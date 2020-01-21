 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты Общенационального исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"80,5% респондентов согласны (56,2% безусловно согласны и 24,3% скорее согласны) с тем, что руководство Украины и госчиновники должны в рабочее время разговаривать на государственном языке", - говорится в Общенациональном исследовании, презентованном во вторник в Киеве.
При этом только 14,8% опрошенных с этим не согласны и 4,7% - затруднились с ответом.
Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Джедай Суржик
тому що навмисно лепетав на суржикє.
Теперь уже поздно щитать.
Інакше глухо-німі люди, були б овочами.
А як вона мислить, вчені толком не знають.
А як мислить вата, не узнають ніколи.
Немудрый народ повелся на черный пиар против Порошенко, в то время как Порошенко на то время был единственным шансом устоять против расейской орды.
Немудрый народ нас...л в свое будущее
Вы ж за это голосовали?
А во-вторых, "...каждый заблуждается в меру своих возможностей..."(с),твои же возможности невелики...
В Україні населення володіє двома -трьома мовами.
А от в россіі, із-за спіціфіццкого строєнія чєлюсті і мозга, однім, і то матєрним.
Граждане страны хотят, чтобы чиновники исполняли законы и по языку, и по НЕ воровству из бюджета.
И во-вторых русский язык родом из Украины - он тут у себя дома, в своей колыбели.
І ще. Творець літературної української мови Полковник Іван Котляревський, написав свою «Енеїду», коли создатєль соврємєнного русского язика, будущій камєрґєр Алєксандр Пушкін, ще навіть не народився.
Національна ідентичність - Вікіпедія
Націона́льна іденти́чність - почуття нації єдиним цілим, в особі відмітних традицій, культури, мови і політики.
То ж, як бути зі збереженням національної культури, коли не вимагати від владних чиновників підтримувати національну ідентичність?
Глобалізація це добре, але не треба забувати ХТО ти є.
"Мати, не хотячи дитичя, біжя гет"
Тобто якщо вже чесно казати про Русь як джерело російської, то та мова зовсім не була схожа на ******* російську. Це було приблизно щось, що зараз ми називаємо суржик, хоча на той час звісно ніяким суржиком він не був.
https://www.youtube.com/watch?v=LMEtunSDSsM
делайте вашу стартовою страницу украинской..., и новости что бы появлялись быстрее чем на российской.., а не как сейчас....
Одни плюсы будут....
Уйдут московиты и безнадежные кретины, которые не понимают мову живя в Украине...
Если и потеряете денег.., то не много совсем....
это я ступил че то...
страницу на изыке вообще нах....
А теперь "ФАС" соевые!
А вот к Зеленскому у меня претензии есть.
Как они иначе украинские законы будут понимать, толковать и цитировать?
Удивительно, что откуда-то взялось 20%....