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 Проект закона о дезинформации требует проведения краш-теста, - Бородянский

Проект закона о дезинформации должен еще пройти публичное обсуждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Детектор медиа".

"Этот законпроект требует краш-тест ... И я бы хотел, чтобы адвокаты, юристы вместе со StopFake, с вами (журналистами - ред.), с другими организациями, которые занимаются исследованием дезинформации, и провели эту систему через краш-тест" , отметил министр.

Бородянский отметил, что законопроект разрабатывали в течение двух месяцев интенсивной ежедневной работы профессиональных юристов. "Сейчас посмотрим, как этот законопроект будет улучшаться", - подчеркнул он.

По словам министра, в законопроекти много предохранителей, чтобы защитить профессионального журналиста, если он честно выполняет свои обязанности.

Напомним, на 28 января назначено следующий этап публичного обсуждения законопроекту о дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3170926
 
 
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Міністр Бородянський, на краш-тест


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а зачем придумывать что то...?
на Московии уже есть хорошие законы по этой теме...
можно просто сделать кальку...
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А ну на краш тест: «Порошенко вбив свого брата. Порошенко збагатився на мільярди доларів. Порошенко мародьор. Порошенко взірвав склади.»
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«Ми йєво грозно замєкаєм !!!!
Мєєєєєєєєєє !!!!»
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Единственный краш-тест, который реально нужен, это краш-тест наглых лживых МОРД "слуг урода"!

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"112", "Інтер", "Ньюз", "Прямий" ,"5-й", "Україна", і ще дохрініща до трешу крашу готові. На кого гавкать?
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Интересно как они это собираются это регулировать юредически. Кто будет определять что является дезинформацией а что нет? Как по мне сейчас ОП больше дезинформацией занимается. Может тогда пресс-службу президента тоже прировнять к СМИ с криминальной ответственностью за дезинформацию?
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