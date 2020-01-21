 Иновещание не закрыто, оно будет переформатировано, - Бородянский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Детектор медиа".

В частности, в ответ на вопрос о телеканале UA.TV: "Вы вообще закрыли иновещание?", Бородянский сказал: "Нет, его не закрыли, оно переформатируется. Но давайте перед тем, как мы будем говорить, что мы закрыли или открыли, скажем, какие цели ставились перед вещанием. Они написаны в разных доктринах, документах. И если рассматривать цель нашего иновещания как донесения украинского голоса до мира, то это означает, что важно количество людей, которые смотрят наш канал. И здесь есть большая проблема, потому что мой первый вопрос к руководству иновещания касалось того, сколько людей его смотрит. И оно не смогло предоставить эту информацию, сказав, что у него ее нет, вещатель ее не измеряет. "У нас есть много спутников, 600 или 700 контрактов с кабельными операторами", - таков был ответ ".

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При этом министр отметил, что государство потратило на иновещание с 2016 года 619 млн 247 тыс. 255 грн 68 коп. "Должны граждане государства знать, каков результат этих расходов? Не создан канал, не закуплено оборудование, не то, что у нас есть сигнал на спутнике и мы передаем то в космос и оно где-то разлетается. Сколько людей нас смотрят? Сколько времени они нас смотрят? Этой информации в организации, тратит ежегодно около 200 млн грн (в прошлом году у них был бюджет 163 млн 850 тыс. грн), нет", - отметил Бородянский.

По его словам, "мы у одной из украинских онлайн-платформ попросили данные, какие каналы на этой платформе смотрят из-за рубежа. И мы получили данные, что UATV в среднем за месяц абонент смотрит 6,5 минут. А, например, 1 + 1 International - 27 минут. Далее мы посмотрели на платформу "Укринформ", где есть англоязычная часть. И увидели, что ее ежемесячная аудитория составляет около 50-70 тыс. пользователей. А глубина просмотра - около 4 страниц. Если посмотреть на франкоязычную часть "Укринформа", там меньше числа: в отдельные месяцы до 10 тыс. пользователей, но средний просмотр тоже глубокий - 4 страницы. Такие данные говорят о том, что контент "Укринформа" качественный. А о чем говорит история про 6,5 и 27 минут? Она говорит о том, что мы существуем, но мы не интересны миру. И в моем понимании государственные деньги тратятся неэффективно. При этом расходы на распространение сигнала составляют 16% от общего бюджета за прошлый год. Это много: чуть больше 1 млн долларов. А из нашего профессионального опыта и опыта профессионалов, с которыми мы разговариваем, и из того, что я сказал выше, у нас есть очень устойчива гипотеза, что в UATV была очень маленькая зрительская аудитория".

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Как подчеркнул министр, "все те обсуждения, которые я читал и где даже вступал в диалог, были на уровне аргументов "хорошо - плохо","существует - не существует", и если существует, то это хорошо, а если не существует - плохо . Это очень не профессиональная дискуссия. Мы понимаем, что у государства ограниченный ресурс. Поэтому я исхожу из того, что у нас не будет существенного увеличения расходов на информационную политику. В этих ограниченных ресурсах у нас есть приоритетные задачи. И есть две альтернативы - вещание на оккупированных территориях и в мир - я считаю, что приоритетом номер один является вещание на временно оккупированных территориях: качественное донесение украинской точки зрения к нашим людям, которые проживают в Крыму, Донецке, Луганске. И приоритет номер два - это донесение нашей информации в мир".

По словам Бородянского, "для этого у нас как у общества есть" Укринформ ", UATV, Общественный вещатель. Сейчас мы вместе с Общественным вещателем и "Укринформом" ведем консультации по созданию платформы, площадки, различных инструментов для донесения нашей точки зрения до украинском, находящихся за рубежом, и иностранных аудитории. Я уверен, что мы найдем решение, которое будет гораздо более эффективным, чем UATV ".

Бородянский привел пример: "уже есть Общественный вещатель и его сигнал на спутнике. Мы можем сделать там хоть несколько дорожек на разных языках. Это какая-то странная история: у нас есть Общественный вещатель, чьи информационные программы мы признаем лучшими в стране с точки зрения баланса, и мы создаем еще одни программы на общественные же средства. Можете мне объяснить, зачем? ".



Глава МКМС подчеркнул: "Есть закон, мы должны и будем его выполнять. Но мы ищем варианты, как сделать это в разы эффективнее, чем было. Это моя прямая обязанность - принимать эффективные решения. Это то, что меня раздражает люди, с которыми мы разговариваем, эксперты среды вообще не рассматривают вопрос эффективности в отношении государственных расходов".

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