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Все про:НАБУ (3019) Национальная гвардия (1308) Аллеров (92) Микитась (33)

 Дело о завладении имуществом Нацгвардии: НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю президента госкорпорации

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении действующему адвокату, бывшему заместителю президента государственной корпорации по делу о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что нового фигуранта дела обвиняют в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии. На данный момент решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Поскольку указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении подписал Генеральный прокурор", - говорится в сообщении.

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В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

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В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании, а в октябре к ним присоединился и народный депутат VІІІ созыва Максим Микитась, которого следствие считает организатором коррупционной схемы..

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3170997
 
 
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А аваков не причём, чи это аваков инициировал расследование?
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В СИЗО с арестом имущества -- без всяких залогов !!! Коррупция -- просто уничтожает Украину Дело о завладении имуществом Нацгвардии: НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю президента госкорпорации - Цензор.НЕТ 131
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какие "малацци". такими темпами скоро и "рюкзаки авакова" найдут.
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Заколихала ця шутовська "барьба с попєрєдніками" коли наступники крадуть вже на порядки більше і тут жодного НАБУ, ГБР, ГПУ. Де розслідування по Оману, по мільйонним "зарплатам", по Герусу з роселектроенергією, по Центренерго???????
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