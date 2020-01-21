 Суд постановил взыскать в пользу НБУ недвижимость компании Коломойского стоимостью более 100 млн грн

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, ПАО "Днепрометаллсервис" в сентябре 2014 года предоставила НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью свыше 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который был предоставлен "Приватбанку" до национализации.
Поскольку компания "Днепрометаллсервис" не выполнила взятых на себя обязательств имущественного поручителя "Приватбанка", НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества, и 16 января 2020 года исковое заявление НБУ было удовлетворено в полном объеме.
В целом суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступило в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.
В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил "Приватбанку" в 2008-2015 годах. В настоящее время на разных стадиях судебного процесса находится еще более 200 подобных дел не только по "Приватбанку", но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не выполнили обязательств по кредитам рефинансирования.
- Шоколада!
- Берите.
- Шоколад у вас какой то странный, ЗЕлёное дерьмо напоминает.
- Ваш любимый сорт "ЗЕлёный". Смачного.
Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР
Співробітники декількох львівських судів відмовилися від новорічного корпоративу, щоб зібрати гроші на закупівлю обладнання для Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.
Обычно олигархи используют своих шестёрок, типо лагуна, хорошковского для маскировки своего бизнеса.
Зажучили кацапов-"сантехников". Унитазы мыли.)
@svecha62
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В Давосе шпионский скандал!
Вчера швейцарцы задержали двух русских шпионов,которые выдавали себя за сантехников.
Их целью был Билл Браудер, личный враг Путина.
Когда их арестовала швейцарская спецслужба, русские «сантехники» предъявили дипломатические паспорта!
Reuters
@Reuters
On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall
that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him.
'They were posing as plumbers - when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country' #wef20 #reutersdavos
Щоб упевнитись що у Бені діла ідуть преотлічно достатньо глянуть як його Г+Г облизує Зелечку.
А ми всі знаєм як Беніамін Валєрієвіч оцінював свою власність для закладу)
капитан очевидность...
это и так почти все знают...
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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#ІНСАЙД Подвійне громадянство, яке зараз пропрацьовують у владі, готується під запровадження ринку землі. Оскільки продаж землі іноземцям сприйматиметься вкрай негативно, у Зеленського, натомість, планують «продавати» іноземцям укр паспорти, які,дають доступ до земельних ресурсів
- И 49-летний подозреваемый, и его жертва - оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен - Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно, - рассказал «ФАКТАМ» Николай Жукович.
Це брали під заклад за 12,5 мільйонів у.е. а повернули 4 мільйони$ ?
Може тих, хто давав кредит під більш ніж невигідний заклад по явно завищені ціні за фаберже треба взяти?
І тут державу в черговий раз об#бали, навіть "програш" Бабломойського, насправді є його виграшем. Просто "виграти" міг більше!