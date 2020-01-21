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Все про:Коломойский (1275) НБУ (4543) Приватбанк (578)

 Суд постановил взыскать в пользу НБУ недвижимость компании Коломойского стоимостью более 100 млн грн

Хозяйственный суд Львовской области 16 января в полном объеме удовлетворил иск Национального банка Украины об обращении взыскания на предмет ипотеки, связанный с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, - ПАО "Днепрометаллсервис".

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, ПАО "Днепрометаллсервис" в сентябре 2014 года предоставила НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью свыше 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который был предоставлен "Приватбанку" до национализации.

Поскольку компания "Днепрометаллсервис" не выполнила взятых на себя обязательств имущественного поручителя "Приватбанка", НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества, и 16 января 2020 года исковое заявление НБУ было удовлетворено в полном объеме.

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В целом суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступило в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил "Приватбанку" в 2008-2015 годах. В настоящее время на разных стадиях судебного процесса находится еще более 200 подобных дел не только по "Приватбанку", но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не выполнили обязательств по кредитам рефинансирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3170988
 
   
 Топ комментарии
 
Зараз передадуть у Печерський суд і він прийме рішення на користь Коломойського.
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Львовский суд это не Окружной киевский...
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граблют,ой граблют - и кого? можно таки сказать - того кто принес Украине счастье,с бубочкой конечно)))))
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а можно мне - ну за них - шо надо странник?)))
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- Что вам надо?
- Шоколада!
- Берите.
- Шоколад у вас какой то странный, ЗЕлёное дерьмо напоминает.
- Ваш любимый сорт "ЗЕлёный". Смачного.
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Зебилоид, а ты ничего не хосешь рассказать по этому поводу? Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева.Напомним, глава ОАСК Вовк, а также судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко, были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Вовка.Источник: https://censor.net.ua/n3170969
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От тех 3 лярдов , что беня уже отсудил , этот всего 3 % . Это даже не смешно.
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Зебилоиды вы где? Ауууу!
Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР
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У Господарському суді Львівської області. Як бачиш, там судді- порохоботи.
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Баран, это же порохоботский суд Львова вынес решение
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А вы, случаем, не помните как того парнягу-судью фамилию, который "наколдовал" в своё время себе баблишка на немалую сумму?Зварыч кажется, он тоже, вроде, в львовском суде работал, нет?
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граблют,ой граблют - и кого? можно таки сказать - того кто принес Украине счастье,с бубочкой конечно)))))
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Зачем же так жестоко, Бубочка Оманский плакать будет, его Хозяин отшлепает!
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на колени и на соль - не как не иначе (а он такой ,может ребенка обидеть - бедный бубочка)))))
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по разному и да корректировка поведения есть
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спокійно, товірісч, ще є апеляція і касація....
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Тебе какой процент с этого перепадет?
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якщо б я вирішував, то голова бєні вже б стояла на палі посеред Хрещатика.....такий собі памятник *********
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Зараз передадуть у Печерський суд і він прийме рішення на користь Коломойського.
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это всё информационный шум. Он в день больше "скидок" для своих заводов получает.
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Но этот шум хоть одну ресницу у зебов приподнимет на "патриотизм" Коломйского...
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щаз голопупенский суд примет ришение, шо у Бени ничего нет и все в дамках!)
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А вот тут львовяне красавы,такое и с ахметкой дружбаном потроха нужно провернуть.
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ахмєт, на відміну від жадібного бєні, робить все з розумом
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Интересно, какими нечеловеческими ужасами американцы нажухали зелёных, что у них до сих пор даже в мыслях нет трогать не подконтрольное им НБУ? Суд постановил взыскать в пользу НБУ недвижимость компании Коломойского стоимостью более 100 млн грн - Цензор.НЕТ 9728
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Интересно, откуда растут ноги у разных тас-коммерцбанков.
Обычно олигархи используют своих шестёрок, типо лагуна, хорошковского для маскировки своего бизнеса.
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Интересно, стОит ли эта недвижимость сейчас таких денег и ликвидная ли она?
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Шикарная новость. В Давосе очередные шпили-вили.
Зажучили кацапов-"сантехников". Унитазы мыли.)

@svecha62
·
В Давосе шпионский скандал!
Вчера швейцарцы задержали двух русских шпионов,которые выдавали себя за сантехников.

Их целью был Билл Браудер, личный враг Путина.
Когда их арестовала швейцарская спецслужба, русские «сантехники» предъявили дипломатические паспорта!
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Reuters
@Reuters

On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall

that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him.
'They were posing as plumbers - when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country' #wef20 #reutersdavos
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Погано рік для Бєня розпочався. І Гончарука не зняв і суд програв...
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бгг) Как дєті.
Щоб упевнитись що у Бені діла ідуть преотлічно достатньо глянуть як його Г+Г облизує Зелечку.
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100 мільйонів це вартість закладеного майна.
А ми всі знаєм як Беніамін Валєрієвіч оцінював свою власність для закладу)
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Це капля в морі. Нагадую: Коломойский, разом з подєльніками, включаючи діючого презедента винні Україні більше 7 млрд.дол.
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Вкрадено на 5.5 млрд, а повертають копійки.... Крім того борги кАломойского перед бюджетом країни більше 15 млрд дол..( дані офіційні, є в відкритому доступі) Зєленский, коли посадиш свого друга? Ти ж Пороха за це з лайном мішав, чим ти кращий за нього?
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А у Порошенко "за це" есть долги перед бюджетом Украины или он что-то украл и смародёрил?
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В нашей стране главное в правильный суд подавать надо.
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капитан очевидность...
это и так почти все знают...

Суд постановив стягнути на користь НБУ нерухомість компанії Коломойського вартістю понад 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4091 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·36 мин

#ІНСАЙД Подвійне громадянство, яке зараз пропрацьовують у владі, готується під запровадження ринку землі. Оскільки продаж землі іноземцям сприйматиметься вкрай негативно, у Зеленського, натомість, планують «продавати» іноземцям укр паспорти, які,дають доступ до земельних ресурсів
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Паходу, Беня, таки, прикажет выпороть З"****** прямо на своёй конюшне... Суд постановив стягнути на користь НБУ нерухомість компанії Коломойського вартістю понад 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4847
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5 000 гривень в 2014 році - це 600$ за 1м2. Там що, стіни оббиті крокоБздилячою шкірою?
Це брали під заклад за 12,5 мільйонів у.е. а повернули 4 мільйони$ ?
Може тих, хто давав кредит під більш ніж невигідний заклад по явно завищені ціні за фаберже треба взяти?
І тут державу в черговий раз об#бали, навіть "програш" Бабломойського, насправді є його виграшем. Просто "виграти" міг більше! Суд постановив стягнути на користь НБУ нерухомість компанії Коломойського вартістю понад 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4379
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