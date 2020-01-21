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 Политика Украины
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Все про:Народный фронт (1319) Newsone (70)

 "НФ" во второй раз выиграл суд у канала "NewsOne": судились из-за слов "откровенный ретранслятор кремлевской пропаганды"

20 января Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск телеканала "NewsOne" к руководителю фракции "Народный фронт" Максима Бурбака и политической партии "Народный фронт".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "НФ".

"NewsOne" судился за пост Максима Бурбака в Фейсбуке, опубликованный в 2018 году. В посте телеканал был назван "откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды".

Это уже второй иск, который "НФ" выиграл у телеканала "NewsOne".

Пресс-служба напомнила, что ранее канал требовал опровергнуть слова из заявлений фракций "НФ" и БПП в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности "NewsOne", однако, столичный Шевченковский районный суд оставил иск без удовлетворения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем прекратить шабаш российской агентуры, свободно приезжающей в Киев, - НФ

Источник: https://censor.net.ua/n3170980
 
   
 Топ комментарии
 
от і зебіли ображаються, коли їх зебілами кличуть
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Соседи, душите и далее сепаров!
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Тобто, ти цілком спокіно, відкликаєшся на петераста, я вірно зрозумів?
Чи поскачеш адмінам скавчати?
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Не палай!) Охолонь!)))

"НФ" во второй раз выиграл суд у канала "NewsOne": судились из-за слов "откровенный ретранслятор кремлевской пропаганды" - Цензор.НЕТ 1382
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Та ще не вистачало на зєбанутих модераторів відволікати...
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То якого біса ти повітря псуєш? Петераст?
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Президента Беларуси Александр Лукашенко сменил министра обороны, госсекретаря Совета безопасности и начальника Генштаба вооруженных сил республики - на эти должности назначены Виктор Хренин, Андрей Равков и Александр Вольфович соответственно, передает «Белта».- шаги Бацьки и в это же время Вова обсуждает новые отводы- разводы и едет перетереть это с ПУ у его дружка в Израиле
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Суд разрешил взыскать недвижимость компании Коломойского стоимостью более 100 млн грн в пользу НБУ
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Что такое НФ? Это тиа яценюк, который в Маями живёт уже 3 года или Бурбак , который за 5 лет Буковинский лес вырубил и в Румынию вывез?
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так это плохо пусть едут домой и лес новый садят но нельзя этим плохим оправдывать кремлёвский ретранслятор.
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там на ньюсване регулярно паслись особи с НФ и БПП...и сейчас продолжают, только перекрасились или вдруг стали независимыми..
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А шо такоє NewsOne? Це тільки мервечук? Чи це мервечук-ху#ло?
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Там господарь каналу кремлівський кум, яка ж там ще може бути пропаганда, як не кремлівська? А бубочка обіцяв, що він мертвогочука буде перетрахівать. Мабудь, передумав чи ху#ло заборонив.
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Суд лишив без задоволення позов Ньюсван проти НФ...Просто якась сексуальна битва!...У Ньюсван був позов,чи то пак позив до НФ,але НФ вчасно прикрив задницю і Ньюсван лишився без задоволення...Але ж це зовсім не означає,що НФ "виграв справу"...
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почему єтот "ретранслятор" до сих пор не прикрыли?
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Як та хто? Там портнов зараз господарює.
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Підтримую позицію Ньюзуан! Ніякий не відвертий, а замаскований рупор мордору! "НФ" вдруге виграв суд у каналу "NewsOne": судилися через слова "відвертий ретранслятор кремлівської пропаганди" - Цензор.НЕТ 8050
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