 На этот год предусмотрена достаточная сумма на мероприятия по психологической реабилитации ветеранов, - Коляда

Об этом руководительница ведомства Оксана Коляда заявила во время совещания с представителями Житомирской облгосадминистрации, ветеранами, членами их семей и ветеранскими общественными организациями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы сами будем определять, какие медицинские учреждения будут оказывать услуги, а мы будем их платить. В государстве на этот год предусмотрена достаточная сумма на мероприятия по психологической реабилитации, которую мы будем платить за действительно качественную помощь", - отметила Оксана Коляда.

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Во время заседания обсудили вопросы социальных льгот, предусмотренных в новом законопроекте о ветеранах. Оксана Коляда рассказала о новом подходе, в частности в части обеспечения жильем ветеранов. Также она призвала ветеранские общественные объединения активно начинать и реализовывать собственные проекты и получать на них финансовую поддержку из бюджета.