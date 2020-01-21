 "Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму

Об этом заявило посольство Украины в Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли удален тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из Руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", - отметило посольство Украины.
"Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть Руководство, удалив украинский тризуб, который не относится к нему", - написал, в свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В заявлении правительства Великобритании не упоминается о том, будет ли полиция изымать оскорбительную для Украины публикацию из учебных материалов полиции, как того требовал официальный Киев. Речь не идет также о том, считает ли правительство ошибкой публикацию малого герба Украины, то есть трезубца, среди символов экстремистских организаций.
Напомним, ранее полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины требует удалить. Аналогично, МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".
То вам так і відповіли.
Отак всі будуть витирати о нас ноги.
А вообще, это либо такой "троллинг"(за бабло) от британцев, либо они поехавшие. Я тоже могу набить Юнион Джек и поехать в ИГИЛ, и что? Юнион Джек станет символом террористов?
Двуглавого петуха внесите, "союзнички"(проклинаю Сралина, но цитатка к месту)
Это пушечное мясо.
Надо послать в Великобританию запрос.
Если у меня такой же знак в паспорте изображен это экстремизм или нет?
А у него нет объяснялки.
- Не может быть!!! Мы великая культурная нация!..
- Но, сэр, из ваших штанов говно течёт!!!
- Нет....... Это проявление индивидуального видения жизни.. А у вас - недостаток толерантности!..