 Иран просит у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится во втором докладе об авиакатастрофе от Организации гражданской авиации Ирана.
Отмечается, что у Тегерана нет необходимого оборудования для расшифровки информации с черных ящиков, установленных на моделях лайнера Boeing 737.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Они поняли, что отвертеться не получится - признали. Но отдавать ящики как не хотели, так и не хотят (возможно, там есть еще что-то что пытаются скрыть).
Отдать ящики - увеличить попандос
Не отдавать - так же увеличить попандос и глупо выглядеть, поскольку уже признали вину
Поэтому приняли решение - не отдавать, но типа расшифровать самостоятельно и выдать только нужную инфу объявив остальные данные утраченными (они уже подстраховались и заранее объявили, что ящики сильно повреждены и часть данных утрачена).
Думаю в этом направлении их надоумили кацапы имеющие опыт с самолетом Качинского...
А оборудование думаю им не дадут. Оборудование для расшифровки обычно имеется только у производителей самолетов - это гарантирует, что данные с датчиков пишутся правильно и что они не будут подделаны для обвинения производителя....Поэтому такое оборудование не продают и никому не дают (протоколы шифрования и все такое....)
А Іран веде себе, як вередлива баришня: вчора каже, що віддасть скриньки, сьогодні - що сам розшифровуватиме...
https://twitter.com/i/status/1218923305727594501
Передайте ящики на исследование в страну, у которой достаточно технических возможностей и которая не будет выглядеть предубеждённой (ну то есть не в США или россию, а, скажем, Францию, Германию или Японию).