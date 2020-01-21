EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  10068  73
Все про:браконьерство (123) лес (450) суд (22832) Херсон (624) военнослужащие (4422)

 "Киборга" Григорьева, застрелившего браконьера в целях самообороны, будут судить 22 января в Херсоне

Завтра в городском суде Херсона в 11:00 состоится суд над инженером лесного хозяйства, ветераном боев за Донецкий аэропорт, инвалидом войны Виталием Григорьевым, который, обороняясь от черных лесорубов, убил одного из них.

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"10 января во время планового патрулирования леса в Великокопанивском лесничестве Григорьева попыталась сбить машина с браконьерами, вывозившими лес. После трех предупредительных выстрелов для защиты своей жизни Виталий был вынужден применить оружие на поражение. В результате браконьер был убит. Завтра суд по мере пресечения и отстранению от должности", - написал журналист.

Подробно о том, кто такой Виталий Григорьев, читайте в статье на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Выжницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170966
 
 
 Топ комментарии
 
этим действием он показал всем как нужно бороться с конченными барыгами.
 показать весь комментарий
 
довбику, це бракон'єри намагались вбити "підсудного"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Той "челАвек" збирався вбити кіборга через дрова
 показать весь комментарий
 
 
Навіть не дрова, а ділову деревину. Дрова - це на опалення. Вони не дорогі. А діловий ліс - пиловник 1,2 сортів - це бізнес, валюта.
 показать весь комментарий
 
 
Вот из-за таких "тварей", как ты, Украина из дерьма вылезть не способна... Если-бы не этот человек, вор воровал-бы, и дальше, да ещё и детей так же, воспитывал.. Вишь, твой отец тебя тоже воспитал без должного уважения к чужому имуществу, и ты тут "распинаешься" в защиту воров... Я на Полесье живу, и никогда не слышал, чтобы лесники запрещали сухостоину на дрова взять... Даже рады - лес очищается от сушняка, меньше опасность пожара.... А такие "человеки"! воруют, чтобы набить свой карман...
 показать весь комментарий
 
 
Це Україна . Тут "закон" захищає злочинців , а не чесних і порядних людей .
Він просто написаний злочинцями . Ну а про "суди" я взагалі мовчу .
 показать весь комментарий
 
 
этим действием он показал всем как нужно бороться с конченными барыгами.
 показать весь комментарий
 
 
Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева
 показать весь комментарий
 
 
Ничего, Шмаркля за вас всех поскорбит в Израиле и поздравит Путина.
 показать весь комментарий
 
 
довбику, це бракон'єри намагались вбити "підсудного"
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то для того и суд, чтобы увидеть все детали произошедшего. И на основании их выносить вердикт.
 показать весь комментарий
 
а то нічого, що кіборг отримав інвалідність після тяжкого поранення ?
а це чмо інтернетне тут паскудить ?
 показать весь комментарий
 
 
Он - лесник, если ты удосужишся статью прочесть и им по штату оружие положено. Он не "активист" с ружбайкой по лесу шлявшийся в поисках в кого бы шмальнуть.
 показать весь комментарий
 
 
Можно ссылку,что он был пьяный?Либо ты ватный балабол😂🌷
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі, то я також на "спам" нажав, якщо саме це тебе турбувало.
 показать весь комментарий
 
10 січня на території лісництва біля села Малі Копані на Херсонщині місцевий лісник - ветеран війни, важко поранений на злітній смузі ДАП, інвалід 1 групи Віталій Григорьєв - помітив чотирьох чоловіків, які незаконно вирубували ліс. Один із них сів у авто і вирішив просто переїхати лісника, який одразу зробив три попереджувальні постріли вгору.
Джерело: https://censor.net.ua/r3170956

"Кіборга" Григорьєва, який застрелив браконьєра з метою самооборони, судитимуть 22 січня в Херсоні - Цензор.НЕТ 2560
 показать весь комментарий
 
 
Пьяные браконьеры напали на серого волка, пытались забрать оружие, кидались на него с топором но серый волк ...
 показать весь комментарий
 
Мудак твій тато, що не дав тобі засохнути на трусах!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапе ти взагалі не людина. Тож не хрюкогавкай тут.
 показать весь комментарий
 
 
За поліно? А не за то, що у Херсонській області майже нема лісу?
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то он "10 января во время планового патрулирования" убил человека (т.е. будучи на работе, а не каким то там "активистом", как ныне больных на голову назывыают). И вот в чем депильность украинского уголовного законодательства - так это нормы в нем еще времен давно издохшего СыСыСэРа на счет понятия "самооборона".
 показать весь комментарий
 
 
Мудак это ты и то *******, которое плодит таких как ты, падаль смердящая.
 показать весь комментарий
 
Хтось сумнівається в тому який буде вирок від "нових обличч"?
 показать весь комментарий
 
 
в нормальной стране получил бы награду от полиции
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть шиють жорстоке поводження з твариною.
 показать весь комментарий
 
 
Ну що, побачимо справжнє ставлення зеленої влади до атовців та борців з бракон'єрством.
 показать весь комментарий
 
 
могут и посадить...
судьи то поняли, что к власти снова пришли "наши"..
тем более Херсон вата, ватная...
 показать весь комментарий
 
 
Не в "наши"-"ваши" дело, а в депильности украинского уголовного законодательства, которое понятие "самооборона" рассматривает до сих пор, как было в совке - оборонявшийся виновен, если причинил увечья нападавшему.
 показать весь комментарий
 
 
бостууга - только не нужно ля-ля...

https://nakipelo.ua/pravo-na-samooboronu-v-ukraine-chto-mozhno-i-chego-nelzya/

Что такое «необходимая оборона»?

Понятие «самозащиты» в украинском законодательстве регулирует статья 36 Уголовного кодекса. В ней закреплено понятие «необходимой обороны» - действий, направленных на защиту прав обороняющегося либо других людей, а также государственных интересов. В статье четко прописано, что эта защита сопряжена с причинением вреда посягающему на такие права. Вред, который нанесен агрессору, должен быть сопоставим с вредом, наносимым им самим: нельзя убить человека, пытавшегося украсть сумочку.

При этом вы имеете право на оборону вне зависимости от того, могли ли вы убежать, вызвать полицию или попросить нападающих вас не бить. Если на вас (или на кого-то еще) покушается несколько человек, или кто-то пытается напасть с оружием, или проникнуть в ваше жилье - вы имеете право наносить злоумышленникам любые травмы любым предметом или оружием.

Как не превысить меру необходимой самообороны?

Если, обороняясь, вы тяжело ранили или убили нападающего, не соизмерив защиту с угрозой - это могут посчитать превышением норм необходимой обороны. В случае, если агрессор получил тяжкие телесные повреждения, против вас могут открыть уголовное производство по 124-й статье УК; если он убит, дело могут завести по 118-й статье.

В первом случае, если вина будет доказана, вас могут наказать общественными работами до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до двух лет.

Убийство при превышении мер самообороны грозит исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы до двух лет.

Если докажете, что из-за нападения находились в состоянии сильного душевного волнения и не могли оценить степень угрозы, то от уголовной ответственности вас освободят.
 показать весь комментарий
 
 
Долбень, ты хоть статью прочитай, в УК Украины, "Необходимая оборона" (желательно, с комментарием к ней), разберись, что это такое и при каких обстоятельствах она наступает, а потом языком ляпай.....Поналазите, "прибабахнутые", и лепите, что-попало.....
 показать весь комментарий
 
Когда с Вами пересеклась, подумала может чем-то Вас спровоцировала. А Вы оказывается часто так разговариваете))
 показать весь комментарий
 
 
Оно просто невменяемое. Не обращайте внимания и просто игнорируйте.
 показать весь комментарий
 
Да, я такой... Терпеть не могу дилетантов, которые, не разбираясь в вопросе, "засирают людям мозги".......... В своё время темой моей курсовой работы, по уголовному праву,,во время учёбы, была именно "Необходимая оборона"... Получил "автоматом" зачёт" по ней...Поэтому я неплохо в этом вопросе, разбираюсь.. А ЭТО берётся рассуждать, даже не прочитав статью УК, которая регламентирует положения необходимой обороны...... Ему, дураку, чуть ниже люди процитировали комментарий (правда, он немного отличается от официальной редакции комментированного УК, но в деталях), но он на него внимания не обращает....... "Не читал, но осуждаю!..". Бедный, умственно ограниченный остолоп... Впрочем, "тюльканутые" - они почти все, такие.......
 показать весь комментарий
 
нападавший напав на інваліда, і був покараний за це.
 показать весь комментарий
 
Деяние Григорьева даже на браконьерство не тянет. Санитарный отстрел.
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрим на зеленое стадо, как они отнесутся к Герою.
 показать весь комментарий
 
 
А если его оправдают то ты извинишся перед зеленым стадом, если ты конечно мужит, а не троль кремлевский.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он троль порохоботский. У таких в голове опилки.
 показать весь комментарий
 
 
Скажіть чесно: чому ви так вороже ставитесь до ветеранів АТО?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо його не виправдують, то більше проти браконьерів ніхто не піде.
 показать весь комментарий
 
 
У нас вполне достаточное условие - автомобилем можно причинить смерть? Можно
Значит применения оружия правомерно
Полиция бы составила протокол и отпустила
 показать весь комментарий
 
 
А может в той полиции кто-то тоже был в ДАП, но с другой стороны
 показать весь комментарий
 
Может люди вышли бы поддержали порядочного человека. А то посадят, и всё , некому будет на защиту встать
 показать весь комментарий
 
 
Українське кривосуддя привітало Кіборгів з їх Днем. Ганьба!
 показать весь комментарий
 
 
Цей кіборг на інвалідній колясці пересувається.
Автівка дійсно становила для нього смертельну небезпеку.
"Кіборга" Григорьєва, який застрелив браконьєра з метою самооборони, судитимуть 22 січня в Херсоні - Цензор.НЕТ 5279
 показать весь комментарий
 
 
для судів і прокурорів зеленського це мабуть не доказ.
 показать весь комментарий
 
Тільки так і потрібно наводити порядок в країні.
 показать весь комментарий
 
 
он молодец! вот только не понятно, как он с 1 группой мог работать официально ((
 показать весь комментарий
 
 
кацапская свинособака, в Украине группу дают раз в 3 года, потом продляется или меняется. на госслужбу официально можно попасть по решении мед комиссии, что инвалид в состоянии выполнять работу. так что ты свои 5 фублей за комент не заработал. пиши есчьо, поржем с тебя.
 показать весь комментарий
 
Ну что за страна, вчетвером нападают на инвалида а суды на их стороне
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А кто ему дал инвалидность, если он в ковбоев играет? Вполне дееспособен... Кругом обман.
 показать весь комментарий
 
а почему тебе не дают инвалидность? у тебя ж по факту - отсутствие мозга.
 показать весь комментарий
 
 
Вот поэтому его и будут судить, мозг же есть убивать человека... Пусть теперь докажет что он не намерено убил, ведь он киборг и умеет спокойно убивать, закон один для всех... Скорее всего были разборки, лес не поделили.
 показать весь комментарий
 
Какой в жопу правосудие? Защищался от бандюка? срок. Отстаивал свои права, срок. Тебя избили, срок. Животных убивать и лес рубить значит не преступление, а забрать его вонючую ничего не стоящую жизнь, это преступление? ********... надо было еще и скальп с него на живо срезать, тогда было бы превышение не более.
 показать весь комментарий
 
 
лет 15 назад, было разьяснение верховного суда "о самообороне". согласно нему, в действиях Киборга отсутствует состав преступления, поскольку он оборонялся. поэтому если сейчас жидовско-портновский суд признает в действиях ветерана противоправное действие, то можно будет со всей уверенностью сказать, что у нас в стране отсутвуют суды, а есть судилище неугодных нынешней власти. и к тому же это очередной прецендент в том числе для зебилов, что если на вас нападают с целью убить, то вы не только не должны сопротивляться, но и дать вас убить поскольку фемида будет на стороне преступника.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы это был сепар-украинофоб, то отпустили бы, извинились и выплатили компенсацию, а так засудят мужика ******** в мантиях.
 показать весь комментарий
 
Он сделал все верно 100%, но наше кривосудие ему вряд ли это простит, тем более что воровство леса без "высоких" покровителей не работало бы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх