 "Киборга" Григорьева, застрелившего браконьера в целях самообороны, будут судить 22 января в Херсоне

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"10 января во время планового патрулирования леса в Великокопанивском лесничестве Григорьева попыталась сбить машина с браконьерами, вывозившими лес. После трех предупредительных выстрелов для защиты своей жизни Виталий был вынужден применить оружие на поражение. В результате браконьер был убит. Завтра суд по мере пресечения и отстранению от должности", - написал журналист.
Подробно о том, кто такой Виталий Григорьев, читайте в статье на Цензор.НЕТ.
Він просто написаний злочинцями . Ну а про "суди" я взагалі мовчу .
а це чмо інтернетне тут паскудить ?
Джерело: https://censor.net.ua/r3170956
судьи то поняли, что к власти снова пришли "наши"..
тем более Херсон вата, ватная...
https://nakipelo.ua/pravo-na-samooboronu-v-ukraine-chto-mozhno-i-chego-nelzya/
Что такое «необходимая оборона»?
Понятие «самозащиты» в украинском законодательстве регулирует статья 36 Уголовного кодекса. В ней закреплено понятие «необходимой обороны» - действий, направленных на защиту прав обороняющегося либо других людей, а также государственных интересов. В статье четко прописано, что эта защита сопряжена с причинением вреда посягающему на такие права. Вред, который нанесен агрессору, должен быть сопоставим с вредом, наносимым им самим: нельзя убить человека, пытавшегося украсть сумочку.
При этом вы имеете право на оборону вне зависимости от того, могли ли вы убежать, вызвать полицию или попросить нападающих вас не бить. Если на вас (или на кого-то еще) покушается несколько человек, или кто-то пытается напасть с оружием, или проникнуть в ваше жилье - вы имеете право наносить злоумышленникам любые травмы любым предметом или оружием.
Как не превысить меру необходимой самообороны?
Если, обороняясь, вы тяжело ранили или убили нападающего, не соизмерив защиту с угрозой - это могут посчитать превышением норм необходимой обороны. В случае, если агрессор получил тяжкие телесные повреждения, против вас могут открыть уголовное производство по 124-й статье УК; если он убит, дело могут завести по 118-й статье.
В первом случае, если вина будет доказана, вас могут наказать общественными работами до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до двух лет.
Убийство при превышении мер самообороны грозит исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы до двух лет.
Если докажете, что из-за нападения находились в состоянии сильного душевного волнения и не могли оценить степень угрозы, то от уголовной ответственности вас освободят.
Значит применения оружия правомерно
Полиция бы составила протокол и отпустила
Автівка дійсно становила для нього смертельну небезпеку.