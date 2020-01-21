EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  940  58
Все про:Деминициативы (37) евроинтеграция (1918) НАТО (6641) опрос (1797) социология (438) Центр Разумкова (96) членство в НАТО (360) членство в ЕС (199) Евросоюз (12736)

 51% украинцев считает лучшей гарантией безопасности членство в НАТО: это самый высокий показатель за все время проведения опросов, - Деминициативы. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что интеграционным направлением Украины должно быть вступление в Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Почти две трети населения (64%) считают, что главным интеграционным направлением Украины должно быть вступление в ЕС, за вступление в Евразийский экономический союз выступают 13%, а 23% не имеют определенного мнения. Больше всего поддерживают вступление Украины в ЕС в западном (90%) и центральном (70%) регионах. На юге (44%) и востоке (43%) поддержка членства в ЕС тоже преобладает, но определенная часть жителей поддерживают и вступление в Евразийский экономический союз (23% на юге и 24% на востоке), значительная часть свое мненияе еще не определила (33 % на юге и 33% на востоке). После 2013 года возросло количество граждан, которые предпочитают членство в ЕС - с 46% в декабре 2013 г. до 57% в декабре 2014 г., постепенно возрастая до 64% ​​в декабре 2019 г. В то же время резко уменьшилось количество сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана - с 36% в 2013 г. до 16% в 2014, в дальнейшем продолжая снижаться до 13% в декабре 2019 г", - говорится в исследовании.

 51% украинцев считает лучшей гарантией безопасности членство в НАТО: это самый высокий показатель за все время проведения опросов, - Деминициативы 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос. ИНФОГРАФИКА

"Более половины населения (51%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы ее вступление в НАТО - это самый высокий процент за все время проведения опросов. Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ. В то же время по этому вопросу существуют региональные различия: вступление в НАТО почти единодушно поддерживают на западе (80%) и более половины населения в центральном регионе (54%). Зато на юге предпочитают нейтральном статуса (42%), так же и на востоке (43%), причем на Востоке 13% видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ. Одновременно и на юге, и на востоке примерно треть населения (соответственно, 34% и 29%) предпочитает членству Украины в НАТО", - отмечается и сследовании.

51% украинцев считает лучшей гарантией безопасности членство в НАТО: это самый высокий показатель за все время проведения опросов, - Деминициативы 02

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3171003
 
 
 Топ комментарии
 
С одной стороны да, но с другой стороны, учитывая сколько в Украине совкодрочеров и просто зебилов, то результат довольно-таки положительный.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
поздно голосовать за НАТО избрав президентом "зеленского"
 показать весь комментарий
 
 
А при незеленском желающих в НАТО было больше?
 показать весь комментарий
 
А при незеленском было больше мечтаний о Монике?
 показать весь комментарий
 
 
имеется в виду что люди голоснувшие за голоборотьку или безнадежно тупы или НАТО для них враг
 показать весь комментарий
 
 
Помиляєтесь. За Голобородько голосували зовсім вже імбецили, переважна більшість голосувала проти. Це взагалі протестне голосування.
 показать весь комментарий
 
Коли голосували за Вараву, то це було протестне голосування
 показать весь комментарий
 
офф топ
51% украинцев считает лучшей гарантией безопасности членство в НАТО: это самый высокий показатель за все время проведения опросов, - Деминициативы - Цензор.НЕТ 4592

Трубы как система все прогнили.
Крысы норы под бюджет прорыв,
Добавляли в свою речь ванили,
И случился им обещанный прорыв.
Прорвало и вновь погибли люди,
Жизнь у нас дешевле, чем кино.
По докладам и событиям судя,
Запад и хохлы всему виной.
Конституцию мы быстро перепишем,
Ну, а перед этим поскорбим.
И рванем из нашей нищей ниши,
В будущее полное любви.
Православное конечно, ну, а как же.
Боженька, спаси нас от растрат,
От халатности убереги и кражи.
От постройки новых балюстрад
Дачных. И спаси нас от салютов,
От корпоративок, боже, сбереги,
Научи работать очень люто,
И народу раздавать долги.
Но не слышит бог, ушёл куда-то,
На крещение, сегодня выходной.
Вот ещё одна трагическая дата,
А победных, что-то ни однойШнур(с)
 показать весь комментарий
 
 
Даже спорить не о чем, это только любители парашии верещат вечно "НАТО-нет.. не прайдьйот..." идиоты с рабскими душонками подкацапские
 показать весь комментарий
 
 
51% за НАТО у 2020.
Видать розвиднилось, який то захисник зєвласть, і схаменулись.
Це як у 2014 пересрали, коли побачили, що Орда творить на Донбассі і 54,7% проголосували за Порошенка.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что тогда 50%, что сейчас. А остальные 50% у нас в анабиозе, стоили?((
 показать весь комментарий
 
 
А інші чекають коли їм знову дадуть «Однокласснікі» і «Вконтактє» .
 показать весь комментарий
 
А меня поражает, что после всего, что творит рашка, в Украине за НАТО только 51%
 показать весь комментарий
 
 
Это очень напряжно - жить среди идиотов. А уехать нет возможности.
 показать весь комментарий
 
 
Угу , особливо тих , хто ще вірить в міжнародні домовленості після "Будапештського меморандуму " .
 показать весь комментарий
 
С одной стороны да, но с другой стороны, учитывая сколько в Украине совкодрочеров и просто зебилов, то результат довольно-таки положительный.
 показать весь комментарий
 
 
аби, шановна Зося, ви б ще зрозуміли необхідність спілкування українською в Україні.
особливо після того, що коїть росія.
 показать весь комментарий
 
 
А ещё не надо материться. И за комп садиться исключительно в вечернем платье. Да, уважаемый? Нас читают кацапы тоже. Пусть знают, что о них думают.
 показать весь комментарий
 
Це великий відсоток, раніше такого не було.
 показать весь комментарий
 
 
Когда голосуют за Зелемойского, который конкретно говорит, что идёт против "партии войны", то они однозначно поверили уЗеленским, что Порошенко наживается на войне и паРаша ни при чём...
 показать весь комментарий
 
 
А не поражает, что на 6 году войны работают прорашистские телеканалы, ведут бизнес прорашистские ставленники? 51% и то хорошо...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-treba-nam-v-jes-i-nato-ja-nikoli-ne-hodzhu-v-gosti-jakshcho-mene-ne-klichut-ne-hochu-vidchuvati-sebe-zbitkovim-611856.html
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
НАТО НЕТ!
Именно это кричал совсем недавно петрлексеич и бегал по раде с шариками.
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, совсем недавно подложили свинью твоей Монике, внеся в Конституцию курс в ЕС и НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
"На думку Зеленського, українцям потрібно знати, де їх чекають."

Баран, тебя ждут в таёженном союзе. И что? Давай вступать? Надо выгрызать себе место под солнцем, а не ждать, когда и куда тебя кто позовет. В странах НАТО пенсионеры живут, а в таёженном союзе - существуют. Вопросы есть, куда вступать?
 показать весь комментарий
 
 
Від Матвія, глава 7
«Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам»;
У перекладі на поц'яз: «Під сидячу сраку, доллар не підсунеш.»
 показать весь комментарий
 
 
Очень качественный и доходчивый перевод... 51% українців вважає найкращою гарантією безпеки членство в НАТО: це найвищий показник за весь час проведення опитувань, - Демініціативи - Цензор.НЕТ 9699
 показать весь комментарий
 
 
51% украинцев считает лучшей гарантией безопасности членство в НАТО: это самый высокий показатель за все время проведения опросов, - Деминициативы. ИНФОГРАФИКА
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А що вважають малороси?
 показать весь комментарий
 
 
А що вони повинні вважати? Олів'є наше всіо!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надо писать, как то правильнее, из Х опрошенных 51 процент. А сразу пишут 51 процент украинцев. МАНИПУЛЯЦИЯ.
 показать весь комментарий
 
Звичайно з опитанних, так само як і 73 % з проголосувавших, там тоже маніпуляція?
 показать весь комментарий
 
 
Ти хотів щоби й ОРДЛО й кацапів опитували? Еоли будеш тверезим, а не "косим", повториш своє запитання.
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то там еще за таежный союз,за расею. Другим ответить трудно. Почему такое количество дегенератов-вселенская загадка.
 показать весь комментарий
 
 
разумковский "опрос" - т.е. рисуют то, что велел беня.
с чего бы вдруг бене и его зебилам понадобилось НАТО?

надо полагать, что иа-иа ищет, чем поторговаться с пуцькиным.
пуцькин в Омане зажал иа-иа яйки в тиски (не важно, чем) - и теперь иа-иа рисует козыри:
- вот, дескать, зубожилый нарид хочет в НАТО, а я туда не пойду, а ты мне за это яйки отпусти (дякую, дужэ дякую)
 показать весь комментарий
 
 
Мене цікавить не 51%, а звідки беруться 49%.
Хреново працює наша журналістська братія.
 показать весь комментарий
 
49% надо свозить на экскурсию в Дырку. Для просветления в мозгу.
 показать весь комментарий
 
 
Его оказывается нужно уговаривать в НАТО, бегать за ним и просить, а то у него комплекс ущербности.
В НАТО ни за кем не бегают и не уговаривают. Туда принимают сильных и без комплексов
А в Расею можно иттить "бесплатно". В тюрьму народов вход свободный.
Но если захочешь выйти, выйдешь с ободранной кожей и нищим
 показать весь комментарий
 
 
Не вважаю членство в НАТО гарантією безпеки , можливо , найкращий варіант з тих , які є , але точно ніхто не буде нічого гарантувати бідній країні без ядерної зброї.
 показать весь комментарий
 
я за НАТО, но считаю, что есть еще лучше способ гарантией безопасности - это вернуть ядерный статус и против ядерной страны будет уже стремно воевать и нападать на ядерную страну!
 показать весь комментарий
 
 
Зачем нам неподъемный ядерный статус, лучше и безопаснее войти в систему коллективной безопасности
 показать весь комментарий
 
Проценты с 2013 года как подросли. Потому что часть дамбаса и крысчан не опрашивали. Вот тут-то и задумаешься, нужно ли их возвращать в Украину...
 показать весь комментарий
 
Очень крепко над этим надо задуматься. Может всетаки надо сбросить этот балласт и начать свободно дышать и развиваться?
Горбатых только могила исправит. Не хочется вместе с ними в общую могилу
 показать весь комментарий
 
Для них наші політологи і медійники ще в середині 2014 знайшли дуже вдале визначення: "Електоральне сміття".
 показать весь комментарий
 
Важка гиря для України завезені з московії віртухаї за часів страшного голодомору 1932-1933 роках. Це вони постійно вибирають нам то зеків, то комуняк, то малоросів.Ось чому поляки, литовці, латвійці, естонці і грузини скроріше проходять цей шлях - у них немає "переселенців-московитів". Дуже важко для Білорусі - бо там переважна кількість великоросів.
Інші країни бувшого совка вирішили цей шлях по іншому - вигнали московітів зі своєї землі, і за лояльність ніби до них отримують компенсацію від московії, але не запроваджують расейську мову у своїх школах. А наші все пнуться, і хочуть в цим кудись рухатися. Дайте можливість малоросам поїхати на дальні рубежі расєюшки, під Китай, щоб зупинити китайську міграцію. Але вони добре тут прицепилися і смокчуть кров.
 показать весь комментарий
 
 
Костянтин Болтівець, не прикидывайся дурачком и не вводи людей в ОМАНу

Альянс стоїть на захисті своїх країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система Колективної безпеки,
тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на напад ззовні
 показать весь комментарий
 
51% ..... это самый высокий показатель / спасибо 75% избирателей выбравших пианиста. Выбрали бы дрочуна Киву показатель был бы меньшим.
 показать весь комментарий
 
 
51%,опрос в ордло и крыму проводился?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх