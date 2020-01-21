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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Австрия (466) Россия (74774) санкции (7575) Щерба (45) Курц (74)

 Австрия не будет лоббистом российских интересов в Европе: они понимают ситуацию, в которой находится Украина, - посол Щерба

Посол Украины в Австрии Александр Щерба считает, что новое правительство Австрии не будет лоббистом российских интересов в Европе.

Об этом дипломат заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Не думаю, что Австрия будет лоббистом российских интересов", - заявил Щерба, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что Австрия окажется среди главных лоббистов в Европе в вопросе отмены антироссийских санкций.

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Посол обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении нового австрийского правительства "прозвучала заинтересованность Австрии в сближении между Украиной и Европейским Союзом": "Было четко сказано, что Украина является важной. И еще принципиальный момент: в ключевом для нас вопросе санкций против РФ Австрия будет оставаться в мейнстриме европейской политики".

Также глава украинского диппредставительства в Австрии поделился своим впечатлением от общения в прошлом с австрийскими "Зелеными", которые вошли в новое коалиционное правительство во главе с лидером "Австрийской народной партии" Себастианом Курцем.

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"Мое впечатление такое: они прагматики, честные и очень искренние в своих стремлениях как защиты прав животных, так и защиты окружающей среды. Это с одной стороны, а с другой - они понимают ситуацию, в которой наше государство находится. Я думаю, мы будем с ними хорошо работать", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3170943
 
 
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Особливо ситуацію після останніх українських виборів преЗедента.
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Австрия уже давно лоббист Рашки. Если Шмеркель кивает головой в одобрении речей Путина, то за остальных и речи нет.
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Так чи інакше вони підтримують росію.
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питання у тому чи так звані наші посли винагороджують ворогів україни свідомо чи несвідомо
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13 марта 1938 года Гитлер торжественно въехал в Вену. В тот же день был опубликован закон «О воссоединении Австрии с Германской империей», согласно которому Австрия объявлялась «одной из земель Германской империи» и отныне стала называться «Остмарк».
10 апреля 1938 года в Германии и Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе. По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08 % жителей, в Австрии - 99,75 %.
"Было ясно, что большинство австрийцев, которые 13 марта сказали бы «да» Шушнигу, 10 апреля скажут «да» Гитлеру. Многие из них верили, что прочный союз с Германией, даже нацистской, желателен и неизбежен для Австрии, что Австрия <…> не сможет долго существовать сама по себе, что она способна выжить только в составе германского рейха. Кроме приверженцев подобной точки зрения были и ярые нацисты - безработные или имеющие работу, число которых в стране непрерывно росло. Их привлекала возможность поправить своё положение. Многие католики <…> были привлечены широко публиковавшимся заявлением кардинала Иннитцера, в котором он приветствовал приход нацистов в Австрию и призывал голосовать за аншлюс".
Ощущение, что читаешь про донбасский адиннарот.
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Ой ли! Щерба, а ДУМАТЬ НАДО! Хронология событий, последних месяцев, говорит об обратном! Купюры, от кремлевского недомерка, затыкают пасть всем "европейским ценностям"!
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Dva raznyje mnenije pro Avstriju s odnogo i toze samogo celoveka
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А зачем им быть лоббистами?Им плюшки и ништяк от рашки подавай, а насчёт политики они вполне готовы двигаться в общем русле, которое определит Германия, и может, частично, Франция.
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