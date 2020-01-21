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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1467) судебная реформа (1293) суд присяжных (42) Банчук Александр (5)

 Классический суд присяжных может заработать в Украине с 2021 года, - Минюст

Министерство юстиции разработало два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в Украине классического института присяжных.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что хотя Конституцией Украины гарантируется право народа непосредственно участвовать в осуществлении правосудия через присяжных, принцип их работы до сих пор опирается на советскую практику.

По словам Банчука, для формального выполнения этой нормы Конституции суд народных заседателей в 2012 году был переименован в суд присяжных, но фактически этот институт не является судом присяжных в классическом понимании.

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"Положения Конституции в части суда присяжных необходимо полностью реализовать. Недостаточно только переименовать суд народных заседателей в суд присяжных. Необходимо четко разделить установление судом присяжных вопроса виновности-невиновности и принятия юридических решений профессиональным судьей", - пояснил Банчук.

В прошлом году правозащитники и ученые вместе с Министерством юстиции Украины подготовили два законопроекта, которые были недавно зарегистрированы в парламенте.

"Один законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно формирования списка присяжных. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей", - отметил заместитель министра юстиции.

Он выразил надежду, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году.

Он добавил, что законопроекты призваны обеспечить независимость присяжных от судьи на законодательном уровне, что позволит повысить качество и эффективность работы органов досудебного расследования и усилить состязательность сторон в процессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Многие говорят, что не доверяют суду, пожалуйста, приобщайтесь к правосудию, - замглавы Минюста Банчук о создании суда присяжных в Украине

Кроме того, Банчук сообщил, что предложено сократить продолжительность рассмотрения дел судом присяжных и в этом году этот вопрос должен быть решен в парламенте.

"Мы предложили механизмы и готовы к компромиссам, консультациям и дополнениям соответствующих законопроектов. Надеемся, что удастся реализовать положения Конституции в части суда присяжных", - подытожил замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3171010
 
   
 Топ комментарии
 
Как бы в Украине Суд Линча раньше не заработал ... Класичний суд присяжних може запрацювати в Україні з 2021 року, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7162
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Діджітальний і в турборежимі.
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Я теж можу стати до праці.
Причому вже завтра.
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Я теж можу стати до праці.
Причому вже завтра.
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"Классический суд присяжных". А суд присяжных модерн будет?
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Осел волнуется, соломку стелит. За государственную измену расстрел, в порядке исключения.
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Наша песня хороша начинай сначала. Дымовая завеса.
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Как бы в Украине Суд Линча раньше не заработал ... Класичний суд присяжних може запрацювати в Україні з 2021 року, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7162
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Так суд может заработать или заработать? )))
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Что-то я не особо верю в суд присяжных в стране, где люди способны обменять свою совесть на кило гречки.
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Малюська, смотри шоб суд Линча не появился в 2019-м, под на Новорiчну Йолку!
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