 Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний, - Минздрав

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
"По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место. Для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике. Именно поэтому, эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрен 1 млрд грн", - говорится в сообщении.
В гарантированный пакет бесплатных обследований входит:
- маммография
- гистероскопия
- эзофагогастродуоденоскопия
- колоноскопия
- цистоскопия
- бронхоскопия.
Для того, чтобы пройти исследования нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.
це шо - епідемія?
і в медицині зебільні невігласи