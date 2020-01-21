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 Происшествия, За рубежом
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 Иран просит у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков

Иран просит у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого украинского самолета в Тегеране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится во втором докладе об авиакатастрофе от Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что у Тегерана нет необходимого оборудования для расшифровки информации с черных ящиков, установленных на моделях лайнера Boeing 737.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Boeing МАУ сбили две ракеты малой дальности, - второй отчет властей Ирана

Источник: https://censor.net.ua/n3170952
 
 
 Топ комментарии
 
А что тут дивного?!
Они поняли, что отвертеться не получится - признали. Но отдавать ящики как не хотели, так и не хотят (возможно, там есть еще что-то что пытаются скрыть).
Отдать ящики - увеличить попандос
Не отдавать - так же увеличить попандос и глупо выглядеть, поскольку уже признали вину
Поэтому приняли решение - не отдавать, но типа расшифровать самостоятельно и выдать только нужную инфу объявив остальные данные утраченными (они уже подстраховались и заранее объявили, что ящики сильно повреждены и часть данных утрачена).
Думаю в этом направлении их надоумили кацапы имеющие опыт с самолетом Качинского...

А оборудование думаю им не дадут. Оборудование для расшифровки обычно имеется только у производителей самолетов - это гарантирует, что данные с датчиков пишутся правильно и что они не будут подделаны для обвинения производителя....Поэтому такое оборудование не продают и никому не дают (протоколы шифрования и все такое....)
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По какому праву, интересно?! Мало того, что они сбили, так еще и сами будут расшифровывать?
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скорее всего не ирану нужно а вонючим кацапам - чтоб замести следы этого и предыдущего преступления
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По какому праву, интересно?! Мало того, что они сбили, так еще и сами будут расшифровывать?
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В Ірані порушена справа і проводиться внутрішнє розслідування. Питання в іншому: спочатку Іран навідріз відмовився співпрацювати з США у цій справі, а тут - просить. Дивина.
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А что тут дивного?!
Они поняли, что отвертеться не получится - признали. Но отдавать ящики как не хотели, так и не хотят (возможно, там есть еще что-то что пытаются скрыть).
Отдать ящики - увеличить попандос
Не отдавать - так же увеличить попандос и глупо выглядеть, поскольку уже признали вину
Поэтому приняли решение - не отдавать, но типа расшифровать самостоятельно и выдать только нужную инфу объявив остальные данные утраченными (они уже подстраховались и заранее объявили, что ящики сильно повреждены и часть данных утрачена).
Думаю в этом направлении их надоумили кацапы имеющие опыт с самолетом Качинского...

А оборудование думаю им не дадут. Оборудование для расшифровки обычно имеется только у производителей самолетов - это гарантирует, что данные с датчиков пишутся правильно и что они не будут подделаны для обвинения производителя....Поэтому такое оборудование не продают и никому не дают (протоколы шифрования и все такое....)
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самолет и черные ящики принадлежат Украине,но с нашим МИД им еще и заплатят за причиненное неудобство
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По праву более сильного руководства страны.
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Щоб кацапи одразу на місці могли "розшифрувати"...
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Не только для этого, а еще для того, чтобы кацапы получили протоколы шифрования и в дальнейшем (следующих катастрофах) могли куралесить например пририсовав там украинский перехватчик. Про перехватчик, я конечно утрирую - но зная протоколы шифрования, они смогут сбивать самолеты , перезаливать показания приборов, нарисовав например пожар двигателя и отказ систем....
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Сбить они могут, а расшифровать нет.... Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок - Цензор.НЕТ 2614
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скорее всего не ирану нужно а вонючим кацапам - чтоб замести следы этого и предыдущего преступления
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Кацапы до сих пор не отдали полякам самолёт...
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......все "телодвижения" ирана УКАЗЫВАЕТ на СПЕЦИАЛЬНУЮ ЗАКАЗНУЮ акцию !!!!((((
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Як ви не розумієте, що до цього причетна Росія.
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Там нічого розшифровувати. Все сталось миттєво. Всьо.
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Літак є власністю України та її територією (за міжнародним правом перебування на борту судна чи літака=перебування на території держави, де це морське чи повітряне судно зареєстровано). Відповідно і чорні скриньки - теж власність України!

А Іран веде себе, як вередлива баришня: вчора каже, що віддасть скриньки, сьогодні - що сам розшифровуватиме...
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Иран ведет себя так как считает наилучшим способом в данный момент. Вчера считали ( или им подсказали) что лучше отдать и они собирались отдать, а сегодня им сказали что лучше придержать. И какой то смешной клоун с которым нариду весело им совсем не указ отдавать или нет.
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А может кто по простому объяснить, а что дадут эти расшифровки? Вроде уже все ясно, самолет сбили. Случайно или нет, это вряд ли когда узнаем.
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Как китайцы С-300 испытывали. Перед просмотром освободите место под столом... для себя. Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок - Цензор.НЕТ 5949
https://twitter.com/i/status/1218923305727594501
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"Та щас" (сейчас). "А может Вам ещё от мёртвого осла уши ?"
Передайте ящики на исследование в страну, у которой достаточно технических возможностей и которая не будет выглядеть предубеждённой (ну то есть не в США или россию, а, скажем, Францию, Германию или Японию).
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Франция и Германия выглядят очень непредубежденными)))
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