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 Политика Украины
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Все про:Николаев (1232) Николаевская область (924) Рябошапка Руслан (255) Стадник Александр (1)

 Глава Николаевской ОГА Стадник встретился с Рябошапкой: арест на завод "Океан" наложен, чтобы сохранить ценный для государства объект

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник встретился с Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой относительно ситуации, сложившейся с Николаевским судостроительным заводом "Океан".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стадник сообщил на странице в Facebook.

"Благодарен, что Генеральная прокуратура держит вопрос на контроле.

Для нас важно, чтобы все, кто причастен к искусственному доведению до банкротства и незаконным действиям с имуществом предприятия - были наказаны согласно действующему законодательству.

Сейчас, чтобы сохранить стратегический для государства объект, на целостный имущественный комплекс ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" наложен арест.

Со своей стороны будем делать все, чтобы ситуация была доведена до логического завершения согласно Закону". - написал он.

Подробнее о ситуации с заводом "Океан" читайте в статье Юрия Бутусова: "Государство возвращает приватизированный в 2018-м судостроительный завод "Океан" - что это означает?"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Глава Николаевской ОГА Стадник встретился с Рябошапкой: арест на завод Океан наложен, чтобы сохранить ценный для государства объект 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170976
 
 
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А для чого тоді його довели до банкрутства і хотіли забрати .
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Мозги надо,чтобы запустить любое производство.А их нет.А железяка -то так!
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к власти пришли гопники, которые будут отжимать все и распродавать, а потом слиняют с бабками
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Окна выходят на завод. Работают отдельные производства не по профилю. В основном хаос и разруха. Можно завести железо, подключить и запустить, а людской ресурс отсутствует. Только для подготовки спецов необходимы лет 8-10. Все это лож. Какие то игры.
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Нічого від того заводу вже не залишилося, окрім мізерного майна і розположення до річки та виходу через неї до моря. Це все праця ненависніків України, які продали цей могутній завод московитам, а ті зробили свою справу - знищили. Розділили цехи на окремі підприємтсва, приватизували і перепродали, все порізали на брухт і вкінці-кінців продали. А робітники, спеціалісти поїхали працювати, куди? Правильно і московію, дехто в Європу. Так московіти робили з кожним підприємством в України: брали в наших банках кредити, заносили суми можновладцям, ті під них виписували приватизацію і все по схемі. Кредити не повернули. Більше всіх шкоди було зроблено при Кучмі і Януковичу. Держава вчепилася за цю територію, щоб відбудувати.
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До чого тут "Океан"?
Там зараз 6 контрактів - працюють за основним профілем.
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Це просто жах.
Де вони ціх бовдурів понабирали?
Завод приватизований ще у 2000 році.
У яку власність вони його повертають?
Все про, що йдеться у постанові було зроблено минулим власником.
За що карають нового власника?
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