 Один украинский воин погиб, один - ранен. За сутки - 10 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенных минометов, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 21 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Пять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: недалеко от населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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"Пять вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем", - добавили в штабе ОС.

К сожалению, вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.



