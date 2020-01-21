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 Политика Украины, Общество
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Все про:украинский язык (755) чиновник (1381)

 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос

Абсолютное большинство украинцев считают, что руководители государства и государственные чиновники обязаны в рабочее время разговаривать на государственном языке – украинском.

Об этом свидетельствуют результаты Общенационального исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"80,5% респондентов согласны (56,2% безусловно согласны и 24,3% скорее согласны) с тем, что руководство Украины и госчиновники должны в рабочее время разговаривать на государственном языке", - говорится в Общенациональном исследовании, презентованном во вторник в Киеве.

При этом только 14,8% опрошенных с этим не согласны и 4,7% - затруднились с ответом.

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Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3170981
 
   
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виборці жопоблоку нє согласни 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 4528 чемодан, таксі, одло
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...у вас тоже есть мылящие в правильном направлении люди... 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 8130
80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 2281
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виборці жопоблоку нє согласни 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 4528 чемодан, таксі, одло
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йому не можна напрягатися - обісреться 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 7513
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Красномовне його погоняло на донецкому радіо (колись) -
Джедай Суржик
тому що навмисно лепетав на суржикє.
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А во время выборов о чем думали?
Теперь уже поздно щитать.
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Ну их к этому закон обязывает, так что то, что кто то там, что то считает не должно иметь никакого значения.
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Гарний привід для наповнення зливного бачка. 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 7905
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Говорить то Могут , а Кто Их заставит Думать по Украинскому.
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Якби вони думали про Україну...навіть на китайській.
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Вся Цивілізація За Україну, - Тільки всередині Розривають на Шматки. Почитать Шевченка , - Нічого не змінилось.Тільки Дух України Живе , ні тортури ні голод ні совєтині фашизм Україна Живе .
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Людина не думає словами, мовою.
Інакше глухо-німі люди, були б овочами.
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Розруха в Головах, - Мова тільки озвучує те про що Думає Людина. Но Язик допомогає думати те , що тобі вносять у Вуха ідоказують про Індентичність . Внаслідок Історії Українці говорять Різними Мовами і Є Українці по Духу.
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Дух або ментальність включає в себе мову, тому не тільки мова визначає належність.
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Так. Мовою людина тільки ОФОРМЛЮЄ думку артикуляцією в звуки-слова.
А як вона мислить, вчені толком не знають.
А як мислить вата, не узнають ніколи.
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Ну коли Мислить Вата , чогось їхні слова будто Довбня . Одна лівчина мене запитала. Виходю заміж і боюсь Який Він. Говорю на святі напої , як я буду лити горілко своїми руками, - Давай кажу . Так що ж Ви думаєте . Напився і Розкрив Увесь свій Потенціал , - Розтрощивши все що було під руками. Так само в момент Істерики , людина видає все що Думає.
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Є так зване кліпове мислення - це таке мислення, завдяки якому нарід обрав презедента з телевізора.
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Народ, опираясь на здравый смысл, дал пендаля Парашенке....
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Народ сделал худшее из возможного и терерь будет долго отхаркивать.
Немудрый народ повелся на черный пиар против Порошенко, в то время как Порошенко на то время был единственным шансом устоять против расейской орды.
Немудрый народ нас...л в свое будущее
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Ви знаїте , коли вчився в Школі говорив на Українській Мові , коли пішов Учитись , все на російській , та зайдеш в прамвай , що небудь скажеш , всі витріщаються наче на тварину в Зоопарку , Українську як мову спілкування заборонив Петро 1. Колись же потрібно вертати все Як було за нашіх Предків.
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Одеську залізницю через суд змусили обслуговувати пасажирів українською мовою.
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Ви зверніть увагу на вагони. Така могутня держава, сама найбільша у Європі, а на всіх вагонах надписи на мові агресора. А що роблять там фахівці на цій могучій "дорозі"? Чи потрібно, щоб кожна залізниця робила надписи на свій розсуд? Де чітка політика в цьому і вимога?
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А какакя разница на каком языке, если есть асфальт и светит лампочка Ильича?
Вы ж за это голосовали?
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...у вас тоже есть мылящие в правильном направлении люди... 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 8130
80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 2281
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...во-первых, вася,
80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 7730 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 2924

А во-вторых, "...каждый заблуждается в меру своих возможностей..."(с),твои же возможности невелики...
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...ручаюсь, твоя мамочка считает тебя остряком, вася
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Це лише малюночок, а насправді у білорасєї усе і усі говорять расєйською а у останній час досить активно просувається китайська, це різні пояснювальні знаки і надписи, решта російською з обов'язковим згадуванням чогось радянського 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 329
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не все так просто, не каждый Антін Мухарскфй, я писать тяжело, пишу по российскому а говорю на Украинском, тут заковіра и тут нам моисей нужен с закрітием границ и чтоб дети умерли а новіе говорили на украинском
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В Європі населення володіє двома -трьома мовами.
В Україні населення володіє двома -трьома мовами.
А от в россіі, із-за спіціфіццкого строєнія чєлюсті і мозга, однім, і то матєрним.
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У руцком матєрном язьікє - всього два слова на російській мові. Вокак! 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 379
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Племінниця на різдвяно-новорічні свята подорожувала Францією, заїхали у якесь французьке містечка на кордоні з Італією. Була здивована коли зайшли в кафе пообідати, там персонал не розумів французьку. Тільки італійську.
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Ой ***** дыбилы - на мове грабят Украину ещё сильнее чем раньше. Мова это ни разу не показатель патриотизма - только любовь к Украине это критерий патриотизма! Всё - других критериев нет. Чи грабить Нэньку-Украину на мове это не предательство?
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Их кто-то заставляет грабить? Или закон обязывает?

Граждане страны хотят, чтобы чиновники исполняли законы и по языку, и по НЕ воровству из бюджета.
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А ты веришь социологии разумкова. Где твой ум?
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Где ум Анатолича, который совсем недавно голосовал за преЗедента и Зе-раду, а сегодня уже зовет на Майдан против них?
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Питання не в цьому, звісно патріотизм це не завжди мова. Але.. нехай патріоти славлять Україну українською, сепаратисти ненавидять українською, вори грабують спілкуючись українською (ну робота в них така), а поліція їх затримує з зачитанням прав українською. І все стане трохи краще. Може тоді за деякий час у нас стане трохи більше патріотів і менше непорядних людей.
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Ещё раз - мова не делат из человека украинского патриота, бо на стороне параши и украиномовных хватает. Только любовь и преданность к Нэньке-Украине всё! Украинскую землю кто мечтает распродать? Украиномовне село. Так где их патриотизм? Нема, бо доллары очи затьмарылы.
И во-вторых русский язык родом из Украины - он тут у себя дома, в своей колыбели.
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Сходи до Собору Святої Софії, і подивись якою мовою написи на її стінах ( графіті), яким більше 1000 років, і тоді ґвалтуй людям мізки про «руссскій язик родом із Украіни.»
І ще. Творець літературної української мови Полковник Іван Котляревський, написав свою «Енеїду», коли создатєль соврємєнного русского язика, будущій камєрґєр Алєксандр Пушкін, ще навіть не народився.
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а як зберегти національну ідентичність? Хіба не мовою, не її знанням та використанням саме української мови? Любити країну це добре, але треба берегти її традиції, національний колорит, і мову, в тому числі.

Національна ідентичність - Вікіпедія

Націона́льна іденти́чність - почуття нації єдиним цілим, в особі відмітних традицій, культури, мови і політики.
То ж, як бути зі збереженням національної культури, коли не вимагати від владних чиновників підтримувати національну ідентичність?
Глобалізація це добре, але не треба забувати ХТО ти є.
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Русский язык це окреме питання для вивчення, звідки родом. Але тут, в Києві, в XI сторіччі спілкувались десь ось так:
80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 1764

"Мати, не хотячи дитичя, біжя гет"
Тобто якщо вже чесно казати про Русь як джерело російської, то та мова зовсім не була схожа на ******* російську. Це було приблизно щось, що зараз ми називаємо суржик, хоча на той час звісно ніяким суржиком він не був.
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світ не такий чорно-білий як вам здається.
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...только любовь к Украине...більше всього любить Україну Путін...як і кожний русскаязичьний...Мова это ни разу не показатель патриотизма?...а русскій язик це паказатєль чього?
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Поцелуй ***** в дупу, если ты его пишешь по фамилии и уважительно с большой буквы.
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Угрів це теж стосується, до речі...Публічне російськомовлення будь кого означає нелояльність до української нації, відтак і української держави. Тим більше, що їх російськомовлення стало приводом для російської військової агресії та відторгнення територій. Теж саме стосується і візуального мовного простору, з цінниками на базарах включно. І до гумору це зводити аж ніяк не можна. Вже одного разу українці досміялися до Голодоморів, Репресій, Депортацій. А до того - до кріпосного права, різні у Батурині і т.д. і т.п...і скрізь там був присутній русскій язик.
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Тобто в 2006 теж була українізація? А для вторгнення в Грузію приводом була грузинізація? А для війни в Молдові? Байдуже що Росія пише в офіційних приводах, у них перед вторгненням в Сирію підлітки співали про братів-сирійців. А там що було, сириізація?
https://www.youtube.com/watch?v=LMEtunSDSsM

80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 4866
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ну вот Цензор....
делайте вашу стартовою страницу украинской..., и новости что бы появлялись быстрее чем на российской.., а не как сейчас....
Одни плюсы будут....
Уйдут московиты и безнадежные кретины, которые не понимают мову живя в Украине...
Если и потеряете денег.., то не много совсем....
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Есть же украиноязычная и англоязычная версии, этого вполне достаточно.
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Скрепы неизвестно чего - прав ты 100 раз...

это я ступил че то...
страницу на изыке вообще нах....
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Саме так. Влада повинна зобов'язати прибрати кнопку rus з усіх пристроїв та інформаційних ресурсів. Бо саме цією кнопкою Росія вбиває Україну.
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Я протестую! Я не можу і дня прожити без крові рускоговорящіх младєнцєв! Де тоді я буду столоваться!? 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 2611
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А як жэ, розумнишымы стають. По украински мыслять.
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Русский язык - допустимая вариация болгарского языка.
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Не тільки в робочий час, а і на всіх телепередачах і на всіх зустрічах. Бо вони є представники цієї держави, вони є її частинка.
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Я, к примеру, украинец, голосовал за Зеленского. Твёрдо ЗНАЮ, что опрос проводидся исключительно западнее Киева!
А теперь "ФАС" соевые!
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Я українець, киянин, голосував за Зеленського бо не було вибору, Петра Олексійовича треба було зупинити будь-якою ціною. Ці вибори для опозиції були своєрідним ДАП. І я за вами не згоден)
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Я голосовал за Порошенко, потому что у меня к нему не было претензий, как к президенту и главнокомандующему.

А вот к Зеленскому у меня претензии есть.
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ти русскаязичьноє (середнього роду, бо насєлєніє)?
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Який же той Кучерів хитрий!..Не спитає українців як вони відносяться до продажу землі,до легалізаціі грального бізнесу,до Зєлі,до його профано-дебільної коменди - тільки робить політично вивірені,процензуровані опитування...Це добре,що кілька євреїв,які зараз керують державою терміново вивчили українську,це дуже втішить українців,коли їх обдиратимуть як липку...Прошу,не робіть українське суспільство настільки шароварно-тупим,що думає тільки про мову...
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Правильно!
Как они иначе украинские законы будут понимать, толковать и цитировать?
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Досить цікаве дослідження. Що таке патріотизм? 80% відповіли що патріотизм - це любити свою країну. Чудово!!! Але найлегше сказати, що я патріот бо люблю свою країну, це таке абстрактне твердження, люблю і все, і нічого для цього не треба робити. А коли дивимось далі, коли треба для цього докласти якісь свої зусилля то бачимо іншу картину. 30% кажуть, що патріотизм це - чесно сплачувати податки (а для 70% платити податки не обов'язково, який відсоток із 80% вважає сплату податків патріотизмом даних не має, припускаю, що найменше 50% так не вважає); лише 21% переконані, що патріот повинен боротися з корупцією (принаймні не підживлювати її даючи хабарі); патріотизм - це брати участь у громадському житті (а не на дивані з півасіком дивитись 95 квартал) вважає 28%. Тільки на 8-му місці і всього для 35% патріот це той хто говорить українською мовою, шанує і любить її.

80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 3669
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або, коли країна опинилась в скрутному становищі, почалась війна, псевдо-патріоти на питання чи ти допомагав у 2014-му році нашій Армії стати на ноги? - відповідають: "Я плачу налогі".. Це прикро, бо "налогі" він платив і у мирний час, а коли країна потребує особливої допомоги, відмазуватись сплатою податків, тобто, простим виконанням Законів країни - це блюзнірство.
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Бачу по своїх знайомих. Всі ті хто чесно сплачує податки, всі вони допомагали армії і зараз продовжують допомагати. А всі ті хто і податки уникав сплачувати, і від призову у 2014 ховались, то і на армію жлобились дати кілька гривень. Хоч про "блюзнірство" патякають охоче.
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як на мою думку, українську не може вивчити або справжній ідіот, або відвертий чи прихований ворог. А навіщо нам при владі ідіоти і вороги?
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молодёжи, думающей и говорящей на украинском-причём литературном-языке с каждым годом всё больше и больше.И это радует.
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І що тепер, всім зеленим малоросам писати заяви про звільнення Клоуну? А він не підпише - він не лох.
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Давно вже не чув...украінєц ета нє тот кто гаваріт па украінскі! мабуть скоро вже знов почуємо...
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Ну, собственно, а зачем опрос проводить надо было? Украинский язык ведь государственный, это их прямая обязанность. Я бы, например, очень удивился, если бы со мною государственный служащий заговорил на английском...
Удивительно, что откуда-то взялось 20%....
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