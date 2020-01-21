 "Это недопустимо в цивилизованном мире", - Дещица об уничтожении вандалами плиты на могиле воинов УПА в Польше

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, мы проверяем информацию, которая появилась в прессе, и которая отражена в заявлении Объединения украинцев в Польше. Мы привлекли к этому генконсульство Украины в Люблине, на территории консульского округа которого находится могила на горе Монастырь. Мы попросили, чтобы генконсульство обратилось в местные органы власти и проверило факт и обстоятельства этого происшествия ", - отметил Дещица.
Он подчеркнул, что украинская сторона осуждает любой акт вандализма в отношении украинских мест памяти в Польше, польских - в Украине или любых других.
"Это недопустимо в цивилизованном мире. Особое внимание мы уделяем этому памятнику, поскольку он уже был осквернен ранее и имел статус легального мемориального места памяти в Польше ", - отметил украинский дипломат.
Посол обратил внимание, что о восстановлении мемориальной доски на горе Монастырь украинская сторона сейчас ведет переговоры с польской, и надеется, что двусторонние переговоры, которые являются результатом договоренностей на высшем уровне, будут результативными.
"Обращает внимание факт, что информация об этом появилась накануне визита Президента Украины в Польшу. Также уже есть определенные договоренности и наблюдается потепление между украинскими и польскими организациями, которые занимаются вопросами сохранения мест памяти на территории наших стран, в частности на уровне институтов национальной памяти обеих стран, между министерствами культуры ", - подчеркнул Дещица.
Как отметил посол Украины в РП, посольство в оперативном порядке передало в МИД Польши информацию о ситуации, которая сложилась в Монастыре с мемориальной доской.
Как сообщалось, на горе Монастырь вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, неизвестные вандалы несколько дней назад уничтожили мемориальную доску на могиле воинов УПА, которую до этого повредили в 2015 году. На горе Монастырь находится могила-курган 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также современный памятник. Всего на протяжении 2014-2017 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти.
все это, венгры, поляки и т.д. - проплаченные кремлядями акции, нужно держаться, у нас сейчас нет правительства!
Просто там где-то два миллиона наших батрачит, так что они нас уважать и не будут. Никогда. Зачем прибедняться и просить шоб мол расследовали, если там официально даже на кладбище разрывают типо "исследуют" там что-то. Рашке слабо высказать шо сбила качиньського, или подорвала, какая разница?
Мрази просто.
к ним так по скотски никто не относился в европе, европейцы всегда ехали работать в более развитые страны и это нормально!
это менталитет поляков и имперская привычка к Украине, как и у ********* - нельзя это оправдывать тем, что "мы побирушки, поэтому так...(("...
это постоянно внушалось украинцам свинособаками и их подсвинками - украинцы трудяги и презирать и ненавидеть нас не за что!
даже когда 1 тов. напал на ЧСЛ, то поляки напали с другой стороны, а потом прикинулись ши типо они жертвы. толстый ублюдок Черчилль о них высрал: гиены Европы. и он прав - стоит только посм. как они хотят Львов взад, несмотря шо Львов построил наш король Данило Галицький, который ну точно не был ляхом.