 51% американцев выступают за импичмент Трампу, - опрос

Об этом свидетельствуют данные проведенного по заказу CNN опроса, передает Цензор.НЕТ.
"Около половины американцев считают, что Сенат должен проголосовать за осуждение президента Дональда Трампа и отстранить его от должности на предстоящем судебном процессе по импичменту (51%), в то время как 45% считают, что Сенат должен голосовать против осуждения и увольнения", - отмечает издание.
Из тех, кто выступает за импичмент Трампа - 59% женщины и 42% мужчины.
69% американцев утверждают, что будущее судебное разбирательство в Сенате должно включать показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.
Также 58% граждан США убеждены в том, что выдвинутые Трампу обвинения соответствуют реальности.
Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.
И не помогла успешная внутренняя экономическая политика .
Если бы она меньше лаяла на публике, и любовалась собой - её бы выбрали.
Но она хоть профессиональный политик, а не шоумен и бизнесмен-банкрот.