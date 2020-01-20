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 Политика Украины
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 "Будем рассматривать на следующей сессии", - Разумков о законопроекте о рынке земли

Парламент рассмотрит законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей сессии.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы Слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Что не успели - будем рассматривать на следующей сессии. Есть различные законопроекты, связанные с дерегулированием, и есть законопроект о земле, который рассматривался в первом чтении на прошлой сессии и будет рассматриваться на следующей", - сказал Разумков.

Он уточнил, что в таких важных проектах законов "важно соблюдать процедуры регламента", и парламентарии пытаются это делать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти уже проголосованных законопроектов, - Разумков

Отметим, что следующая сессия начнется 4 февраля.

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

Также читайте: 10 тыс. га в одни руки и запрет на покупку иностранцами, - аграрный комитет ВР рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли

Источник: https://censor.net.ua/n3170923
 
   
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Зелєбобину банду ще судити будуть,всіх скопом.
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Не я,а Петро Порошенко,і в Зелєбобіної банді 90% люди Петруся.
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зебил ты шо майданить надумал? Аваков за тобой присматривает, не вздумай!
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Не чіпайте ЗЕМЛЮ! Бо все дуже швидко закінчиться. Подумайте про зарплати. Може ще хтось з міністрів побирається.
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Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС

но он не попадет в кадр - трагическое кино с участием Зеленского уже сняли, вчера
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и законопроект назовите "земля и воля" ,шоб гои недотумкалы...
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"Розглядатимемо на наступній сесії", - Разумков щодо законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 447

как красные диды сделали...
малороссов можно дурить бесконечно долго...
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Все продати, і в Ялту!
Ну, швидше в Ізраїль.
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С*ки зеленые! не дай Бог примете закон о продаже земли в тысячи гектаров! проклянут вас до 8го колена!
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можешь уже начинать проклинать...
не ошибешься..
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я все еще надеюсь, что это какой-то страшный сон или несмешной прикол от зебилов.
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не надейся...., и это не сон...
это наш Гетман... "Розглядатимемо на наступній сесії", - Разумков щодо законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 7896

хотя и мне порой кажется что смотрю какое то кино про страну сошедшую с ума...


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украинские евреи и московские КГБешники - а какая между ними разница???
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Ну и правильно! Проект - Украина не удался, слишком много идиотов, пора распродавать неликвид и отдавать долги Игорю Валеричу!
а что же Вам, - спросите Вы?
- *АЛУПА!
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канэшно... + глубокой ночью как обычно, когда принимается деребан...
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Те, що останнього разу не було великої кількості людей під Радою, говорить лише про те, що ви самі підсцикнули і немає у вас більшості. Бо той хто спілкується з виборцями знає - проголосував "за " - вже самовбивця. Можна мило і шворку купувати.
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Израиль
Особенности функционирования рынка сельхозземель в этом государстве связаны с совокупностью исторических и текущих факторов. Причина того, что подавляющая часть сельскохозяйственных земель находится в собственности государства и сдается только в аренду, кроется в истории формирования его земельного фонда. Около 13% последнего в свое время были приобретены у палестинцев за счет добровольных взносов еврейской диаспоры и принадлежат Еврейскому национальному фонду.
Израиль - маленькое государство, вся площадь которого (без учета Палестинской территории) на четверть меньше Киевской области. Это государство окружено со всех сторон далеко не дружественными соседями, с которыми Израилю неоднократно приходилось вести активные боевые действия. Учитывая это, все подчинено в первую очередь интересам защиты от внешней агрессии. Значительная часть сельхозземель сдается в аренду, а не продается - чтобы, в случае необходимости, в любой момент изъять их для нужд вооруженных сил страны.
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Разумков, народ Украины против распродажи земли, а значит все причастные к этому предатели народа Украины. Время летит бысро и Майдан уже не за горами - ответите за все 28 лет разграбления Украины. Это будущее.
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"Киборги" - защитники Донецкого аэропорта доказали, что украинцы не отдадут ни клочка собственной земли.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3170353

"Я как немецкая актриса из фильмов для взрослых, готов продавать украинскую землю до последнего клочка!"
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в VK.
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А где же референдум. А где же ваше народоправие? Или как и попэрэдныкы срать вы хотели на народ и его мнение?
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если и открывать рынок земли то 500 га а лучше 300 в одни руки. а не как они хотят продавать населенные пункты вместе с "крепосными" 10 000 га на рыло.что б вы понимали площади областного центра г. Полтава 130 000 гектаров а плошадь Белой Церкви всего 6700 га. они хотят провести аферу .
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