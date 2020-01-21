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 Политика Украины
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 Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева

Новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк.

Об этом сообщает "Суд Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что голосование состоялось сегодня, 21 января. За Вовка было отдано 39 голосов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буряк - это тот самый Саша на "пленках Вовка", - Маселко о новом руководителе отдела ГБР по делам Майдана. ФОТО

Напомним, глава ОАСК Вовк, а также судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко, были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Вовка.

Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении Вовка, Погрибниченко и Шепитко от правосудия. Но ВСП отказал.

7 ноября прошлого года Шевченковский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в продлении сроков досудебного расследования по так называемым "пленкам Вовка".

В ноябре ГПУ завершила расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3170969
 
 
 Топ комментарии
 
Всех коррупционеров поздравляю1 Это просто праздник какой то! Офигели мерзавцы.
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Я вот не пойму почему ЗЕленые ублюдки все ходят кругами.
Да дайте вы уже должность непосредственно Портнову и не шифруйтесь с его шестерками.
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Там Вовка мало снимать - всю эту контору ОАСК нужно разгонять с волчьими билетами
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Всех коррупционеров поздравляю1 Это просто праздник какой то! Офигели мерзавцы.
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Лицо дебила. Так и судить будет. Украина деградирует...
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На самом деле виноваты порохоботы. Своим примером вы подтолкнули к новым экспериментам.Но у нас не умеют правильно эксперементировать ))
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да да - у тебя мальчик или девочка - а то скоро - кто виноват - невестка)))))
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Кому и кобыла невестка ))
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типа ослица - а шо может быть - после 73% - я не удевлюсь не чему)))
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Возьми зеленку с полки и выпей, у тебя в голове вавка
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Ну, для кого-то пожрать говна это эксперимент.
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конечно, порохоботы регулярно срут тебе подобным в штаны. толко тупые валянки за все плохое в своей жизни перекладывают ответственность на других и не умеют признавать даже очевидных ошибок.
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Ни олигарх каламойский,ни олигарх парашенко не способны развивать страну. Они же олигархи ))
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Что ЭТО?
Порошок Вовка подвинуть за 5 лет не смог, кто что сделал?
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Там Вовка мало снимать - всю эту контору ОАСК нужно разгонять с волчьими билетами
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І цього разу його призначив Порошенко. Нє?
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Да сколько ж там тех Вовков в судах Киева? Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 5719 Хотя...среди волков (судей) иной не выживет.
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все как при яныке - ты за это голосовал?))
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Я вот не пойму почему ЗЕленые ублюдки все ходят кругами.
Да дайте вы уже должность непосредственно Портнову и не шифруйтесь с его шестерками.
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Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева
этого и следовало ожидать
подонки всегда нужны
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"По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.
Источник:https://censor.net.ua/n3170969"

Значит версия следствия была верной...
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вы,по этому поводу имеет ко мне претензии?
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К последнему посту - да, т.к. это защитная поза инфантила, который кроме себя никого не понимает, но на которого весь мир напал.
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Хороший подарок ЗеДятлам к Новому году по китайскому календарю. В год крысы крысу назначили на окружной суд. Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 5915
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Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева
мерзавцы,прохиндеи ,подонки и отщепенцы любой власти всегда нужны - их потом проще смывать в сливной бачок
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Может Зеленского никто не информирует, что таких дятлов опять судьями назначают.
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прикольно - бояре виноваты - а царь хорошо? - а если сам царь - может подменили демоны?))))
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А его никто судейской мантии не лишал - у президента таких полномочий нет.
Зеля вон себе эти полномочия захотел получить, чтобы судей перетряхнуть или еще для чего - так его тут же в узурпации порохоботы кинулись обвинять.
С одной стороны - обвиняют в том, что не борется с коррумпированными судьями, с другой - обвиняют в узупации, когда пытается получить инструменты для борьбы.
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времена яныка возвращяються - с чем я зебилов и поздравляю
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поцЗедент готовится..
надеется судить его будет Вовк
за сепаратные переговоры с мацкалями в Омане
что является госизменой
Конечно если до суда доживет..
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Вот так эти ВОЛКИ и сожрут Вову Зеленского если Вова не поймёт ,что спасение утопающего это дело самого утопающего . Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 1490 И тут важно, чтобы это понимание пришло уже сегодня ибо завтра может быть поздно ...
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А кто там рассказывал, мол во время одной из 144 реформ дескать отреформировал и ВСП?Кушайте, петики, это ваши труды плудов.
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Срепохрень, снова тебе барыга с портки насрал. Шо ж бубочка не помог?
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Да нет, тебе. Но тебе нравится настолько, что не замечаешь.
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Отреформирован был Верховный суд Украины.
ВСП точно реформировали?
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Может хоть этот потроха и свинарчука наконец засадит.
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Новость новости краше. А впереди еще 4 года бардака. Жесть.
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не має Україна стільки часу.
або, в найближчий рік, вона їх, або, протягом чотирьох наступних років, вони її остаточно.
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Нужны свои судьи.

"Коломойський піднімає нову хвилю.
За півтора місяця у справах ПриватБанку подано 285 судових позовів."


https://nv.ua/ukr/biz/finance/cudi-po-privatbanku-y-igoryu-kolomoyskomu-shcho-ochikuvati-v-sichni-novi-pozovi-novini-ukrajini-50064534.html







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Только Третий Майдан и уничтожение народом Украины грабящей Украину 28 лет быдло-элиты приведёт Украину к процветанию.
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В Ольгино новая разгорядка?

Ты ж за ЗЕ топило, выпрыгивая из трусов.
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Что Творится . Какой то Голосеевский суд Отказал Генеральной Прокуратуре в продолжении Расследовании дела пленок Вовка Всех 39 членов которые проголосовали Уволить и по каждому провести Проверку . Саботаж как кой то. Они что сами себя Реформируют.
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События неумолимо движутся к моменту, когда для каждого украинца будет очевидно, что судий можно снять или уволить только убив.
Чем скорее этот момент настанет, тем лучше для украинцев и хуже для судий.

ЗЕ и его шоблы это тоже касается. Они теперь уйдут только вперед ногами. Чем раньше, тем лучше.
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Разве это не судебная реформа Моники в действии?!
Ура, таварищи!
Наконец-то избранный демократичным большинством в 73% преЗедент поставил всех на свои места!
Не бубочка ли в начале сентября прошлого года обещал еженедельно снимать мантии с недобросовестных судей?! И сколько наснимал, кто-то знает?!
Если Вовк был судьей Пороха, то должен быть, по логике зебилов, уволен.
Раз он не уволен, а снова назначен, при чем, после громкого скандала, значит что?
Правильно, эта сволочь, на которой негде клейма ставить, угодна новым лицам!
Занавес!
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