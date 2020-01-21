 Суд постановил взыскать в пользу НБУ недвижимость компании Коломойского стоимостью более 100 млн грн

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, ПАО "Днепрометаллсервис" в сентябре 2014 года предоставила НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью свыше 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который был предоставлен "Приватбанку" до национализации.

Поскольку компания "Днепрометаллсервис" не выполнила взятых на себя обязательств имущественного поручителя "Приватбанка", НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества, и 16 января 2020 года исковое заявление НБУ было удовлетворено в полном объеме.

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В целом суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступило в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил "Приватбанку" в 2008-2015 годах. В настоящее время на разных стадиях судебного процесса находится еще более 200 подобных дел не только по "Приватбанку", но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не выполнили обязательств по кредитам рефинансирования.