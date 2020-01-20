 "Будем рассматривать на следующей сессии", - Разумков о законопроекте о рынке земли

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы Слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Что не успели - будем рассматривать на следующей сессии. Есть различные законопроекты, связанные с дерегулированием, и есть законопроект о земле, который рассматривался в первом чтении на прошлой сессии и будет рассматриваться на следующей", - сказал Разумков.
Он уточнил, что в таких важных проектах законов "важно соблюдать процедуры регламента", и парламентарии пытаются это делать.
Отметим, что следующая сессия начнется 4 февраля.
Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.
20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.
но он не попадет в кадр - трагическое кино с участием Зеленского уже сняли, вчера
как красные диды сделали...
малороссов можно дурить бесконечно долго...
Ну, швидше в Ізраїль.
не ошибешься..
это наш Гетман...
хотя и мне порой кажется что смотрю какое то кино про страну сошедшую с ума...
а что же Вам, - спросите Вы?
- *АЛУПА!
Особенности функционирования рынка сельхозземель в этом государстве связаны с совокупностью исторических и текущих факторов. Причина того, что подавляющая часть сельскохозяйственных земель находится в собственности государства и сдается только в аренду, кроется в истории формирования его земельного фонда. Около 13% последнего в свое время были приобретены у палестинцев за счет добровольных взносов еврейской диаспоры и принадлежат Еврейскому национальному фонду.
Израиль - маленькое государство, вся площадь которого (без учета Палестинской территории) на четверть меньше Киевской области. Это государство окружено со всех сторон далеко не дружественными соседями, с которыми Израилю неоднократно приходилось вести активные боевые действия. Учитывая это, все подчинено в первую очередь интересам защиты от внешней агрессии. Значительная часть сельхозземель сдается в аренду, а не продается - чтобы, в случае необходимости, в любой момент изъять их для нужд вооруженных сил страны.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3170353
"Я как немецкая актриса из фильмов для взрослых, готов продавать украинскую землю до последнего клочка!"
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в VK.