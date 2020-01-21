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 Наемники РФ продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В ежедневном отчете от 20 января 2020 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Новоазовск и Седово. Кроме того, на блокпостах у населенных пунктов Верхньошироковское (быв. Октябрь) и Заиченко представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде в направлении населенных пунктов Пикуза (быв. Коминтерново) и Саханка, а в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Вознесеновка ( бывш. Краснопартизанск) вообще предложили патрулю Миссии покинуть пункт пропуска.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми.

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Наемники РФ продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170968
 
 
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