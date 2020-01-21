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 Зеленский посетит с двухдневным рабочим визитом Израиль, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с двухдневным рабочим визитом Израиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"23-24 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - говорится в сообщении.

Программой визита также предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для Украины Голодомор - это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3170944
 
 
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Хоч трохи від Суркова і журналістів відпочине
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это родина Палестинцев а не жыдов - они кровавые окупанты и сами устроили геноцид палестинцев на их законной родине
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Після Оману - саме то. Сподіваюся, в Ізраїлі катаклізмів не буде. Бо це може бути останнє офіційне запрошення, коли з'їздити туди можна буде за державний рахунок.
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Зеленский посетит с двухдневным рабочим визитом Израиль, - ОП - Цензор.НЕТ 9261Volodymyr Viatrovych
22 год ·

Володимир Зеленський поїде на Світовий форум Голокосту в Ізраїлі 22-23 січня.
Попри те, що йому там навіть слова не дадуть, хоча, як зауважує сам Зеленський, «кожен четвертий з євреїв, що загинули під час Голокосту, був українцем».
Зате дадуть слово Путіну, керівнику держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Керівнику держави-правонаступниці СРСР і шанувальнику Сталіна, який разом з Гітлером розпочав Другу світову війну.
Президенту України відвели роль мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився.
Такий формат запрошення президента України ізраїльською стороною, яка дедалі більше заграє з Москвою - приниження нашої держави, зневага до пам'яті мільйонів українських євреїв - жертв Голокосту і внеску українського народу в перемогу над нацизмом.
Поведінка Зеленського разюче відрізняється від дій президента сусідньої Польщі Анджея Дуди, який публічно відмовився їхати до Єрусалиму саме через такий формат запрошення. Тому що для Дуди важливо не тільки, «щоб вулиця була заасфальтована», для нього є різниця, коли йдеться про національну гідність і національні інтереси Польщі.
Мені соромно за президента України, який, з одного боку, проігнорував жалобні заходи в Бабиному Яру, а з іншого - в День Соборності України їде побути в масовці у Путіна в Ізраїль. Що далі?
Поїде до Москви 9 травня, щоб постояти поруч із Путіним і привітати з трибуни мавзолея Леніна російську армію?
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кстати..., польский президент Анджей Дуда отказался ехать на этот шабаш путина...
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После передачи привета погибшим в Бабьем Яру мировое сообщество сделало выводы относительно величайшего политика современного мира.
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Пусть там и остается, и патрона своего заберет
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Патрон боится покидать территорию Украины. Зеленський відвідає з дводенним робочим візитом Ізраїль, - ОП - Цензор.НЕТ 6548
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Знов передумав? Сьогодні казали що полетить в Давос, а не в Юдею.
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Ему там, что, салом намазано? Зеленский посетит с двухдневным рабочим визитом Израиль, - ОП - Цензор.НЕТ 2642
Или дома работы нет? Впрочем по Оманам шастать за мой счёт, и страну продавать, это для него приятнее, чем реально работать президентом.
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Зеленський відвідає з дводенним робочим візитом Ізраїль, - ОП - Цензор.НЕТ 1061 Volodymyr Viatrovych

@viatrovych

·19 ч

Нагадування для Володимир Зеленський: Ізраїль створили «конфліктні герої».
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Дивно: концтабір в Польщі, і звільняли його зовсім не громядяни Ізраїлю, але воно їде саме туди... На "историческую родину" потягнуло? Нє, якщо він звідти привезе офіційне визнання Ізраелем голодомору україгців, то я не проти, але хто ж в таке повірить?!!
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та який біс там би визнав? Зеля їде тупо потискати .... руку Нетаньяху і його кобилі - "Хлібовій Топтунці"
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"работник" у нас на славу. Я тут подсчитать думал, после визитов Зели, "поп.люсовать" вероятности катастроф с инцидентами, там походу будет такой шанс, шо Ляшко скроется со своими лотереями. Жаль не учил статистику, когда учился.

ибо это какая-то реальная.... ну, оккультизм получается - только подсчет происшествий после визита нашего горанта(но чего?) стран-принимателей, получается весьма внушительным.
Даже Антиколорадос чуть не обосрался и выложил статью о "Бедоносце". А на Израиль - едь, а после на Рашку(и не возвращайся)!
кто любит пранки - https://www.youtube.com/watch?v=rjNOOWOgWqY
отлично троллят ВК.
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нам вообще не нужен никакой президент. у нас полная разбалансировка власти, потому что они живут на другой планете. нет эффективной обратной связи. они сами себе законы пишут и сами себе зарплату назначают. такие вот "слуги".
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И вообще, что делать в стране которая не признала Голодомор геноцидом президенту Украины? Впрочем слово "президент" по отношению к этому фигляру не имеет ни какого отношения.
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Наприкінці вересня минулого року про жертв нацистів у Бабиному Яру Зеленський відповів журналісту: "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт". Серед десятків тисяч загиблих переважно були євреї. Виникає запитання: навіщо цей сволота їде у Ізраїль, якщо можна "просто передати привіт" всім жертвам Холокосту?
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Конечно, куда ж еще лететь за инструкциями "первому еврейскому президенту Украины" Как написала Pittsburg University Times (Pittsburg University -работодатель Милованова, который отпустил его с сохранением позиции до начала следующего учебного года) "Zelensky also is Ukraine's first Jewish president".
http://utimes.pitt.edu/news/pitt-associate-professor?fbclid=IwAR2vogurvQnyDtzP8X5J9Su1jqMZg0X9yZ6rOkMOGuT3Be5qT803y8faZyU
Зачистку территории похоже будут проводить активнее.
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навпаки, хай везе своій лєнкє, хоч буде чим зайнятись.
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Зе никогда не позволял себе осмеивать Израиль и Московию....
Шут тонко чувствует грань которую переступать нельзя...

Зеленський відвідає з дводенним робочим візитом Ізраїль, - ОП - Цензор.НЕТ 1374
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Ну, что вы набросились. Лидер современности Вова "оманский" будет ручкаться с ****** и ленточконосителем *********** и слушать их философские рассуждения о смысле жизни. Самому то право голоса не дали..!!
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