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 Политика Украины
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Все про:ветераны (647) реабилитация (251) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (28) Коляда Оксана (26)

 На этот год предусмотрена достаточная сумма на мероприятия по психологической реабилитации ветеранов, - Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет самостоятельно определять всех субъектов, предоставляющих услуги по реабилитации ветеранам и членам их семей.

Об этом руководительница ведомства Оксана Коляда заявила во время совещания с представителями Житомирской облгосадминистрации, ветеранами, членами их семей и ветеранскими общественными организациями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы сами будем определять, какие медицинские учреждения будут оказывать услуги, а мы будем их платить. В государстве на этот год предусмотрена достаточная сумма на мероприятия по психологической реабилитации, которую мы будем платить за действительно качественную помощь", - отметила Оксана Коляда.

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Во время заседания обсудили вопросы социальных льгот, предусмотренных в новом законопроекте о ветеранах. Оксана Коляда рассказала о новом подходе, в частности в части обеспечения жильем ветеранов. Также она призвала ветеранские общественные объединения активно начинать и реализовывать собственные проекты и получать на них финансовую поддержку из бюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3170925
 
 
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Это ложь . Не верю я в это ! Будут уничтожать ветеранов, как своих врагов , что бы против них не восстали .
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А все таки интересно откуда Оксана Коляда знает какая сумма будет достаточна для реабилитации?Возможно ее психотерапевт ответит за нее?Ведь нормальный человек никогда не скажет об достаточности средств,только больной на всю голову.
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