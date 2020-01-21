EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  339  14
Все про:субсидия (529) Госстат (160)

 Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине в прошлом году сократились на 21,8% до 2,1 млрд грн, - Госстат

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в 2019 году составила 2,1 млрд грн, что на 21,8% (или на 589,3 млн грн) меньше показателя 2018 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, с начала 2019 года субсидии назначены 5 млн 487,9 тыс. семей, что составляет 125% общего количества обратившихся за ними и на 16,1% меньше показателя за 2018 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в декабре-2019 уменьшился на 10,4% по сравнению с декабрем-2018 и составил 638,7 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Печерске получают субсидию в самом большом размере, за которую платят люди с минимальной зарплатой, - Третьякова

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года. Показатели приведены без учета оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

Источник: https://censor.net.ua/n3170967
 
 
 Топ комментарии
 
И все равно денег не хватает.. И все равно дефицит под конец 2019 года 50 ярдов... Где деньги Зин Зельц?
 показать весь комментарий
 
Ви на ряху його подивитесь...
Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине в прошлом году сократились на 21,8% до 2,1 млрд грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 9170
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И все равно денег не хватает.. И все равно дефицит под конец 2019 года 50 ярдов... Где деньги Зин Зельц?
 показать весь комментарий
 
 
Отъелся Оманский за счет народа......
 показать весь комментарий
 
 
Сташно уявити що там з зе-кубіками, від яких оргазмували зе-ізбіратєльніцьі. Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні минулого року скоротилися на 21,8% до 2,1 млрд грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 3525
 показать весь комментарий
 
Да зима увидела, что долботялы к власти пришли и изменила свой прогноз.
 показать весь комментарий
 
 
Здобули!!!! Не захищеним прошарками на елення - мінус субсидія, народним депутатам, міністрам і директорам державних компаній - матеріальна допомога. Вже навіть поцьому фркту видно, що бідують в Україні державні люди. А для населення епоха бідності вже у минуло у.
 показать весь комментарий
 
 
Эпоха Бедности прошла...…, пришла Эпоха Нищеты!!! Слава ЗЕбобикам!!!
 показать весь комментарий
 
 
С введением с мая 2020 года изменения в формуле расчета субсидий. Замена цифр "15" на "20", сумма обязательного платежа возрастает на 33,333% не зависимо от суммы дохода. ( Было 300 станет 400, было 1200 станет 1600 и т.д.) Поэтому экономия государства на выплатах субсидий, входит в новый крутой вираж) В связи с этим "летние" субсидии отомрут как вид. А зимние будут положены значительно меньшему числу неимущих граждан.
 показать весь комментарий
 
 
Еще бы,ведь субсидии и льготные деньги поступают на виртуальные счета которых нельзя даже проверить а из начала отопительного сезона из этих мифических счетов еще на оплату не поступило ни одной копейки.А это афера на государственном уровне нашего правительства.
 показать весь комментарий
 
Кляті зебіли! Щоб ви останній хрін без солі доїдали.
 показать весь комментарий
 
А вони доїдають, просто не хочуть зізнатись, що їх розвели як отару тупих овець.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх