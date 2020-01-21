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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (208) ГБР (860) Бабиков (1)

 Я категорически против, - Арахамия о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лично против назначения заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, адвоката беглого Виктора Януковича.

Об этом заявил Арахамия в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (назначения Бабикова. - Ред.)... Я буду категорически не поддерживать такое решение", - заявил он.

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По словам главы фракции "Слуги народа", общую позицию фракции будет озвучено после заседания, так как сейчас все депутаты работают на округах.

Также он добавил, что услышал об этом назначении впервые во время эфира.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3170933
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы ты реально был против, то эту ссанину в глаза не гнал бы
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Болтай не болтай, а факт свершился. Ждём возвращения Яныка и возможно следующий Майдан.
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Переляканий Ара Хам і Я мав такий вигляд в студії. Я категорически против, - Арахамия о назначении экс-адвокат Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 1093
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Если бы ты реально был против, то эту ссанину в глаза не гнал бы
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Переляканий Ара Хам і Я мав такий вигляд в студії. Я категорически против, - Арахамия о назначении экс-адвокат Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 1093
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Болтай не болтай, а факт свершился. Ждём возвращения Яныка и возможно следующий Майдан.
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Пучеокий арахіс проти? Нудаконєшно!
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Знаємо, віримо. 😏 Це все - Порошенко. Щоб Зєлєн кому насолити.
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Конечно все против
но Пуккин-***** в методичке написал-
выполняйте
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Да кто тебя спросит,? Бурято-эскимос с портянкой? Они вместо трубы канализационной замену нашли.
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Одни слова и более ни чего. При чём слова лживые. Ты против? так объяви голодовку, заблокируй трибуну ВР или вообще, в знак протеста, сложи мандат депутата. НО, кто поверит этому, ни как не пойму, то ли он АРА, то ли ХАМ И кто то там со своим Я. Знаю одно, что это выросло в Параше. Пропиталось Парашей и смердит от него Парашей с ЗЕлёным дерьмом.
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Арахамию бы устроило, если бы Бабиков в отношении к Януковичу занял такую же позицию, как в свое время, Медведчук по отношению к Стусу ? Бибиков профессионал.
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Вчера Юлька сказала, что зелёная банда ворует больше всех за последние 28 лет. Это же ранее сказал Хмара -
На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.

Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать". - обманула православных?
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Арахамія удає з себе незайману дівчинку. Давід вірою і правдою служив Порошенку. За всі п'ять років влади Пєці не був притягнутий до відповідальності ЖОДЕН функціонер Янека. Більш того, всі його муженкі-медведчукі залишились при владі і грошах і навіть стали більш впливовими. Тепер Арахамія був переставлений в "нову" владу і почав протестувати? Не треба лицемірити. Давіде! Краще нехай пан визнає, що Янек, Пєця і Зєля - одна і та шобла абинеюльок!
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