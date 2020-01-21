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 Рада может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии: решение Конституционного Суда уже есть, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент уже на следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию относительно уменьшения количества нардепов.

Об этом заявил Разумкова в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду

По его словам, парламентарии могут принять законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

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"Думаю, что да. Есть решение Конституционного Суда", - сказал председатель Рады.

Также спикер выразил сожаление по поводу того, что Конституционный Суд завернул законопроект о лишении мандатов нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

"И лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодав или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идут заниматься чем-то другим ", - заявил председатель парламента.

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Следующая сессия Верховной Рады начнется 4 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3170932
 
 
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неужели смертную казнь восстановят????
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Поддерживаю. Для начала половину зебилов вернуть в фотосалоны и шаурмячные, а Ярёменко вернуть наконец в семью. Рада может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии: решение Конституционного Суда уже есть, - Разумков - Цензор.НЕТ 4210
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В то время проституток через интернет ещё не заказывали, но примерно надо сделать так:
Рада может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии: решение Конституционного Суда уже есть, - Разумков - Цензор.НЕТ 1112
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Нужно сократить количество депутатов и второе нужно сделать 1 срок занимаемый депутатом. постоянно власть должна меняться! потому что не сменяемость власти критически плохо сказывается на государстве! И нужно упростить процедуру попадания простых людей инициативных на местах, которых все знают там, где они избираются и верят им, что они будут представлять интересы людей! Нужно прекратить практику, что шарлатаны покупают себе места в Раде и про них и не знают толком избиратели и они не представляют интересы избирателей. И нужно ввести самое главное - это прямую демократию! Чтобы народ мог онлайн предлагать улучшения и для страны и для своей местности! То бишь прямая демократия должна быть местная на местах общин и вторая прямая демократия все Украинская! в местной люди будут за местные улучшения голосовать, а во все Украинской прямой демократии будут голосовать за все Украинские улучшения. Все Украинская демократия должна иметь права большинства и самой большой законодательной силы! Люди должны иметь право вето на плохие решения Рады, также отзывать депутатов люди должны иметь право в том случае, если они не выполняют обещаний предвыборных. И люди смогут иметь право выдвигать законы по которым большинство сможет проголосовать и закон вступит в силу и люди будут и издавать законы и жить по ним!
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нужно ввести, что депутатом можно быть 1 срок! Нужно вычистить Раду от старых бесов, которые не просто мордой своей в корыто залезли, а целиком уже туда залезли.
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Тим часом Кнесет Ізраїлю виділив 82 мільярди доларів на купівлю українських земель. Радіймо!
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