 "НФ" во второй раз выиграл суд у канала "NewsOne": судились из-за слов "откровенный ретранслятор кремлевской пропаганды"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "НФ".



"NewsOne" судился за пост Максима Бурбака в Фейсбуке, опубликованный в 2018 году. В посте телеканал был назван "откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды".



Это уже второй иск, который "НФ" выиграл у телеканала "NewsOne".



Пресс-служба напомнила, что ранее канал требовал опровергнуть слова из заявлений фракций "НФ" и БПП в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности "NewsOne", однако, столичный Шевченковский районный суд оставил иск без удовлетворения.

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