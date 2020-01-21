 "Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму

Об этом заявило посольство Украины в Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли удален тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из Руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", - отметило посольство Украины.

"Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть Руководство, удалив украинский тризуб, который не относится к нему", - написал, в свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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В заявлении правительства Великобритании не упоминается о том, будет ли полиция изымать оскорбительную для Украины публикацию из учебных материалов полиции, как того требовал официальный Киев. Речь не идет также о том, считает ли правительство ошибкой публикацию малого герба Украины, то есть трезубца, среди символов экстремистских организаций.

Напомним, ранее полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины требует удалить. Аналогично, МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".