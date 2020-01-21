 Подкуп избирателей на выборах в Раду расследуют на Луганщине, провели 23 обыска, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты.

По данным следствия, в то время существовала разветвленная преступная схема подкупа избирателей. Вероятно, что лица приближенные к одному из кандидатов в народные депутаты как региональные представители благотворительной организации передавали денежные средства распространителям. Считается, что распространители непосредственно осуществляли подкуп избирателей, передавая им деньги в размере около 100 грн за голосование в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.

Во время проведения обысков найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схемы, агитационная литература и компьютерная техника.

Сейчас в уголовном производстве назначено проведение экспертиз. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.

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