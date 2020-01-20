 Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти уже проголосованных законопроектов, - Разумков

"Действительно, согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней, если вы говорите об этом. Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли. При всем уважении к регламенту, а вы видите, что я действительно пытаюсь придерживаться регламента", - заявил Разумков в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, бывают объемные законопроекты с множеством правок и тогда действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом, однако с другой стороны, по мнению главы Верховной Рады, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство, которые касаются благополучия граждан.
"Я хотел бы отметить, что мы ни разу не проголосовали за законопроект два раза, мы ни одной правки или предложения не приняли "с голоса" и не включили в законы", - добавил спикер парламента.
Глава Рады убежден, что не соблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента, которое компенсируется важностью тех изменений, которые происходят в стране.
Срать все хотели на законы которые сами же и приняли.
Был бы к нас нормальный суд - поотменяли бы один раз все то что они напринимали с нарушением закона, больше бы не нарушали!
Автори, на жаль, дещо напартачили з цифрами - відсоток прийнятих законів різними кабмінами відрізняється лише на 0,44% (на користь Гончарука)...
Это сон кошмарный какой то ...
двойные стандарты...или идиотизм?
это можно цитировать в суде?
такая вот поехавшая мозгами быдлота оживляет ленту форума...
то есть для тебя...
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной Источник: https://censor.net.ua/n3170922
бензин дорогой?
Ті в 2005 за 100 днів:
- підняли мінімальну зарплату на 50%, а пенсію в 2,5 раза (з 147 до 332 грн);
- ввели виплати на народження дитини;
- протягнули відміну мажоритарки вже на наступних виборах (Зе мажоритарку ж на вибори-2019 лишив);
- відібрали у Ахметова Криворіжсталь;
- реалізували програму "Контрабанда стоп!" і збільшили надходження від митниці в 2 рази;
- провели справжню люстрацію - звільнили 20 тис. чиновників-корупціонерів;