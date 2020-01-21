 Австрия не будет лоббистом российских интересов в Европе: они понимают ситуацию, в которой находится Украина, - посол Щерба

Об этом дипломат заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Не думаю, что Австрия будет лоббистом российских интересов", - заявил Щерба, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что Австрия окажется среди главных лоббистов в Европе в вопросе отмены антироссийских санкций.
Посол обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении нового австрийского правительства "прозвучала заинтересованность Австрии в сближении между Украиной и Европейским Союзом": "Было четко сказано, что Украина является важной. И еще принципиальный момент: в ключевом для нас вопросе санкций против РФ Австрия будет оставаться в мейнстриме европейской политики".
Также глава украинского диппредставительства в Австрии поделился своим впечатлением от общения в прошлом с австрийскими "Зелеными", которые вошли в новое коалиционное правительство во главе с лидером "Австрийской народной партии" Себастианом Курцем.
"Мое впечатление такое: они прагматики, честные и очень искренние в своих стремлениях как защиты прав животных, так и защиты окружающей среды. Это с одной стороны, а с другой - они понимают ситуацию, в которой наше государство находится. Я думаю, мы будем с ними хорошо работать", - заявил он.
10 апреля 1938 года в Германии и Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе. По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08 % жителей, в Австрии - 99,75 %.
"Было ясно, что большинство австрийцев, которые 13 марта сказали бы «да» Шушнигу, 10 апреля скажут «да» Гитлеру. Многие из них верили, что прочный союз с Германией, даже нацистской, желателен и неизбежен для Австрии, что Австрия <…> не сможет долго существовать сама по себе, что она способна выжить только в составе германского рейха. Кроме приверженцев подобной точки зрения были и ярые нацисты - безработные или имеющие работу, число которых в стране непрерывно росло. Их привлекала возможность поправить своё положение. Многие католики <…> были привлечены широко публиковавшимся заявлением кардинала Иннитцера, в котором он приветствовал приход нацистов в Австрию и призывал голосовать за аншлюс".
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