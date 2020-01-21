 51% американцев выступают за импичмент Трампу, - опрос

Об этом свидетельствуют данные проведенного по заказу CNN опроса, передает Цензор.НЕТ.

"Около половины американцев считают, что Сенат должен проголосовать за осуждение президента Дональда Трампа и отстранить его от должности на предстоящем судебном процессе по импичменту (51%), в то время как 45% считают, что Сенат должен голосовать против осуждения и увольнения", - отмечает издание.

Из тех, кто выступает за импичмент Трампа - 59% женщины и 42% мужчины.

69% американцев утверждают, что будущее судебное разбирательство в Сенате должно включать показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.

Также 58% граждан США убеждены в том, что выдвинутые Трампу обвинения соответствуют реальности.

Читайте также: "Пожалуйста, не втягивайте нас": Пристайко обратился к американским партнерам из-за ситуации с импичментом Трампа

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.