая неприятность…
Вторая европейская страна (подхватывает): Как жаль, такой надёжный торговый партнёр…
Третья европейская страна: Давайте перезагрузим с ними отношения!
Первая европейская страна: Отличная идея!
Вторая европейская страна: К счастью, нам почти удалось решить этот внутриукраинский гражданский кризис, который развязали фашистствующие молодчики и праворадикальные элементы.
Президент Зеленский: МЫ НА ШЛЯХУ ДО МЫРУ!
Министр Пристайко: мммуугугумуу мугугугуууму муу
Первая европейская страна: Это прекрасные новости! Было бы жаль, если бы такой надёжный партнёр…
Вторая европейская страна: Такой надёжный партнёр…
Швейцарские спецслужбы: Так а… так а с этими чё делать?..
Министр Пристайко: Нумууму мммугугумууу нумумуму
Третья европейская страна: Вадим, не разговаривайте с полным ртом, это невежливо.
Президент Зеленский: НЕМА АЛЬТЭРНАТЫВЫ ВИДВЭДЭННЮ ВИЙСЬК!
Первая европейская страна: Молодец, Владимир, вот тебе пианинка, пойди поиграй с Приднестровьем и другими детишками.
Министр Пристайко: Уггумумум мумумуугу му! (уходит)
Вторая европейская страна: Вот и славненько, кризис почти разрешён!
Швейцарские спейслужбы: Так эта… Так а чё?.. Так а…
Первая европйеская страна: Давайте предоставим слово нашему надёжному партнёру Владимиру Путину, который расскажет нам об успехах построения демократии и бурных реформах в Российской Федерации!
Вторая европейская страна: Такому надежному партнёру…
Третья европейская страна: Отличная идея, это поможет перезагрузить отношения!
(Аплодисменты.)
Владимир Завгородний
Модная тусовка с нулевым результатом по итогу. Никаких реальных действий не жду - просто поговорить.