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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Польша (5043) УПА (587) вандализм (452) МИД Польши (237) Дещица (179)

 "Это недопустимо в цивилизованном мире", - Дещица об уничтожении вандалами плиты на могиле воинов УПА в Польше

Посольство Украины в Польше проинформировало МИД РП о факте исчезновения мемориальной доски с могилы УПА на горе Монастырь.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, мы проверяем информацию, которая появилась в прессе, и которая отражена в заявлении Объединения украинцев в ​​Польше. Мы привлекли к этому генконсульство Украины в Люблине, на территории консульского округа которого находится могила на горе Монастырь. Мы попросили, чтобы генконсульство обратилось в местные органы власти и проверило факт и обстоятельства этого происшествия ", - отметил Дещица.

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Он подчеркнул, что украинская сторона осуждает любой акт вандализма в отношении украинских мест памяти в Польше, польских - в Украине или любых других.

"Это недопустимо в цивилизованном мире. Особое внимание мы уделяем этому памятнику, поскольку он уже был осквернен ранее и имел статус легального мемориального места памяти в Польше ", - отметил украинский дипломат.

Посол обратил внимание, что о восстановлении мемориальной доски на горе Монастырь украинская сторона сейчас ведет переговоры с польской, и надеется, что двусторонние переговоры, которые являются результатом договоренностей на высшем уровне, будут результативными.

"Обращает внимание факт, что информация об этом появилась накануне визита Президента Украины в Польшу. Также уже есть определенные договоренности и наблюдается потепление между украинскими и польскими организациями, которые занимаются вопросами сохранения мест памяти на территории наших стран, в частности на уровне институтов национальной памяти обеих стран, между министерствами культуры ", - подчеркнул Дещица.

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Как отметил посол Украины в РП, посольство в оперативном порядке передало в МИД Польши информацию о ситуации, которая сложилась в Монастыре с мемориальной доской.

Как сообщалось, на горе Монастырь вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, неизвестные вандалы несколько дней назад уничтожили мемориальную доску на могиле воинов УПА, которую до этого повредили в 2015 году. На горе Монастырь находится могила-курган 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также современный памятник. Всего на протяжении 2014-2017 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. 

Источник: https://censor.net.ua/n3170935
 
   
 Топ комментарии
 
"два миллиона наших батрачит" - это не причина... поляков больше всегда батрачило по странам евросоюза, когда они у нас в 90х даже б/у утюги покупали!

к ним так по скотски никто не относился в европе, европейцы всегда ехали работать в более развитые страны и это нормально!

это менталитет поляков и имперская привычка к Украине, как и у пидоРашки - нельзя это оправдывать тем, что "мы побирушки, поэтому так...(("...
это постоянно внушалось украинцам свинособаками и их подсвинками - украинцы трудяги и презирать и ненавидеть нас не за что!
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Кацапе, вони загигули на Лемківщині, більша частина якої по ялтинським домовленостям залишилася у Польщі.
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мы победим своих полицаев и рашистскую гниду, а потом и этими проблемами разберемся!
все это, венгры, поляки и т.д. - проплаченные кремлядями акции, нужно держаться, у нас сейчас нет правительства!
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пора щось з памятниками совковим діячам вирішувати кардинально
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Забрать оттуда все памятники, а тут перед посольством положить две пули калибра 12.7, ну, патрона два то.
Просто там где-то два миллиона наших батрачит, так что они нас уважать и не будут. Никогда. Зачем прибедняться и просить шоб мол расследовали, если там официально даже на кладбище разрывают типо "исследуют" там что-то. Рашке слабо высказать шо сбила качиньського, или подорвала, какая разница?
Мрази просто.
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"два миллиона наших батрачит" - это не причина... поляков больше всегда батрачило по странам евросоюза, когда они у нас в 90х даже б/у утюги покупали!

к ним так по скотски никто не относился в европе, европейцы всегда ехали работать в более развитые страны и это нормально!

это менталитет поляков и имперская привычка к Украине, как и у ********* - нельзя это оправдывать тем, что "мы побирушки, поэтому так...(("...
это постоянно внушалось украинцам свинособаками и их подсвинками - украинцы трудяги и презирать и ненавидеть нас не за что!
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да поляки, я уважаю например за то что..... вроде сантехники неплохие, но это западные кацапы, вот нам "повезло" то.
даже когда 1 тов. напал на ЧСЛ, то поляки напали с другой стороны, а потом прикинулись ши типо они жертвы. толстый ублюдок Черчилль о них высрал: гиены Европы. и он прав - стоит только посм. как они хотят Львов взад, несмотря шо Львов построил наш король Данило Галицький, который ну точно не был ляхом.
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Хочется спросить украинских националистов и активистов - а слабо договориться об экстрадиции захороненных бойцов УПА и перезахоронить их на родине? Или вы только проявляете активность на всяких дебильных акциях по приказу политических маргиналов?
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Я не знаю. Я же предложил договориться сначала.
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Кацапе, вони загигули на Лемківщині, більша частина якої по ялтинським домовленостям залишилася у Польщі.
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Ну, если это воины УПА - то воевали в Польше за независимость Украины от москалей, наверное... ХЗ
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це, в ті часи, була територія України..... вони поховані на рідній землі
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Гавноед, а что пацаки делают в рыму и на донбассе? Тоже чужая для вас земля "Це неприпустимо в цивілізованому світі", - Дещиця про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі - Цензор.НЕТ 5597
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Это гавноед-кацап под каким-то еврофлажком
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Согласно какого законодательства разрушена плита в польше?
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Польские националисты это сделали 100%.
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Дещиця? Про цивілізованіть? Чиє б мовчало..."дипломатичненько"
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Що, пісня про ***** у його виконанні не сподобалася? Не скрєпна пісенька, так?
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