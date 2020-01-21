 Зеленский посетит с двухдневным рабочим визитом Израиль, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"23-24 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - говорится в сообщении.

Программой визита также предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

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