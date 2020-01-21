 Поездки на форум в Давос депутатам оплачиваться из госбюджета не будут, - Разумков

На этом акцентировал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20 января в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Нет, они не едут (на форум за государственные средства, - ред.). Я как Председатель Верховной Рады не направлял. Больше скажу, я довольно тщательно просматриваю документы по командировкам тех или иных, в первом очередь я смотрю, когда (чтобы это не была сессия), куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. и все командировки происходят на 99% не за счет Государственного бюджета Украины. Так же и посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни гривны", - пояснил Разумов.
Как сообщал Укринформ, 28 народных депутатов подтвердили свое участие в 50-м Всемирном экономическом форуме, который стартует 21 января во швейцарском городе Давосе и продлится до 24 января.
В Офисе Президента Украины 20 января подтвердили информацию о том, что глава государства Владимир Зеленский 22 января с рабочим визитом в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.
Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.
Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: "как сохранить планету", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".
Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. Речь идет о климатических катастрофы, потери биоразнообразия и разрушения наземных и водных экосистем.
Ударим автопробегом по бездорожью!
"Міністр Пристайко сьогодні на бріфингу придумав новий мем: "посольство України в Омані". Воно таке ж реальне, як і "Львівське метро", тільки трохи південніше: "Наше посольство, яке знаходиться там, надавало і надає організаційне сприяння візиту (президента - ред.)"
А на самом деле просто СОВРАЛ!
Сьогодні о 01:35•UNN
У 2020 році Україна зайняла 56 місце серед 60 країн і територій світу в Індексі інновацій Bloomberg, залишивши позаду В'єтнам, Єгипет, Казахстан і Макао (Китай), передає УНН.
Так, в Індексі інновацій Bloomberg 2020 року, перше місце зайняла Німеччина, закінчивши шестирічну серію перемог Південної Кореї і опустивши її на друге місце.
Третє місце зайняв Сінгапур, четверте - Швейцарія, а п'яте - Швеція, в той час як США з минулого року опустилися на одну сходинку - на 9 місце.
Відзначимо, що в цьому році Україна стала 56-ою, тим самим опустившись на три ступені в порівнянні з результатами 2019 року, коли займала 53 місце.
У рейтинг також потрапила Польща (25 місце), Росія (26), Естонія (36), Латвія (37) і Литва (38).
"Рейтинг пролив світло на здатність країн до інновацій, що є ключовою темою щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, який проходить 21-24 січня", - повідомляють в компанії.
Щорічний Індекс інновацій Bloomberg вже восьмий рік поспіль аналізує десятки критеріїв, використовуючи сім основних показників, серед яких витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності та концентрацію високотехнологічних публічних компаній.
Нагадаємо, Україна в 2019 році випала з топ-50 найбільш інноваційних країн світу за версією Bloomberg.https://www.unn.com.ua/uk/news/1847512-********-opustilasya-v-innovatsiynomu-reytingu-bloomberg