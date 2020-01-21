Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "НФ".
"NewsOne" судился за пост Максима Бурбака в Фейсбуке, опубликованный в 2018 году. В посте телеканал был назван "откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды".
Это уже второй иск, который "НФ" выиграл у телеканала "NewsOne".
Пресс-служба напомнила, что ранее канал требовал опровергнуть слова из заявлений фракций "НФ" и БПП в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности "NewsOne", однако, столичный Шевченковский районный суд оставил иск без удовлетворения.
"НФ" во второй раз выиграл суд у канала "NewsOne": судились из-за слов "откровенный ретранслятор кремлевской пропаганды"
20 января Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск телеканала "NewsOne" к руководителю фракции "Народный фронт" Максима Бурбака и политической партии "Народный фронт".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "НФ".
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