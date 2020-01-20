 Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти уже проголосованных законопроектов, - Разумков

"Действительно, согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней, если вы говорите об этом. Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли. При всем уважении к регламенту, а вы видите, что я действительно пытаюсь придерживаться регламента", - заявил Разумков в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, бывают объемные законопроекты с множеством правок и тогда действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом, однако с другой стороны, по мнению главы Верховной Рады, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство, которые касаются благополучия граждан.

"Я хотел бы отметить, что мы ни разу не проголосовали за законопроект два раза, мы ни одной правки или предложения не приняли "с голоса" и не включили в законы", - добавил спикер парламента.

Глава Рады убежден, что не соблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента, которое компенсируется важностью тех изменений, которые происходят в стране.

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