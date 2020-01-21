 Один украинский воин погиб, один - ранен. За сутки - 10 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенных минометов, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 21 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"Пять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: недалеко от населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке.
"Пять вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем", - добавили в штабе ОС.
К сожалению, вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Как вас можно НЕ НЕНАВИДЕТЬ?!
Что бы не произошло, даже если ваша задача подготовить страну, как плацдарм для правления мертветчуков (**************), "нираскачиватьлодку" уже просто невозможно!
Даже если вы просто "сливаете" ее кому то в руки, сознательно вызывая на себя такую ненависть и злость, вас просто нужно всех переловить и перебить!