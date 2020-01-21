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Все про:Беларусь (2945) нефть (1471) Россия (74774)

 Беларусь начала закупать нефть в Норвегии

Не договорившись с Москвой о цене на нефть, Беларусь нашла в лице Норвегии альтернативного поставщика.

Белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Ожидается, что норвежский танкер Breiviken, нагруженный 80 000 тоннами нефти, прибудет в Клайпеду 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ ("Нафтан") по железной дороге. По сведениям агентства Reuters, после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках.

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В то же время белорусское онлайн-издание Tut.by пишет, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды в направлении Новполоцкого НПЗ обойдется Минску примерно в 20 долларов за тонну, что значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам.

Предположительно продавцом нефти выступила французская компания Total. На момент публикации материала DW представители этой компании, однако, никак не прокомментировали соответствующий запрос журналистов.

Сделка была заключена на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за которых Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.

Власти в Минске срочно ищут поставщиков нефти на фоне прекращения импорта из России. Беларусь без него долго не выживет, но без российской нефти она и не останется, заверили эксперты. (17.01.2020)

Беларусь импортирует ежегодно 23-24 миллиона тонн российской нефти при общем объеме экспорта РФ в 250 миллионов тонн. До 6 миллионов, по оценкам экспертов, идут на нужды белорусской экономики, остальное - на переработку и перепродажу на международных рынках.

Разработка нефтяного месторождения Johan Sverdrup началась в Норвегии 7 января. В его официальном открытии принимала участие премьер-министр страны Эрна Сульберг. Как отмечает агентство Reuters, нефть, добываемая на месторождении Johan Sverdrup сопоставима по качеству с российской маркой экспортной нефтяной смеси Urals ("юралс").

С 1 января 2020 года Россия перестала поставлять Беларуси нефть, указав в качестве формальной причины отсутствие контрактов между белорусской стороной и российскими госкомпаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".

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Причиной разногласий стали также требования Беларуси о снижении компенсаций в связи с российским налоговым маневром в нефтяной отрасли, в результате которого белорусские НПЗ понесли существенные потери. Власти в Минске подчеркивают, что Беларусь - важный для России потребитель: на нее приходится примерно 10 процентов российского экспорта нефти.

Во вторник, 14 января, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь разослала коммерческие предложения о покупке ею нефти предприятиям Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Источник: https://censor.net.ua/n3170946
 
   
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-Ой, это не спина!
-Так это и не нож. Беларусь начала закупать нефть в Норвегии - Цензор.НЕТ 148
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Всё началось с гомельских креветок. Беларусь начала закупать нефть в Норвегии - Цензор.НЕТ 3579
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Норвегия та еще кацапия.... но посмотрим и удачи!
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Ну как говорится, ПОНЕСЛАСЬ) ********* вперде
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Интересно, когда орки объявят белорусов бульбофошыстами и попрут ли творить Витебскую наротную риспуплику?
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Бацька делает ***** мигрень, а надо бы делать инфаркт.
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Do 3 mln mozno postavit v Belorus cerez ********** terminal,tam ecio dlia sebia 10mln zakupajem.Mozno i zyzeni i gaz postavliat no eto budet malo dlia Belorus tam dopustim 2miliarda kub metrov budet malo
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Ну держись,Батька!.. Получишь по сусалам от братов, фашизд!
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23-24 млн.тонн импортирует, а тут 80 тыс.тонн всего, да и выходит изрядно дороже, чем по нефтепроводу... Попал лука как кур в ощип.
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Sama neft netu doroze cem ruskaja no transportirovka stojit deneg.
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ВСУ походу будут еще и Бацьку защищать от "братьев". И это норм. со стратегической стороны, но там надо будет поддержка со стороны "ихтожетамнет" беспилотников и Ф-35. Выбить 20-30 де.генералов Рашки, она и откатится как всегда было. А ВСУ зачистят от гноя Беларусь(тогда она станет реально не Балорашкой а Баларусью, или даже вернет название оригинальное свое)
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Супер! Накінець і для кацапів енергоносії починають бути просто товаром, а не зброєю для шантажу. Раджу продовжувати в тому ж дусі.
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