 В Австрии все чаще называют "забытой войной" агрессию России против Украины, - посол Щерба

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Одна нация выбрала Европу, другая ее за это наказывает. Европейцам выгодно этого не понимать. Таким образом, Европа становится уже не предметом этой войны, а посредником, мостом. К сожалению, мы своими ссорами, риторикой, проблемами, поведением только цементируем такую ситуацию. Они смотрят на нас и не видят в нас "своих", - заявил он.
Относительно того, как называют войну на востоке Украины в Австрии, посол отметил, что по-разному: "Кто-то "конфликтом на Донбассе". Кто-то - "геополитическим конфликтом". Сейчас все больше – "забытой войной".
Щерба добавил, что австрийцы просто "делают то, что соответствует их экономическим интересам": "Австрия за последние 20-25 лет получила огромную выгоду от добрых отношений со странами нашего региона, прежде всего с Россией. Они хотят это продолжать".
Также украинский посол прокомментировал фразу федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на тему "кризиса в Украине" о том, что "мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее". "Эта фраза — ключ к австрийскому пониманию мира. Вместо слова "Россия" здесь можно вписать любую другую страну. Жизнь покажет, насколько этот ключ подходит к мировым проблемам. Пока что он их не решил", - сказал он.
По мнению Щербы, австрийцы в их сегодняшнем состоянии – "это нация, которая может жаловаться на внутренние проблемы, но во внешнем мире ищет конструктив, пытается видеть светлую сторону".
"Это касается и России. Светлая сторона России для них — это культура. Чайковский, Шостакович, да и рядовые россияне, туристы, знакомые, друзья. Темная, мрачная сторона России, которая очевидна для нас, австрийцам или не видна, или ее относят на счет какого-то особого российского пути, который можно не понимать, но надо уважать", - отметил дипломат.
Вы, малороссы, не различаете частного и общего, "частно" можно скорбеть о погибших, но "общее" - показывать, что государство не сломлено и его флаг поднят во время войны.
Когда Порох начинал внешнюю политику Украины в 2014, с нуля, расклад сил против Украины в мире был как 1 к 3м... Никто Украину и не знал, это был аппендикс *********!
Нужно ЗАНИМАТЬСЯ внешней политикой страны и не просто заниматься, а в условиях тяжелой войны, агрессивно и настойчиво продавливать СВОИ интересы, А НЕ СКИГЛИТЬ!
Причем тут команда ЗЕ?
Подавали в ЕСПЧ при порохе,пускай он и платит.
бач, оте гена навіть не змігло собі нік оригінальний придумати.
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Этого "посла", нужно уволить как российского пропагандиста "внутреннего конфликта в Украине". Агент по антиевропейской рекламе и российскому запугиванию должен сидеть в Воронеже а не в посольстве Украины.
Сам в Омане яйца парит на пляже, а украинские воины гибнут на фронте. ЗЕ наживается на войне получая откаты от газовых контрактов и от закупок электроэнергии мародёром Герусом у Ху"ла.
Что, европейцам наша беда больше надо чем нам?
Тому європейці і забувають...
Але українці продовжують гинути.... і всі заплюющують на це очі, навіть колишні патріоти, яким боліла війна, обравши зебіла, уникають фронтових тем, наче втрат там немає.
Всі "дєдивоєвалі" св'яткували, пили шампанське. В аєропорту юніорів збірної росії дехто зустрічав з квітами, вітали з перемогою. Самі ці юніори робили квадратні очі і заявляли звичайно правду що вони програли. "Дєдивоєвалі" з квітами закипали всім залишком своїх мозгів. От така х...ня малята. А ви кажете.
ПС. До речі по Хспорт і у нас цей матч транслювали. Матч був дуууууже цікавий, отримав масу зодоволення.
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.......... Европейцам вообще насрать на Украину и украинцев. И нам нужно на них насрать касательно их интересов. Но мы продолжаем лизоблюдствовать.....Тьху... Как противно. Они нас мокают лицом в дерьмо а мы оборямшись осторожно просим убрать Наш герб с руководства экстремистско террористических символов. Почему в Германии разжиревший после 3 рейха орел не является символом того же нацизма ? Пускай попробуют это им сказать. Но нам можно. Мы достойны такого отношения
Швейцарці попередили замах у Давосі на Вільяма Браудера (це той, хто ініціював санкції по списку Магніцького), викривши російську шпигунську мережу.
РФ - держава-терорист.
К.Волох