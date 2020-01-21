 51% украинцев считает лучшей гарантией безопасности членство в НАТО: это самый высокий показатель за все время проведения опросов, - Деминициативы. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"Почти две трети населения (64%) считают, что главным интеграционным направлением Украины должно быть вступление в ЕС, за вступление в Евразийский экономический союз выступают 13%, а 23% не имеют определенного мнения. Больше всего поддерживают вступление Украины в ЕС в западном (90%) и центральном (70%) регионах. На юге (44%) и востоке (43%) поддержка членства в ЕС тоже преобладает, но определенная часть жителей поддерживают и вступление в Евразийский экономический союз (23% на юге и 24% на востоке), значительная часть свое мненияе еще не определила (33 % на юге и 33% на востоке). После 2013 года возросло количество граждан, которые предпочитают членство в ЕС - с 46% в декабре 2013 г. до 57% в декабре 2014 г., постепенно возрастая до 64% в декабре 2019 г. В то же время резко уменьшилось количество сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана - с 36% в 2013 г. до 16% в 2014, в дальнейшем продолжая снижаться до 13% в декабре 2019 г", - говорится в исследовании.
"Более половины населения (51%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы ее вступление в НАТО - это самый высокий процент за все время проведения опросов. Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ. В то же время по этому вопросу существуют региональные различия: вступление в НАТО почти единодушно поддерживают на западе (80%) и более половины населения в центральном регионе (54%). Зато на юге предпочитают нейтральном статуса (42%), так же и на востоке (43%), причем на Востоке 13% видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ. Одновременно и на юге, и на востоке примерно треть населения (соответственно, 34% и 29%) предпочитает членству Украины в НАТО", - отмечается и сследовании.
Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
Трубы как система все прогнили.
Крысы норы под бюджет прорыв,
Добавляли в свою речь ванили,
И случился им обещанный прорыв.
Прорвало и вновь погибли люди,
Жизнь у нас дешевле, чем кино.
По докладам и событиям судя,
Запад и хохлы всему виной.
Конституцию мы быстро перепишем,
Ну, а перед этим поскорбим.
И рванем из нашей нищей ниши,
В будущее полное любви.
Православное конечно, ну, а как же.
Боженька, спаси нас от растрат,
От халатности убереги и кражи.
От постройки новых балюстрад
Дачных. И спаси нас от салютов,
От корпоративок, боже, сбереги,
Научи работать очень люто,
И народу раздавать долги.
Но не слышит бог, ушёл куда-то,
На крещение, сегодня выходной.
Вот ещё одна трагическая дата,
А победных, что-то ни однойШнур(с)
И + вся моя семья)
Видать розвиднилось, який то захисник зєвласть, і схаменулись.
Це як у 2014 пересрали, коли побачили, що Орда творить на Донбассі і 54,7% проголосували за Порошенка.
особливо після того, що коїть росія.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-treba-nam-v-jes-i-nato-ja-nikoli-ne-hodzhu-v-gosti-jakshcho-mene-ne-klichut-ne-hochu-vidchuvati-sebe-zbitkovim-611856.html
Именно это кричал совсем недавно петрлексеич и бегал по раде с шариками.
Баран, тебя ждут в таёженном союзе. И что? Давай вступать? Надо выгрызать себе место под солнцем, а не ждать, когда и куда тебя кто позовет. В странах НАТО пенсионеры живут, а в таёженном союзе - существуют. Вопросы есть, куда вступать?
«Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам»;
У перекладі на поц'яз: «Під сидячу сраку, доллар не підсунеш.»
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А що вважають малороси?
с чего бы вдруг бене и его зебилам понадобилось НАТО?
надо полагать, что иа-иа ищет, чем поторговаться с пуцькиным.
пуцькин в Омане зажал иа-иа яйки в тиски (не важно, чем) - и теперь иа-иа рисует козыри:
- вот, дескать, зубожилый нарид хочет в НАТО, а я туда не пойду, а ты мне за это яйки отпусти (дякую, дужэ дякую)
Хреново працює наша журналістська братія.
В НАТО ни за кем не бегают и не уговаривают. Туда принимают сильных и без комплексов
А в Расею можно иттить "бесплатно". В тюрьму народов вход свободный.
Но если захочешь выйти, выйдешь с ободранной кожей и нищим
Горбатых только могила исправит. Не хочется вместе с ними в общую могилу
Інші країни бувшого совка вирішили цей шлях по іншому - вигнали московітів зі своєї землі, і за лояльність ніби до них отримують компенсацію від московії, але не запроваджують расейську мову у своїх школах. А наші все пнуться, і хочуть в цим кудись рухатися. Дайте можливість малоросам поїхати на дальні рубежі расєюшки, під Китай, щоб зупинити китайську міграцію. Але вони добре тут прицепилися і смокчуть кров.
Альянс стоїть на захисті своїх країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система Колективної безпеки,
тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на напад ззовні