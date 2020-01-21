EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1320  29
Все про:ВР (24313) Разумков Дмитрий (365) досрочные выборы (52)

 Предпосылок для роспуска Рады нет, - Разумков

На сегодняшний день законных оснований для досрочных выборов парламента в этом году нет.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в программе "Свобода Слова" на телеканале "ICTV", комментируя слова председателя ВРУ предыдущего созыва Андрея Парубия относительно обсуждения в правящей партии возможности досрочных выборов парламента уже в этом году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Разумков сказал: "С точки зрения закона, насколько я помню, это не возможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и коалицию - монокоалицию, монобольшинство - ну не принципиально, которое принимает законы и которое работает достаточно эффективно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти уже проголосованных законопроектов, - Разумков

Он отметил, что "в целом парламент работает достаточно эффективно". По его словам, очень много законопроектов стали законами благодаря поддержке различных политических партий и депутатским группам.

"Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", - отметил Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3170934
 
 
 Топ комментарии
 
Чули вже. Риги теж казали мьі сильньі как никогда.
 показать весь комментарий
 
то есть добивать Украину так до конца в турборежиме
 показать весь комментарий
 
Ещё и какие предпосылки. Такого сборища насильников, воров, дегенератов и прочей швали ещё никогда не было.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чули вже. Риги теж казали мьі сильньі как никогда.
 показать весь комментарий
 
 
Перше, а літом минулого року, їх зупинило те, що не було законних підстав розпуску ВР (якою б вона не була поганою чи хорошою, питання не в цьому, а в ЗАКОННОСТІ розпуску).
Друге, вони ці зелені довбні-аноністи, накоїли вже стільки, що їх будуть просто лінчувати і минула люстрація з киданням в сміттєві контейнери їм буде за щасття, а так в контейнер, але по запчастинам, голова в один, а кінцівки в інший. Вони цього добиваються з маніакальною впертісттю.
 показать весь комментарий
 
то есть добивать Украину так до конца в турборежиме
 показать весь комментарий
 
 
Пока. Посмотрим на результаты местных выборов. Если зебенаты на них пролетят и пролетят драматично, то могу себе представить кучу солидарных обращений местных советов с призывом о проведении досрочных выборов. Если это накроет процентов 60-70 местных советов, игнорировать это будет нельзя!
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Поярков о правящей партии: А зоофилы и людоеды в вашей фракции есть? https://www.youtube.com/watch?v=HhxGLlBOb-o&t=3s
 показать весь комментарий
 
 
энто понятно канечна...
в следующую Раду столько зеленых уже и не проползет...
Малороссы шо то подозревать начали....
 показать весь комментарий
 
 
они никогда в жизни в этом не признаются, потому что тогда признаваться нужно будет еще кое в чем.... Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 4516
 показать весь комментарий
 
 
уселяких дрочеров ,сепаров та промаасковських хвойд понавибирали зебіли, ***** .... розумков ти перший вже на ростов сдриснути повинен до януковоща!!
 показать весь комментарий
 
 
их понабирал мудрый и простой нарид...
 показать весь комментарий
 
 
Ещё и какие предпосылки. Такого сборища насильников, воров, дегенератов и прочей швали ещё никогда не было.
 показать весь комментарий
 
 
Это сборище таковым было всегда во все времена. Просто нынешний кагал ко всему еще и умственно недоразвит.
 показать весь комментарий
 
 
Та шо там, то что Рада это сборище дебилов потихоньку разрушающих Государство, конечно не основание для её роспуска.
 показать весь комментарий
 
 
А коррупция, нарушение украинских законов, сдача национальных интересов, предательство - это не предпосылки?! Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 7878
 показать весь комментарий
 
 
і подобається не нажмеш, бо таке не може подобатись, ну але нехай жруть, самі обрали.
 показать весь комментарий
 
А які підстави були розпускати Раду попереднього скликання? Навіть КС,, кий завжди лягає під владу і прещ дента, в знав, що то були не правові підстави, а політична доцільність. Але Зєлєнскій ту Раду таки ризпу тив. То як щодо політичної доцільності? Чи Разумков допускає політичну доцільність лише у власних інтересах?
 показать весь комментарий
 
 
..це така у Вас камаСутра... включіть Здоровий глузд ...за ОДНЕ посянання на СвЗемлю України .. нагадаю Вам..
...ЄДИНЕ Запитання .. ТІЛЬКИ до Президента, Парламентської більшості СН і Уряду ...чи здатні Ви ЗУПИНИТИСЯ в ублюдочному намірі ВКРАСТИ останній ресурс Українців СвЗемлю МИРНИМ шляхом ... Будь - ласка... відповідь...
УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого ..
УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий ...
 показать весь комментарий
 
 
А какое ты отношение к бандеровцам имеешь, зебобик вшивый?
 показать весь комментарий
 
А вони про закони згадують тільки тоді, коли їм це вигідно? Чи щоб зробити легітимним той бардак, який вони роблять?
 показать весь комментарий
 
 
Якраз причин для розпуску цього збіговиська під назвою ВР - три вагони і кілька фур.
 показать весь комментарий
 
 
Этот из-подкучминский выползок явно живет в виртуальном мире.
 показать весь комментарий
 
 
З циклу мертве вмерти не може.
Разумков: Предпосылок убивать мертвое нет.

Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 8055
 показать весь комментарий
 
 
Причин для пропуска Верховной Рады более чем достаточно. Такого вопиюще некомпетентного сборища в Украине ещё не было.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх