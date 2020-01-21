 Враг с начала суток один раз обстрелял позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донецком направлении.

С 11.45 по 12.10 из стрелкового оружия по направлению н.п. Старомихайловка противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку от Красногоровки.

Боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет.

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