 Я категорически против, - Арахамия о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР

Об этом заявил Арахамия в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (назначения Бабикова. - Ред.)... Я буду категорически не поддерживать такое решение", - заявил он.
По словам главы фракции "Слуги народа", общую позицию фракции будет озвучено после заседания, так как сейчас все депутаты работают на округах.
Также он добавил, что услышал об этом назначении впервые во время эфира.
Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.
но Пуккин-***** в методичке написал-
выполняйте
На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать". - обманула православных?