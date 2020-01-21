 Подкуп избирателей на выборах в Раду расследуют на Луганщине, провели 23 обыска, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты.
По данным следствия, в то время существовала разветвленная преступная схема подкупа избирателей. Вероятно, что лица приближенные к одному из кандидатов в народные депутаты как региональные представители благотворительной организации передавали денежные средства распространителям. Считается, что распространители непосредственно осуществляли подкуп избирателей, передавая им деньги в размере около 100 грн за голосование в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.
Во время проведения обысков найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схемы, агитационная литература и компьютерная техника.
Сейчас в уголовном производстве назначено проведение экспертиз. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.
Скот - это основной электорат ЗЕ.
Варианта всего 2:
- неорыги из СН
- рыги из Жопоблока.
Пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі спаплюжив раніше судимий місцевий житель - поліція (ВІДЕО)
21 січ 2020, 09:17
У спаплюженні пам'ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.
В нього було вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було здійснено вандалізм. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що встановити особу підозрюваного вдалося завдяки опитуванню свідків та вивченню відео з камер відеоспостереження.
Наразі здійснюються заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного.
Пам'ятник жертвам Голокосту розташований у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 19 січня на цій пам'ятній стелі червоною фарбою було замальовано текст, який повідомляв, що нацисти в роки Другої світової війни замордували в цьому місті 15 тис. євреїв.
За фактом вандалізму відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років. https://racurs.ua/ua/n132368-pam-yatnyk-jertvam-golokostu-u-kryvomu-rozi-spaplujyv-ranishe-sudymyy-miscevyy-jytel-policiya.html
Раптово не Іван Помолов?
пукнут в воду и на том конец
,,за то очень громкое дело ,,,