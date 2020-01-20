EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1415  70
Все про:ВР (24313) законопроект (2302) регламент (186) Разумков Дмитрий (365)

 Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти уже проголосованных законопроектов, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной.

"Действительно, согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней, если вы говорите об этом. Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли. При всем уважении к регламенту, а вы видите, что я действительно пытаюсь придерживаться регламента", - заявил Разумков в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По его словам, бывают объемные законопроекты с множеством правок и тогда действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом, однако с другой стороны, по мнению главы Верховной Рады, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство, которые касаются благополучия граждан.

"Я хотел бы отметить, что мы ни разу не проголосовали за законопроект два раза, мы ни одной правки или предложения не приняли "с голоса" и не включили в законы", - добавил спикер парламента.

Глава Рады убежден, что не соблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента, которое компенсируется важностью тех изменений, которые происходят в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день

Источник: https://censor.net.ua/n3170922
 
 
 Топ комментарии
 
принимать законы, нарушая законы...Оригинальная версия
 показать весь комментарий
 
я правильно понял что этот спикер-идиот хвастается тем что нарушали регламент ВР...?
Это сон кошмарный какой то ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
принимать законы, нарушая законы...Оригинальная версия
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шепелявого вспомни, раз по 15 один закон на голосование м*дк ставил.
 показать весь комментарий
 
 
і знаєш, писаних регламентних норм Парубій не порушував.
 показать весь комментарий
 
 
Те же косяки что и при легитивном и порохне.
Срать все хотели на законы которые сами же и приняли.
Был бы к нас нормальный суд - поотменяли бы один раз все то что они напринимали с нарушением закона, больше бы не нарушали!
 показать весь комментарий
 
Хронический идиет. Весь в папаню, который работал на ФСБ.
 показать весь комментарий
 
 
Так. Признатися у порушенні закону, ще й ставити це собі у заслугу може лише клінічний ідіот. Це ще не явка з повиною, але вже схоже на її репетицію.
 показать весь комментарий
 
 
Чето не видать тунгуса, в отпуске до сих пор?
 показать весь комментарий
 
 
18c49ed2

Автори, на жаль, дещо напартачили з цифрами - відсоток прийнятих законів різними кабмінами відрізняється лише на 0,44% (на користь Гончарука)... Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1663
 показать весь комментарий
 
Дурак тем и отличается от умного человека, что не может сформулировать свои желания, а тем более их осуществить...
 показать весь комментарий
 
разумков ты становишся на опасный путь - драконовские законы ручным голосованием тоже без регламента проголосовали...... хотя уже" какаяразница"......
 показать весь комментарий
 
 
зиндан димону бердычевсому на метр глубже...
 показать весь комментарий
 
я правильно понял что этот спикер-идиот хвастается тем что нарушали регламент ВР...?
Это сон кошмарный какой то ...
 показать весь комментарий
 
 
та вы шо? вам можно? а другим - преступление?
двойные стандарты...или идиотизм?
это можно цитировать в суде?
 показать весь комментарий
 
 
"Та вы меня не так поняли Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти уже проголосованных законопроектов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3094 - это всё журналЮги "накрутили" - их надо всех "в поликлинику сдать. Для опытов."
 показать весь комментарий
 
 
Ой придурок...Треба скринити такі його заяви.Признати на всю країну,що закони прийняті з порушенням регламенту!То гріш ціна таким "законам",вони легко оскаржуються в суді
 показать весь комментарий
 
 
Так он парень не плохой,только ссыться и глухой.
 показать весь комментарий
 
 
чистосердечное признание в преступлении. циничная зе-мафия думает что за это им ниче не будет
 показать весь комментарий
 
 
Моча, рожья роса - какая вам разница?
 показать весь комментарий
 
 
нарушитель регламента во главе рады. сюр...
 показать весь комментарий
 
 
Если бы разумков перестал быть, он не вредил бы Украине.
 показать весь комментарий
 
 
положили на закон в угоду турборежиму, какое может быть доверие к таким "законодателям". это преступная зе-мафиозная группировка
 показать весь комментарий
 
 
Они давно прямо говорят - "Какие-такие законы ? Какая Конституция ? - не ,,,, мы про такое неслышали - у нас всё по-пацански - на "стрелках" добазаримся и в рАду ....
 показать весь комментарий
 
 
Голова вищого законодавчого органу держави розказує, що вони масово порушують закон. Це якийсь сюр
 показать весь комментарий
 
 
Навіть шапкокрадний баклажан такого собі не дозволяв. ****** гнув раду і Конституцію. І чим це закінчилось? Не дражніть людей.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Разумков! Вы молодцы! Все правильно делаете! адекватный народ доволен! а на проплаченных петушков внимание не обращайте!
 показать весь комментарий
 
Vadym Tsyrkalyuk - а я таких никогда не спамлю...

такая вот поехавшая мозгами быдлота оживляет ленту форума...
 показать весь комментарий
 
 
Игокович - для особо тупых...

то есть для тебя...

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной Источник: https://censor.net.ua/n3170922
 показать весь комментарий
 
разумков сам сказал, что нарушает регламент.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
петушкам бессмысленно его дарить! они куплены на корню! они и мать родную уже продадут
 показать весь комментарий
 
 
Ну що ж ти так на виборців Зеленського?
 показать весь комментарий
 
 
кста, кацап, а как на счет что рада последние годы не имела большинства и принимала законы?...уже не говоря как соевые принимали законы с 10 попытки...КПД 0.1% то чем запомнилось трудовая деятельность соевых гнидовонючек!!!
 показать весь комментарий
 
Санітари, дідько! У вас тут пацієнт втік! Що? Та ще й який буйний! Негайно сюди! Беріть сачок, гамівну сорочку та велетенський заштрик!..

Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 523
 показать весь комментарий
 
 
Законы есть , а Процветание Где Результат . Почему резко увеличилась Безработица, что с теми кто не может ехать на зароботки . Где инвестиции .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Слова на то, что гниды злоупотребляют нормами регламента для затягивания принятия законов.
 показать весь комментарий
 
 
Это что только что было - явка с повинной?
 показать весь комментарий
 
 
Явка с повинной есть. Осталось выяснить по какой статье УК привлекать.
 показать весь комментарий
 
 
А куди ж ви так поспішаєте? Те, що ви хочете протягнути як Закон про продаж (а не обіг) земель сільгосппризначення - повна нісенітниця. Бо кожен (з освітою вище ПТУ) скаже, що це дерибан, зрада національних інтересів і загроза продовольчої безпеки України.
 показать весь комментарий
 
 
Якби ви працювали по регламенту, то мали б час хоча б прочитати ці законопроекти і побачити, скільки серед них лайна!
 показать весь комментарий
 
 
_Конееечно. Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 4012 Они ж ради Украины там сидят... Так бы они разобрались и переписали на благо Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Всё равно всю эту х*рню ,что они на принимали в дурном режиме ,отменят наступники..
 показать весь комментарий
 
 
Що б ви так Закон про персональну кримінальну відповідальність прийняли, за порушення Конституції України, в турборежимі.
 показать весь комментарий
 
 
Бог шельму мітить.Влада правопорушників.
 показать весь комментарий
 
 
лично мне кажется странным,шо младорыга не возят на экскурсию в ближайшую лесопосадку...
бензин дорогой?
 показать весь комментарий
 
Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 9272Бывший адвокат Януковича официально стал заместителем директора ГБР,я не удивлюсь если жену Зеленского заменят на жену Януковича
 показать весь комментарий
 
 
вот если бы не украл барыга эти деньги, то ведь потратил бы их владелец, а так хоть часть вернулось - я вас поздравляю зеболята, вы не изсекающии ресурс. Раньше думал на расии нефть, газ кончиться а идиотов там будет не изсекаемый ресурс, оказываеться Украина хочет идти с рашкой на перегонки, да что то подсказывает - в их соревнование победит дружба.
 показать весь комментарий
 
Настільки борзі, що куражаться з відвертого порушеня Закону. Впевнені, що 73 і цьому придумають виправдання і "схавають". Як на мене, то вони своїх виборців і за людей не вважають. Як сказав папік буби Оманського- тупая біомаса
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
лайкнул тебя Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 3730 понравилась твоя тупость!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ех, ведь были времена когда Логопед лично ходил депутатовл с горшка снимать чтоб с 10ой попытки хватило голосов Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 671 порохоботы за ними скучайт как жена за мужем который в тюрьме на пожизненном...
 показать весь комментарий
 
А якщо не з порохоботами порівнювати зелену команду, а з помаранчевими.
Ті в 2005 за 100 днів:
- підняли мінімальну зарплату на 50%, а пенсію в 2,5 раза (з 147 до 332 грн);
- ввели виплати на народження дитини;

- протягнули відміну мажоритарки вже на наступних виборах (Зе мажоритарку ж на вибори-2019 лишив);
- відібрали у Ахметова Криворіжсталь;
- реалізували програму "Контрабанда стоп!" і збільшили надходження від митниці в 2 рази;

- провели справжню люстрацію - звільнили 20 тис. чиновників-корупціонерів;
 показать весь комментарий
 
 
Ну, що? Подобається чути і бачити це все від проросійського Разумкова? Ще недавно скільки тут на Цензорі придурків з апломбом і тупим прокацапським юмором знущались над справжнім Головою ВР, українським патріотом-державником А. Парубієм ! Такий вже він вам був не такий! Отримуйте прокацапського інтелектуала по повній програмі і насолоджуйтесь, дебільня клавішна.
 показать весь комментарий
 
 
что тебе Украина сделала что ты её так ненавидиш?
 показать весь комментарий
 
Що ж, таким чином Безумков in advance дає карт-бланш хунті наступників - теж не заморочуватись з регламентом, а просто сказати: "Скасувати усе оце лайно на три хмуя з бл*дським посвистом".
 показать весь комментарий
 
 
сподіваюсь, такі заяви десь фіксуються з дотриманням всіх юридичних вимог
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх