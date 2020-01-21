 Беларусь начала закупать нефть в Норвегии

Белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Ожидается, что норвежский танкер Breiviken, нагруженный 80 000 тоннами нефти, прибудет в Клайпеду 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ ("Нафтан") по железной дороге. По сведениям агентства Reuters, после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках.

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В то же время белорусское онлайн-издание Tut.by пишет, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды в направлении Новполоцкого НПЗ обойдется Минску примерно в 20 долларов за тонну, что значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам.

Предположительно продавцом нефти выступила французская компания Total. На момент публикации материала DW представители этой компании, однако, никак не прокомментировали соответствующий запрос журналистов.

Сделка была заключена на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за которых Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.

Власти в Минске срочно ищут поставщиков нефти на фоне прекращения импорта из России. Беларусь без него долго не выживет, но без российской нефти она и не останется, заверили эксперты. (17.01.2020)

Беларусь импортирует ежегодно 23-24 миллиона тонн российской нефти при общем объеме экспорта РФ в 250 миллионов тонн. До 6 миллионов, по оценкам экспертов, идут на нужды белорусской экономики, остальное - на переработку и перепродажу на международных рынках.

Разработка нефтяного месторождения Johan Sverdrup началась в Норвегии 7 января. В его официальном открытии принимала участие премьер-министр страны Эрна Сульберг. Как отмечает агентство Reuters, нефть, добываемая на месторождении Johan Sverdrup сопоставима по качеству с российской маркой экспортной нефтяной смеси Urals ("юралс").

С 1 января 2020 года Россия перестала поставлять Беларуси нефть, указав в качестве формальной причины отсутствие контрактов между белорусской стороной и российскими госкомпаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".

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Причиной разногласий стали также требования Беларуси о снижении компенсаций в связи с российским налоговым маневром в нефтяной отрасли, в результате которого белорусские НПЗ понесли существенные потери. Власти в Минске подчеркивают, что Беларусь - важный для России потребитель: на нее приходится примерно 10 процентов российского экспорта нефти.

Во вторник, 14 января, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь разослала коммерческие предложения о покупке ею нефти предприятиям Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.