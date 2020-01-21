 Фигуранту дела Гандзюк Павловскому Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Facebook-сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

"Заседание по избранию Игорю Павловскому меры пресечения состоится в 12:00 в Печерском районном суде города Киева. Судья - Пидпалый", - говорится в сообщении.

"Надеемся, сегодня он и его адвокаты появятся на заседание. Приглашаем представителей СМИ и всех, кому небезразлично дело Кати, прийти на суд. Нам нужна ваша поддержка!" - отметили в сообществе.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одного из задержанных в рамках спецоперации в Херсоне везут в Киев, - Рябошапка. ВИДЕО