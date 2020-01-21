 Иран просит у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится во втором докладе об авиакатастрофе от Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что у Тегерана нет необходимого оборудования для расшифровки информации с черных ящиков, установленных на моделях лайнера Boeing 737.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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