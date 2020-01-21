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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (2121) онкология (75)

 Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний, - Минздрав

Для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике этого заболевания.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место. Для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике. Именно поэтому, эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрен 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

В гарантированный пакет бесплатных обследований входит:
- маммография
- гистероскопия
- эзофагогастродуоденоскопия
- колоноскопия
- цистоскопия
- бронхоскопия.

Для того, чтобы пройти исследования нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

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Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170972
 
 
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Итог 5 лет реформы медицины потрошиной гниды и его вонючего стада свинарчуков-сатановских. ПЯТЬ ЛЕТ эта мразь уничтожала в Украине мидицину - ПЯТЬ ЛЕТ.
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Медицину більше за все труїли при СРСР. Я це говорю, бо у мене близькі родичі лікарі як мінімум у четвертому поколінні.
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Ідіоте, передумови для раку формуються в організмі іноді десятки років.
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...судя по "комменту" - ты основная жертва реформы Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6180 Прими соболезнования... Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний, - Минздрав - Цензор.НЕТ 918
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На жаль, але онкологія є важким захворюванням, яке лікується лише на ранніх стадіях.
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Всякие арбидолы, амизоны проводят к гипореактивности иммунной системы, что может привести к раку.
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Просто они ловлю раков путают с раковой опухолью...
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спочатку поясніть, що таке "распространєніє онкозаболєваній"?
це шо - епідемія?
і в медицині зебільні невігласи
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Это означает что инфекция приводит к воспалению, а воспаление заканчивается раком. Они не называют причину вспышки онкозаболеваний. А причина -- инфекция.
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Випишіть премію міністру охорони здоров`я.Це ж так в нас зараз це працює?
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странно, шо то - медрехформу провели. ульянка тут ночами не спала, все пеклась о здравии громадян, а тут онкология поперла. ето кремль все гроши, выделенные на рехформу свистнул, ульянку подставил...партнеры стопудово должны украине еще грошейна рехформу украине отсыпать да поболе, шоб кремль клятый подавился...
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