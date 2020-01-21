 Рада может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии: решение Конституционного Суда уже есть, - Разумков

Об этом заявил Разумкова в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду

По его словам, парламентарии могут принять законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

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"Думаю, что да. Есть решение Конституционного Суда", - сказал председатель Рады.

Также спикер выразил сожаление по поводу того, что Конституционный Суд завернул законопроект о лишении мандатов нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

"И лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодав или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идут заниматься чем-то другим ", - заявил председатель парламента.

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Следующая сессия Верховной Рады начнется 4 февраля.