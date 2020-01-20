 "Будем рассматривать на следующей сессии", - Разумков о законопроекте о рынке земли

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы Слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Что не успели - будем рассматривать на следующей сессии. Есть различные законопроекты, связанные с дерегулированием, и есть законопроект о земле, который рассматривался в первом чтении на прошлой сессии и будет рассматриваться на следующей", - сказал Разумков.

Он уточнил, что в таких важных проектах законов "важно соблюдать процедуры регламента", и парламентарии пытаются это делать.

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Отметим, что следующая сессия начнется 4 февраля.

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

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