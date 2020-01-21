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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (2275) дипломатия (1213) Тризуб (70) Пристайко (376)

 "Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму

Представитель правительства Британии в заявлении о включении малого герба Украины в антитеррористическое пособие британской полиции не дал ответа на вопрос, будет ли тризуб удален из него.

Об этом заявило посольство Украины в Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли удален тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из Руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", - отметило посольство Украины.

"Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть Руководство, удалив украинский тризуб, который не относится к нему", - написал, в свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах

Четкого ответа нет, - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму 01
Четкого ответа нет, - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму 02

В заявлении правительства Великобритании не упоминается о том, будет ли полиция изымать оскорбительную для Украины публикацию из учебных материалов полиции, как того требовал официальный Киев. Речь не идет также о том, считает ли правительство ошибкой публикацию малого герба Украины, то есть трезубца, среди символов экстремистских организаций.

Напомним, ранее полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины требует удалить. Аналогично, МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму". 

Источник: https://censor.net.ua/n3170941
 
   
 Топ комментарии
 
Дуже в'яла відповідь та запит української влади.
То вам так і відповіли.
Отак всі будуть витирати о нас ноги.
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да. интересно, есть ли в том пособии вот эта фота?
"Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму - Цензор.НЕТ 2361
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Можно запилить своё Руководство, включить туда фотку какого-нибудь наглицкого гопника с британским гербом, а потом пойти на взаимные уступки...)
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Дуже в'яла відповідь та запит української влади.
То вам так і відповіли.
Отак всі будуть витирати о нас ноги.
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Можно запилить своё Руководство, включить туда фотку какого-нибудь наглицкого гопника с британским гербом, а потом пойти на взаимные уступки...)
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Отлично сказано, как всегда, братан "Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму - Цензор.НЕТ 7982
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Надо бы "Эскалибур" тоже внести в такой список, нашей стороне то) Тем более он похож на две палки, что равняется игле в ребро веропитекам)
А вообще, это либо такой "троллинг"(за бабло) от британцев, либо они поехавшие. Я тоже могу набить Юнион Джек и поехать в ИГИЛ, и что? Юнион Джек станет символом террористов?
Двуглавого петуха внесите, "союзнички"(проклинаю Сралина, но цитатка к месту)
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да просто англичане думают, что только неадекват может настучать себе татуху в виде герба на спине.
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да. интересно, есть ли в том пособии вот эта фота?
"Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму - Цензор.НЕТ 2361
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А чому в нього дохлий пЄтух на лобі?А чи пЯтух? Якось так....
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Какой из него экстремист?
Это пушечное мясо.

Надо послать в Великобританию запрос.
Если у меня такой же знак в паспорте изображен это экстремизм или нет?
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пристайкин.., это твоя прямая обязанность, объяснять европейцам, что к чему . Ты же, жуешь сопли и придумываешь отмазки для вовы оманского. Дилетант , хренов.
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Иран имеет способности объяснять очень доступно.
А у него нет объяснялки.
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Цензор! А ти СВІЙ "базар" НЕ цензуриш зовсім? Який такий " трІзубЄц"??? три-ЗУБЕЦ??? ТРИЗУБ--Герб України! А тоІзубЄц тобі в дупу!!! Після ТАКОГО--ЯКІ претензії до Великої Британіїї? Коли ви її на ПАЦАК'ський лад обзиваєте ВЄлІкабрІтанія? Держава--Great Britain==Велика Британія! ! !....
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- Сэр, вы обосрались!!!..
- Не может быть!!! Мы великая культурная нация!..
- Но, сэр, из ваших штанов говно течёт!!!
- Нет....... Это проявление индивидуального видения жизни.. А у вас - недостаток толерантности!..
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Чому раніше такого не було, а при зеленій владі є?
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Помніцца тут був Злой пидагог. Вже зарплатня 4000 долярів і подобрішав?
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Там наверно уже выпустили миллион тиражей этой методички. Не выбрасывать же теперь все это в мусор.
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За ЩОООО? За трІзуБЄЦ?...Кому в дупу трІзуБЄЦ? ТРИЗУБ!!!ТРИЗУБ!!!ТРИЗУБ!!!-Герб України!....цЄнзор--іди до ПАЦАК'ів!!! Та до їхньої ЗДОХЛОЇ КУРКИ! Чи то у них пЄтух???...
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Цензор! А ти СВІЙ "базар" НЕ цензуриш зовсім? Який такий " трІзубЄц"??? три-ЗУБЕЦ??? ТРИЗУБ--Герб України! А тоІзубЄц тобі в дупу!!! Після ТАКОГО--ЯКІ претензії до Великої Британіїї? Коли ви її на ПАЦАК'ський лад обзиваєте ВЄлІкабрІтанія? Держава--Great Britain==Велика Британія! ! !
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В украинской версии написано "тризуб".
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МИД , обращайтесь с требованиями до тех пор , пока не уберут эти пособия...
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и почему Тризуб не на государственном флаге еще???..революции , Майданы, как был малым гербом-так и остался....
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