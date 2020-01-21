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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4259) подкуп (522) Офис генерального прокурора (45)

 Подкуп избирателей на выборах в Раду расследуют на Луганщине, провели 23 обыска, - Офис Генпрокурора

18 января 2020 при процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области в рамках уголовного производства относительно подкупа избирателей во время проведения выборов народных депутатов Украины летом 2019 следователи полиции провели 23 обыска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты.

По данным следствия, в то время существовала разветвленная преступная схема подкупа избирателей. Вероятно, что лица приближенные к одному из кандидатов в народные депутаты как региональные представители благотворительной организации передавали денежные средства распространителям. Считается, что распространители непосредственно осуществляли подкуп избирателей, передавая им деньги в размере около 100 грн за голосование в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.

Во время проведения обысков найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схемы, агитационная литература и компьютерная техника.

Сейчас в уголовном производстве назначено проведение экспертиз. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководитель областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры, предлагалось 25 тыс. долл. ежемесячно, - НАБУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170984
 
 
 Топ комментарии
 
Угадай. Подкуп избирателей на выборах в Раду расследуют на Луганщине, провели 23 обыска, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 596
Варианта всего 2:
- неорыги из СН
- рыги из Жопоблока.
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Так там "простой нарид" оптом продается. Поэтому ЗЕленым так неймется поскорее там выборы провести.
Скот - это основной электорат ЗЕ.
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Шахова прессуют? Он не от зеленых прошел в Раду и критикует их.
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За яку партію, або депутата підкупали виборців?
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Тобто за це давали 100 грн, а якщо по радянськи - 1 руб. Дешеві там виборці Подкуп избирателей на выборах в Раду расследуют на Луганщине, провели 23 обыска, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3736
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Так там "простой нарид" оптом продается. Поэтому ЗЕленым так неймется поскорее там выборы провести.
Скот - это основной электорат ЗЕ.
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Угадай. Подкуп избирателей на выборах в Раду расследуют на Луганщине, провели 23 обыска, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 596
Варианта всего 2:
- неорыги из СН
- рыги из Жопоблока.
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...что-то поздновато мусора колядовать ломанулись...
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Хто забув, що писали про Кривий Ріг вчора То отримуйте зебіли:
Пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі спаплюжив раніше судимий місцевий житель - поліція (ВІДЕО)

21 січ 2020, 09:17

У спаплюженні пам'ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.
В нього було вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було здійснено вандалізм. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що встановити особу підозрюваного вдалося завдяки опитуванню свідків та вивченню відео з камер відеоспостереження.
Наразі здійснюються заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного.
Пам'ятник жертвам Голокосту розташований у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 19 січня на цій пам'ятній стелі червоною фарбою було замальовано текст, який повідомляв, що нацисти в роки Другої світової війни замордували в цьому місті 15 тис. євреїв.
За фактом вандалізму відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років. https://racurs.ua/ua/n132368-pam-yatnyk-jertvam-golokostu-u-kryvomu-rozi-spaplujyv-ranishe-sudymyy-miscevyy-jytel-policiya.html
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Погано що ім'я не називають.
Раптово не Іван Помолов?
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Але щось там таке, що не хочуть оприлюднювати Підкуп виборців на виборах у Раду розслідують на Луганщині, провели 23 обшуки, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5416
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Шахова прессуют? Он не от зеленых прошел в Раду и критикует их.
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очередной фейк
пукнут в воду и на том конец
,,за то очень громкое дело ,,,
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