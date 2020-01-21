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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1491) Елизавета Ясько (17)

 Агрессия РФ, дискриминация, экология и диджитализация, - Ясько рассказала, какие темы будет поднимать украинская делегация в ПАСЕ

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что кроме вопроса агрессии РФ против Украины новые делегаты будут обсуждать в Генассамблее Совета Европы вопрос активизма, гендерного равенства и экологии.

Об этом Ясько рассказала в интервью Новому времени, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на январской сессии украинская делегация готовится выступить с "позитивной активной позицией", а также оспорит полномочия России и будет поднимать проблему с дискриминацией, экологией в Европе и Украине, вопросы гендерной политики и диджитализации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От "Слуги народа" на экономический форум в Давос поедут 17 нардепов

"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы это будем делать. Это наша национальная позиция", – сказала она, заявив о необходимости говорить о том же, о чем говорят европейцы: "Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами".

На вопрос, правильно ли такое решение, поскольку ПАСЕ является одним из главных площадок, где Украина может показать миру действия Москвы, Ясько ответила утвердительно.

"Конечно, правильно. Если мы хотим задавать мировые тренды, мы должны считаться с тем, что происходит в мире, и иметь свое мнение по актуальным вопросам", – добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поручила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года

Источник: https://censor.net.ua/n3171017
 
 
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Вот, вот, только хотел написать по заголовку про гендерное равенство, как наиболее важную проблему для Украины, по сравнению с агрессией паРаши, как оказалось - в тексте это уже есть...
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Швейцарские власти сообщили о задержании двух российских шпионов, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе. Об этом пишет издание Tages Anzeiger со ссылкой на правоохранительные органы, информацию подтвердил Reuters и сам британец.
По данным изданий, россияне числились сантехниками «Русского дома» и не должны были иметь дипломатической аккредитации. Они якобы вели подготовительную работу с лета 2019 года. «Швейцарские службы безопасности предотвратили, предположительно, направленную против меня шпионскую операцию России», - написал Браудер в своем Twitter.



Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России

Издание Tages Anzeiger пишет, что Браудер был инициатором антироссийских санкций. По его мнению, Москва давно «охотится» за ним и даже пыталась аннулировать его участие в давосском форуме. Однако руководство ВЭФ отказалось удовлетворять эту просьбу.
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А введение большого отказа? А расширение прав животных? А обязательное вегетарианство? А введение паспорта привилегий?
Нет, им какие-то глупости лучше обсуждать вроде "российской агрессии".
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Глубокая обеспокоенность
(пієса з епіграфом)
21.01.2020 IBIGDAN
Швейцарская служба безопасности предупредила в Давосе покушение на Билла Браудера - личного врага Путина, добившегося введения «Закона Магнитского» и санкций против окружения Путина. Российские шпионы выдавали себя за сантехников. Когда их арестовала швейцарская спецслужба, русские «сантехники» предъявили дипломатические паспорта.Агресія РФ, дискримінація, екологія і діджиталізація, - Ясько розповіла, які теми порушуватиме українська делегація в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6318

Швецарские спецслужбы: Йо, пацаны, мы тут русских агентов задержали.
Европейские страны: …
Швейцарские спецслужбы: Они, возможно, планировали покушение на вот этого дядьку. (Достают дядьку, показывают.)
Европейские страны: …
(Смотрят друг на друга, но стараются не встречаться взглядами.)
Европейские страны: …
(Смотрят в потолок, в окно, внимательно исследуют ногти.)
Европейские страны: …
Первая европейская страна (решившись): Какая неприятность…
Вторая европейская страна (подхватывает): Как жаль, такой надёжный торговый партнёр…
Третья европейская страна: Давайте перезагрузим с ними отношения!
Первая европейская страна: Отличная идея!
Вторая европейская страна: К счастью, нам почти удалось решить этот внутриукраинский гражданский кризис, который развязали фашистствующие молодчики и праворадикальные элементы.
Президент Зеленский: МЫ НА ШЛЯХУ ДО МЫРУ!
Министр Пристайко: мммуугугумуу мугугугуууму муу
Первая европейская страна: Это прекрасные новости! Было бы жаль, если бы такой надёжный партнёр…
Вторая европейская страна: Такой надёжный партнёр…
Швейцарские спецслужбы: Так а… так а с этими чё делать?..
Министр Пристайко: Нумууму мммугугумууу нумумуму
Третья европейская страна: Вадим, не разговаривайте с полным ртом, это невежливо.
Президент Зеленский: НЕМА АЛЬТЭРНАТЫВЫ ВИДВЭДЭННЮ ВИЙСЬК!
Первая европейская страна: Молодец, Владимир, вот тебе пианинка, пойди поиграй с Приднестровьем и другими детишками.
Министр Пристайко: Уггумумум мумумуугу му! (уходит)
Вторая европейская страна: Вот и славненько, кризис почти разрешён!
Швейцарские спейслужбы: Так эта… Так а чё?.. Так а…
Первая европйеская страна: Давайте предоставим слово нашему надёжному партнёру Владимиру Путину, который расскажет нам об успехах построения демократии и бурных реформах в Российской Федерации!
Вторая европейская страна: Такому надежному партнёру…
Третья европейская страна: Отличная идея, это поможет перезагрузить отношения!
(Аплодисменты.)
Владимир Завгородний
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Подымуй не пдымуй всё равно получишь ...... Может пора уже реальные шаги делать для решения вопросов, а не подымать их. Когда уже руководители о законах вспомнят?
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/// ...украинская делегация готовится выступить с "позитивной активной позицией", а также оспорит полномочия России и будет поднимать проблему с дискриминацией, экологией в Европе и Украине, вопросы гендерной политики и диджитализации. ///

Модная тусовка с нулевым результатом по итогу. Никаких реальных действий не жду - просто поговорить.
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