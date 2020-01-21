 В деле Крысина суд изучил протоколы осмотра видео камер наблюдения и приступил к рассмотрению письменных материалов

В частности, суд изучил протоколы осмотра места преступления - перекрестка улицы Большой Житомирской - и присутствующих там на момент совершения преступления лиц. Из протокола следует, что двое свидетелей при осмотре опознали на видеозаписях, в частности, Крысина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Видео было снято со здания МЧС и здания, которое прилегало к Большой Житомирской. Именно по этим видеозаписям были опознаны Крысин и другие соучастники преступления, упоминаемые в обвинительном акте, рассказала прокурор по делу Юлия Малашич.

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"Были изучены протоколы опознания с участием Крысина в качестве свидетеля в ходе его сотрудничества со следствием, которое имело место в эпизоде расследования убийства Веремия. Крысин опознал других участников, которые принимали участие в противодействии мирным акциям протеста - Максюру, Поторочу, Алиева, Комисарчука и других лиц, которых он знал по кличкам", - пояснила Малашич.

Напомним, по версии следствия, в журналиста Вячеслава Веремия стрелял именно Джалал Алиев ("Дагестанец"), которые сейчас скрывается от следствия.

Также в ходе заседания продолжили изучать письменные материалы дела, и перешли с 10 к 11 тому дела.

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Напомним, журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

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13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.