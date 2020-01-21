 Суд начал рассмотрение доводов адвокатов, изложенных в апелляции на приговор по делу о госизмене Януковича

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Заседание назначено на 11:00.

Во время вчерашнего заседания судьи перешли к изучению доводов защиты, изложенных в жалобе. Напомним, адвокаты Януковича требуют отменить решение первой инстанции и начать рассмотрение сначала.

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Судья попросил прокомментировать один из доводов защиты - о том, что сроки досудебного расследования вроде как пропущены на месяц.

По мнению адвокатов Януковича, дело отправили "просроченным" в суд в 2016 году на месяц, потому что считают, что отсчет следствия следует вести с того момента, когда в ходе досудебного расследования установили причастность еще 10 лиц, кроме ранее установленных - граждан РФ, военных, представителей власти.

"Дело попало в суд просроченным, - сообщил в перерыве заседания адвокат защиты Виталий Сердюк. - Суд не имел права принимать дело. Прокуроры более чем на месяц пропустили сроки".

По мнению прокуроров, отсчет следствия должен происходить от момента оглашения подозрения Януковичу - 28 ноября 2016 года, и нарушений сроков нет. А дела в отношении некоторых других установленных лиц продолжают до сих пор расследоваться.

"На протяжении трех месяцев после последнего выделения криминального производства дело было без сроков, и никакие сроки не считались. С момента сообщения о подозрении Януковичу начался новый срок в отношении конкретно взятого лица. Это дело расследовалось на протяжение двух месяцев, а 25 января 2017 года (срок расследования. - Ред.) был продлен до четырех месяцев, по окончании этого времени было направлено в суд", - объяснил в комментарии прокурор Максим Крым и добавил, что согласно ст. 219 Уголовного процессуального кодекса (на момент расследования), сроки исчисления начала досудебного расследования считаются с момента сообщения о подозрении.

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Судья также попросил сторону защиты уточнить, почему они считают, что Генпрокурору было известно о составе судей суда первой инстанции. "Мы не нашли интервью или заявлений Генпрокурора по этому поводу", - сообщил судья.

Первоисточником этого сообщения защита назвала публикацию журналиста Валерия Калныша 6 апреля 2017 года. "А в ночь с 6 на 7 апреля Генпрокурор на интернет-ресурсе подтвердил информацию, что дело находится в Оболонском суде, тогда как физически оно еще находилось в Апелляционном суде", - сообщили адвокаты защиты. По их мнению, дело старались передать определенным судьям, чтобы получить решение в управляемом режиме.

Судьи при этом уточнили у защиты, что решение про передачу дела Оболонский суд было принято еще 28 марта, а протокол автоматизированного распределения на судей (председательствующего судью Владислава Девятко, а также Константина Васалатия и Максима Титова) датирован 10 апреля.

Судьи уточнили, что у них имеются объяснения суда, и что все доказательства будут изучать позже, а на данный момент суд хочет получить пояснения по каждому пункту нарушений, изложенных в жалобе.

Прокуроры обратили внимание суда, что в отношении возможных вмешательств в автораспределение судей была проведена проверка, и в деле есть ее результат.

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Комментируя слова адвокатов о том, что Генпрокурор якобы заявил до результатах автоматического распределения судей о составе судей, которые будут судить Януковича, прокурор Максим Крым сообщил, что это говорил не Генеральный прокурор, и адвокаты ссылаются на сообщение журналиста Калныша о судьях, как первоисточник.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.