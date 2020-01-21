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 Один украинский воин погиб, один - ранен. За сутки - 10 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенных минометов, - штаб ОС

20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 21 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Пять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: недалеко от населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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"Пять вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем", - добавили в штабе ОС.

К сожалению, вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Один украинский воин погиб, один - ранен. За сутки - 10 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенных минометов, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, один - ранен. За сутки - 10 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенных минометов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170931
 
 
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Зебилы, мать твою, вы ноете о "маленьких зарплатах" в 36 тыс.грн. (и это без премий надбавок!), а люди защищающие ваши кормушки, погибают каждый день на фронте, в "несуществующей войне", как вы пытаетесь преподнести, с рашистами!
Как вас можно НЕ НЕНАВИДЕТЬ?!


Что бы не произошло, даже если ваша задача подготовить страну, как плацдарм для правления мертветчуков (**************), "нираскачиватьлодку" уже просто невозможно!
Даже если вы просто "сливаете" ее кому то в руки, сознательно вызывая на себя такую ненависть и злость, вас просто нужно всех переловить и перебить! Один украинский воин погиб, один - ранен. За сутки - 10 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенных минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8179
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