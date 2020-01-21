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 Чиновника Харьковского горсовета подозревают в растрате почти 1,9 млн грн, - Офис Генпрокурора

Заместителю директора одного из департаментов Харьковского городского совета сообщили о подозрении в растрате 1,9 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица горсовета заключили ряд договоров с обществом с ограниченной ответственностью о закупке работ, в частности по реконструкции одного из крупнейших мостов Харькова.

Во время проведения указанных ремонтных работ, а именно, снятия дорожного покрытия, руководитель одного из департаментов Харьковского городского совета, вероятно, совершил растрату коммунального имущества путем передачи подрядчику асфальта по заниженной цене.

Сумма материального ущерба, причиненного территориальной общине в результате указанных действий, составила почти 1,9 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник растратил почти 2 млн гривен, предназначенных для ремонта харьковских дорог

Источник: https://censor.net.ua/n3170970
 
 
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Йому на компослуги не вистачало...
Панять і прастіть...
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Такие дуры обычно покупают сапоги и сумки. Так шо потрашите ее гардероб ))
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власть новая - а методы старые - граблют серед бела дня - раятуйте))))
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