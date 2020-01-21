 Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева

Об этом сообщает "Суд Инфо", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что голосование состоялось сегодня, 21 января. За Вовка было отдано 39 голосов.
Напомним, глава ОАСК Вовк, а также судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко, были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Вовка.
Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении Вовка, Погрибниченко и Шепитко от правосудия. Но ВСП отказал.
7 ноября прошлого года Шевченковский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в продлении сроков досудебного расследования по так называемым "пленкам Вовка".
В ноябре ГПУ завершила расследование.
Порошок Вовка подвинуть за 5 лет не смог, кто что сделал?
Да дайте вы уже должность непосредственно Портнову и не шифруйтесь с его шестерками.
этого и следовало ожидать
подонки всегда нужны
Источник:https://censor.net.ua/n3170969"
Значит версия следствия была верной...
мерзавцы,прохиндеи ,подонки и отщепенцы любой власти всегда нужны - их потом проще смывать в сливной бачок
Зеля вон себе эти полномочия захотел получить, чтобы судей перетряхнуть или еще для чего - так его тут же в узурпации порохоботы кинулись обвинять.
С одной стороны - обвиняют в том, что не борется с коррумпированными судьями, с другой - обвиняют в узупации, когда пытается получить инструменты для борьбы.
надеется судить его будет Вовк
за сепаратные переговоры с мацкалями в Омане
что является госизменой
Конечно если до суда доживет..
ВСП точно реформировали?
https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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або, в найближчий рік, вона їх, або, протягом чотирьох наступних років, вони її остаточно.
"Коломойський піднімає нову хвилю.
За півтора місяця у справах ПриватБанку подано 285 судових позовів."
https://nv.ua/ukr/biz/finance/cudi-po-privatbanku-y-igoryu-kolomoyskomu-shcho-ochikuvati-v-sichni-novi-pozovi-novini-ukrajini-50064534.html
Ты ж за ЗЕ топило, выпрыгивая из трусов.
.....дай Боже нашому теляті вовка з'їсти!
Чем скорее этот момент настанет, тем лучше для украинцев и хуже для судий.
ЗЕ и его шоблы это тоже касается. Они теперь уйдут только вперед ногами. Чем раньше, тем лучше.
Ура, таварищи!
Наконец-то избранный демократичным большинством в 73% преЗедент поставил всех на свои места!
Не бубочка ли в начале сентября прошлого года обещал еженедельно снимать мантии с недобросовестных судей?! И сколько наснимал, кто-то знает?!
Если Вовк был судьей Пороха, то должен быть, по логике зебилов, уволен.
Раз он не уволен, а снова назначен, при чем, после громкого скандала, значит что?
Правильно, эта сволочь, на которой негде клейма ставить, угодна новым лицам!
Занавес!