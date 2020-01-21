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 Политика Украины
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 В Австрии все чаще называют "забытой войной" агрессию России против Украины, - посол Щерба

Российская агрессия против Украины является наказанием страны за ее европейский выбор, однако европейцам выгодно этого не понимать, потому что таким образом Европа становится уже "не предметом этой войны, а посредником".

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Одна нация выбрала Европу, другая ее за это наказывает. Европейцам выгодно этого не понимать. Таким образом, Европа становится уже не предметом этой войны, а посредником, мостом. К сожалению, мы своими ссорами, риторикой, проблемами, поведением только цементируем такую ситуацию. Они смотрят на нас и не видят в нас "своих", - заявил он.

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Относительно того, как называют войну на востоке Украины в Австрии, посол отметил, что по-разному: "Кто-то "конфликтом на Донбассе". Кто-то - "геополитическим конфликтом". Сейчас все больше – "забытой войной".

Щерба добавил, что австрийцы просто "делают то, что соответствует их экономическим интересам": "Австрия за последние 20-25 лет получила огромную выгоду от добрых отношений со странами нашего региона, прежде всего с Россией. Они хотят это продолжать".

Также украинский посол прокомментировал фразу федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на тему "кризиса в Украине" о том, что "мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее". "Эта фраза — ключ к австрийскому пониманию мира. Вместо слова "Россия" здесь можно вписать любую другую страну. Жизнь покажет, насколько этот ключ подходит к мировым проблемам. Пока что он их не решил", - сказал он.

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По мнению Щербы, австрийцы в их сегодняшнем состоянии – "это нация, которая может жаловаться на внутренние проблемы, но во внешнем мире ищет конструктив, пытается видеть светлую сторону".

"Это касается и России. Светлая сторона России для них — это культура. Чайковский, Шостакович, да и рядовые россияне, туристы, знакомые, друзья. Темная, мрачная сторона России, которая очевидна для нас, австрийцам или не видна, или ее относят на счет какого-то особого российского пути, который можно не понимать, но надо уважать", - отметил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3170937
 
   
 Топ комментарии
 
до сих пор понять не могу, как пороху удалось хоть какую-то поддержку и санкции из этих двухстульежопных выдавить!
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Потому как война в Украине для них - это как война где то там далеко в Африке. Она их совершенно не касается. максимум - это глубокая озабоченность.
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А давайте вместо "Австрия" писать "Родина Гитлера", это будет исторически справедливо.
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до сих пор понять не могу, как пороху удалось хоть какую-то поддержку и санкции из этих двухстульежопных выдавить!
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"...одна женщина проезжала" - это уровень дискуссии ?????????????????????
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ну я запомнил просто пост. чуть не обосрался от возмущения правда.... х.з. как найти, просто неохота, не не лгу конечно так как не кацап
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А давайте вместо "Австрия" писать "Родина Гитлера", это будет исторически справедливо.
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Щерба, а я читал шо когда кацапы сбили наш ИЛ-76 с солдатами и экипажем над Луганским аэропортом, то как раз в Австрию под посольство приезжала одна блогерша(или просто женщина, в Фейсбуке написала) и флаг не был не то что приспущен, но даже ленточки черной не было на древке. И ты еще хочешь шоб нас уважали в Европе то? Да ты сидеть должен, если не в тюрьме, то на улице точно. Это в мире такого нигде нету. Я х.з. как там за остальные посольства, но закономерно: если у них сбили самолет и посольству побоку, то че я(Австрия например) должен их уважать?
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Малоросс, тогда во время войны должны все флаги спустить и чёрными ленточками подвязать?
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В этом и всё отличие, нас украинцев от кацапов.... По каждому погибшему Герою, надо приспускать флаги на флагштоках и объявлять траур. Но, судя по всему, вас там "батька" так затрахал, что вы перестали понимать очевидные вещи.
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Малоросс, в бой идут с поднятым флагом, а свою квазипатриотическую риторику оставь для малороссов, которые выбрали Монику, а не Верховного главнокомандующего.
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нёт, должны у белороссиянинов спросить. че ті лёпишь то? Я тебе за Миколу, ты мне за пригожина
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Малоросс, во время войны государство должно иметь приспущенный флаг с чёрными ленточками когда гибнет один воин или какое-то количество?
Вы, малороссы, не различаете частного и общего, "частно" можно скорбеть о погибших, но "общее" - показывать, что государство не сломлено и его флаг поднят во время войны.
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Что вы там вякаете о том, что выгодно или не выгодно европейцам?!
Когда Порох начинал внешнюю политику Украины в 2014, с нуля, расклад сил против Украины в мире был как 1 к 3м... Никто Украину и не знал, это был аппендикс *********!
Нужно ЗАНИМАТЬСЯ внешней политикой страны и не просто заниматься, а в условиях тяжелой войны, агрессивно и настойчиво продавливать СВОИ интересы, А НЕ СКИГЛИТЬ! В Австрии все чаще называют "забытой войной" агрессию России против Украины, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 407
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Да Европе давно уже наплевать на Украину, для них она не имеет никакого значения.
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Антиколорадос ездил в Париж на могилу Петлюры..... увидел там свечку с польским орлом и тишина..... Ну и кто нас уважать то будет? Сами на себя наплевали ведь.
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Потому как война в Украине для них - это как война где то там далеко в Африке. Она их совершенно не касается. максимум - это глубокая озабоченность.
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А по факту на сегодняшний день погибших уже больше чем за прошлый январь .
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Порадіємо черговій перемозі команди ЗЕ!
В Австрии все чаще называют "забытой войной" агрессию России против Украины, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 3318
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Так чего потужный рехвормированый суд так за шесть лет и не вынес ей никакого приговора? Виноват Зеленский?
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А ти за шість років закінчив юридичний, щоб замінити суддів, чи перед монітором просидів на пропірдженому кріселку?
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Можеш знову бігти до Адміна плакатися. В Австрії дедалі частіше називають "забутою війною" агресію Росії проти України, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 1993
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она сидела под следствием но сидела,а Ефремов знаешь такого?тот вышел при зеле и беркут отдали при зеле и много кто еще приехал в Украину при зеле
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Ты видать пустоголовый!
Причем тут команда ЗЕ?
Подавали в ЕСПЧ при порохе,пускай он и платит.
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Та команда ЗЕ в Україні взагалі ні до чого. Так, помилка історії.
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та і адепти в них тупі плагіатори.
бач, оте гена навіть не змігло собі нік оригінальний придумати.
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Полноголовый, она выиграла суд из за того, что в суде ЕСПЧ легко доказала факт содержания под стражей пять лет без вынесения ей приговора. Вот и все.
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Европа просто зарабатывает на конфликте РФ и Украины, причем не плохо зарабатывает! ПОЭТОМУ И ДЕЛАЕТ ВИД ЧТО НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, ПОКА РФ МОЖЕТ ПЛАТИТЬ (ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ СУММЫ) ДО ТЕХ ПОР ЕС БУДЕТ ДЕЛАТЬ ВИД ЧТО НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!
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До них як до жирафи, а ми це знаємо вже давно.
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мы своими ссорами...Одна нация выбрала Европу, другая ее за это наказывает.

==
Этого "посла", нужно уволить как российского пропагандиста "внутреннего конфликта в Украине". Агент по антиевропейской рекламе и российскому запугиванию должен сидеть в Воронеже а не в посольстве Украины.
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Это такая сейчас "глобализация". Всем на всех насрать. Лишь бы зад в тепле да не трогали.Кого-то эта гнилая философия напоминает. Но это пока "русиш ванька" не начал насиловать европейских женщин.
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Скорее наоборот, рузкие бабы, понаехавшие, выжимают из европейцев всё подчистую
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А в чём австрияки не правы? ЗЕ забил на войну, просто надо перестать стрелять.
Сам в Омане яйца парит на пляже, а украинские воины гибнут на фронте. ЗЕ наживается на войне получая откаты от газовых контрактов и от закупок электроэнергии мародёром Герусом у Ху"ла.

Что, европейцам наша беда больше надо чем нам?
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некоторым "украинцам" пох что война,а австрийцы должны за нас ж*пу рвать,так же как и остальные?
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Европейцев наша беда не интересует в принципе, мы хорошо помним "австрийско-мордорский вальс" на свадьбе, который был отнюдь не при Зеленском
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Наша влада не вміє працювати в зовнішній політиці.
Тому європейці і забувають...
Але українці продовжують гинути.... і всі заплюющують на це очі, навіть колишні патріоти, яким боліла війна, обравши зебіла, уникають фронтових тем, наче втрат там немає.
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Я думаю багато хто знає, що в Північній Кореї після завершення ЧС по футболу оголосили свою країну переможцем по всіх каналах ТБ. До чого це я ? Так от перед Новим Роком в Чехії завершився ЧС по хокею серед 20-річних юніорів. В фіналі Канада перемогла Росію. В Росії по центральних каналах в тиху показали матч юніорів 2011-го року, коли росія дійсно перемогла канадців.
Всі "дєдивоєвалі" св'яткували, пили шампанське. В аєропорту юніорів збірної росії дехто зустрічав з квітами, вітали з перемогою. Самі ці юніори робили квадратні очі і заявляли звичайно правду що вони програли. "Дєдивоєвалі" з квітами закипали всім залишком своїх мозгів. От така х...ня малята. А ви кажете.
ПС. До речі по Хспорт і у нас цей матч транслювали. Матч був дуууууже цікавий, отримав масу зодоволення.
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С этой точки зрения стоит пересмотреть 95 квартал, но там внушали, что Украина проигрывает...
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Так ****** * просто *няшка * для європейців !?.. В Австрії дедалі частіше називають "забутою війною" агресію Росії проти України, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 8318
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.В Австрії дедалі частіше називають "забутою війною" агресію Росії проти України, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 7604..
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"Одна нация выбрала Европу, другая ее за это наказывает. Европейцам выгодно этого не пониматьИсточник: https://censor.net.ua/n3170937
.......... Европейцам вообще насрать на Украину и украинцев. И нам нужно на них насрать касательно их интересов. Но мы продолжаем лизоблюдствовать.....Тьху... Как противно. Они нас мокают лицом в дерьмо а мы оборямшись осторожно просим убрать Наш герб с руководства экстремистско террористических символов. Почему в Германии разжиревший после 3 рейха орел не является символом того же нацизма ? Пускай попробуют это им сказать. Но нам можно. Мы достойны такого отношения
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Зато нет недостачи в желающих отплясать сидроль с Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович.
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Рашка вляпалася в черговий терористичний скандал у Швейцарії

Швейцарці попередили замах у Давосі на Вільяма Браудера (це той, хто ініціював санкції по списку Магніцького), викривши російську шпигунську мережу.
РФ - держава-терорист.
К.Волох
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