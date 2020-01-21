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 Общество, За рубежом
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Все про:импичмент (465) опрос (1797) Трамп (2762)

 51% американцев выступают за импичмент Трампу, - опрос

Объявление импичмента президенту Дональду Трампу поддерживает больше половины граждан США.

Об этом свидетельствуют данные проведенного по заказу CNN опроса, передает Цензор.НЕТ.

"Около половины американцев считают, что Сенат должен проголосовать за осуждение президента Дональда Трампа и отстранить его от должности на предстоящем судебном процессе по импичменту (51%), в то время как 45% считают, что Сенат должен голосовать против осуждения и увольнения", - отмечает издание.

Из тех, кто выступает за импичмент Трампа - 59% женщины и 42% мужчины.

69% американцев утверждают, что будущее судебное разбирательство в Сенате должно включать показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.

Также 58% граждан США убеждены в том, что выдвинутые Трампу обвинения соответствуют реальности. 

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Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3170974
 
   
 Топ комментарии
 
в Америке, общественное мнение ,имеет огромное значение - ждем шо жду перемен
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Успіхів Трампу у боротьбі із соросівськими покидьками та переобрання на другий термін!
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Успіхів Трампу у боротьбі із соросівськими покидьками та переобрання на другий термін!
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Не, фанатик теории заговоров, хотя, по сути, да, дебил
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Смотрите кто проводил и всё сразу ясно. а вообще что Украине до их политики? Своих проблем валом.
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в Америке, общественное мнение ,имеет огромное значение - ждем шо жду перемен
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В США общественное мнение такое же как и в диктаторских странах. Т.е его просто нет. Как большие дяди скажут так и будет. К тому же CNN это рупор партии демократов.
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Трамп, дай Украине военных кораблей и ПВО, и Украина тебя спасёт от импичмента.
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Столько же проголосовали за Хиллари. В принципе ничего не изменилось.
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Вот это поворот .
И не помогла успешная внутренняя экономическая политика .
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Хиллари путину в зубы не смотрела, а ткнула под нос большую красную кнопку.
Если бы она меньше лаяла на публике, и любовалась собой - её бы выбрали.
Но она хоть профессиональный политик, а не шоумен и бизнесмен-банкрот.
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Ну, вот, о чем и речь! Второй раз не переизберут
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