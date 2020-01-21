 Зеленский посетит с двухдневным рабочим визитом Израиль, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"23-24 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - говорится в сообщении.
Программой визита также предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.
22 год ·
Володимир Зеленський поїде на Світовий форум Голокосту в Ізраїлі 22-23 січня.
Попри те, що йому там навіть слова не дадуть, хоча, як зауважує сам Зеленський, «кожен четвертий з євреїв, що загинули під час Голокосту, був українцем».
Зате дадуть слово Путіну, керівнику держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Керівнику держави-правонаступниці СРСР і шанувальнику Сталіна, який разом з Гітлером розпочав Другу світову війну.
Президенту України відвели роль мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився.
Такий формат запрошення президента України ізраїльською стороною, яка дедалі більше заграє з Москвою - приниження нашої держави, зневага до пам'яті мільйонів українських євреїв - жертв Голокосту і внеску українського народу в перемогу над нацизмом.
Поведінка Зеленського разюче відрізняється від дій президента сусідньої Польщі Анджея Дуди, який публічно відмовився їхати до Єрусалиму саме через такий формат запрошення. Тому що для Дуди важливо не тільки, «щоб вулиця була заасфальтована», для нього є різниця, коли йдеться про національну гідність і національні інтереси Польщі.
Мені соромно за президента України, який, з одного боку, проігнорував жалобні заходи в Бабиному Яру, а з іншого - в День Соборності України їде побути в масовці у Путіна в Ізраїль. Що далі?
Поїде до Москви 9 травня, щоб постояти поруч із Путіним і привітати з трибуни мавзолея Леніна російську армію?
Или дома работы нет? Впрочем по Оманам шастать за мой счёт, и страну продавать, это для него приятнее, чем реально работать президентом.
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
·19 ч
Нагадування для Володимир Зеленський: Ізраїль створили «конфліктні герої».
ибо это какая-то реальная.... ну, оккультизм получается - только подсчет происшествий после визита нашего горанта(но чего?) стран-принимателей, получается весьма внушительным.
Даже Антиколорадос чуть не обосрался и выложил статью о "Бедоносце". А на Израиль - едь, а после на Рашку(и не возвращайся)!
кто любит пранки - https://www.youtube.com/watch?v=rjNOOWOgWqY
отлично троллят ВК.
http://utimes.pitt.edu/news/pitt-associate-professor?fbclid=IwAR2vogurvQnyDtzP8X5J9Su1jqMZg0X9yZ6rOkMOGuT3Be5qT803y8faZyU
Зачистку территории похоже будут проводить активнее.
Шут тонко чувствует грань которую переступать нельзя...