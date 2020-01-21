 В Украину прибыл руководитель комиссии по расследованию крушения "Боинга" МАУ Организации гражданской авиации Ирана Резайефар

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ.

"Вчера в Украину прибыли министр дорог и градостроительства Эслами, чиновники МИД Ирана. Это политическая часть делегации, задача которой определить формат переговоров с МИД Украины по урегулированию международно-правовых вопросов", - отмечает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Boeing МАУ сбили две ракеты малой дальности, - второй отчет властей Ирана

"Сегодня прибыл в Украину и приступил к работе глава технической делегации, руководитель комиссии по расследованию гибели "Боинга" Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар", - добавил журналист.

"Его задача - верифицировать оборудование в Украине для проведения дешифровки черных ящиков. В случае подтверждения возможностей Украины по дешифровке записей, Иран передаст их нам, либо передаст во Францию, так как в самом Иране техника и специалисты по черным ящикам "Боинга" отсутствуют", - пояснил Бутусов.

По его данным, со стороны Украины работу курирует Совет по национальной безопасности и обороне при президенте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семьям погибших при крушении лайнера украинцев нужно немедленно выплатить компенсации, - глава судебной власти Ирана

"Ранее визит иранских специалистов неоднократно срывался, но их прибытие в Украину - значительное продвижение в урегулировании проблемы. По правилам Чикагской конвенции Иран не обязан передавать черный ящик кому-либо, переговоры об этом и последующая передача черного ящика на расшифровку в Украину будет важным событием, прецедентом в своем роде", - акцентировал он.

"На данный момент можно констатировать, что информационное и политическое давление на руководство Ирана в Украине, в мире и в самом Иране приносит свои результаты. Впрочем, дело не закончено. И мы еще будем писать об ответственности тех, кто убил наших граждан", - резюмировал Бутусов.