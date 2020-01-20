EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1546  30
Материалы по теме:
Все про:паспорт (821) Россия (74774) сироты (83) Донбасс (20482)

 Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ

Пропагандисты снимают детей как счастливых новых граждан России, а также как "граждан ЛДНР".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал проекта "Радіо Свобода" Донбасс.Реалии.

Шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Должанском (до декоммунизации - Свердловск) получили паспорта России, а "в нагрузку" к ним - и группировки "ЛНР", сообщает подконтрольный России канал "Луганск 24".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 196 тыс. жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - МВД РФ

Пропагандисты говорят, что это "важный день в жизни каждого", и что эти дети - счастливые. Подростки говорят на камеру формальные фразы:

- Я достоин быть гражданином РФ.

- Я очень рада, что получила "гражданство ЛНР", потому что для меня это большой шаг во взрослую жизнь. Спасибо!

Эксперт по правам ребенка, бывшая специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец объясняет: поскольку "паспортизация" на этих оккупированных территориях началась уже давно, дети-сироты действительно получают "документы ЛДНР". Но пока Украина не может этому противодействовать - не разработано ни одной процедуры, чтобы дети имели возможность заменить эти "паспорта" на украинские документы.

"Я надеюсь, что когда будет решен вопрос деоккупации регионов, то совершенно четко будет предусмотрена процедура замены или игнорирования, не знаю, какую процедуру придумают наши законотворцы, но эти дети будут получать паспорт Украины, как и любые другие дети, сейчас с мамой не могут приехать на территорию, подконтрольную Украине, по паспортам", - говорит Людмила Волынец.

Также читайте: Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне проведения ООС и переселенцам

В течение двух лет активисты и эксперты боролись за сокращение процедуры получения украинского свидетельства о рождении для детей из ОРДЛО, отмечает Уполномоченный президента по правам ребенка.

"Если ребенок родился на оккупированной территории после начала военных действий, и такой ребенок попадает на территорию подконтрольную Украине, то в течение 24 часов признается как ребенок, родившийся на территории Украины. Суд выдает решение, и на его основании в любом ЗАГСе этим детям выдается свидетельство о рождении", - объясняет процедуру Людмила Волынец.

Также облегчена процедура признания факта смерти родителей на неподконтрольной территории. Ранее ни один официальный орган в Украине не принимал справки с оккупированных территорий. Сейчас надо обратиться в суд, который эти "документы" принимает, принимает к сведению, и на основании этого решения человек получает документы украинского образца.

Читайте также: С октября в оккупационных войсках на Донбассе смогут служить только лица, оформившие паспорта РФ, - разведка

Источник: https://censor.net.ua/n3170921
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы гнут свою линию, ложили хер на все и вся...
 показать весь комментарий
 
ползучяя окупация всей страны а мы уши развесили и ждем что нам расея всё отжатое просто так вернёт.....
 показать весь комментарий
 
Ви тільки подивіться! До чого Порошенко довів людину Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ - Цензор.НЕТ 4762 Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ - Цензор.НЕТ 2563
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ползучяя окупация всей страны а мы уши развесили и ждем что нам расея всё отжатое просто так вернёт.....
 показать весь комментарий
 
 
ну хоть бубочка пока не сиротка...чы мокши два в одни руки не дают?
 показать весь комментарий
 
 
Ви тільки подивіться! До чого Порошенко довів людину Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ - Цензор.НЕТ 2563
 показать весь комментарий
 
 
а до чого довів?
десь у бубочки оселедець почав рости?
 показать весь комментарий
 
за 5 місяців змінився, а через наступних 5 місяців - посивіє
 показать весь комментарий
 
Розмордів на державних харчах. Доречі, Лєнка теж.
 показать весь комментарий
 
Если есть Власть, - То реакция должна быть быстрой и Адекватной.
 показать весь комментарий
 
 
В том то и дело , что нет. Сепарам должности раздают...
 показать весь комментарий
 
 
Должность , тут она есть, а тут ее уже и нету.А совесть если ее не было то ее уже и не будит.Чистым ходить приятнее не по гигиене только , а по Духу.
 показать весь комментарий
 
Кацапы гнут свою линию, ложили хер на все и вся...
 показать весь комментарий
 
 
А наши дятлы все хотят с ними помириться...
 показать весь комментарий
 
 
То он для чого Зеленський хоче дозволити подвійне громадянство.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки паркан, колючий дріт під напругою та рів з водою... Тільки такРоссия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ - Цензор.НЕТ 2413
 показать весь комментарий
 
 
Дітям простіше всього забити головову всілякими дурницями. Що там в тому терариумі повиростало. А нам треба йти шляхом прибалтів, де громадянство треба ще отримати, склавши іспит на знання мови і історії.
 показать весь комментарий
 
 
Так создается будущий костяк нации, а не жители страны. Плюсую.
 показать весь комментарий
 
Точнее так будет
Россия создает детей сирот и выдает им свои паспорта,за что дети ей благодарны.
 показать весь комментарий
 
тупин не спросата обьявил что в расеи действует приоритет национального права над международным..... неспроста..... готовится сучёнок......
 показать весь комментарий
 
Много.
Сколько подохших за интересы кремлевской банды долбодятлов столько и сирот.
 показать весь комментарий
 
Да хоть медаль за взятие Берлина. Это все нелигитимно. Кого это волнует ?
 показать весь комментарий
 
Да пока мы дебилы делаем проходы для отхода еще оставшихся украинцев на окупированых териториях уже существует новоросия из всеми атрибутами государственности.И девиз из слоганом ,,Чемодан-Вокзал-Россия,, благодаря ЗЕ уже звучит наоборот ,,Вокзал-Бандерия и ***** вон,,.
По всем действиям ЗЕ только так можно обяснить организацию безопасных переходов в сторону Украины.
Если кто со мной не согласен то буду рад услышать иное толкование действий ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
А в Украине еще не все в курсе что приезжающие из окупированых територий пенсионеры пенсии уже получают в рублях а не в гривнях и это на украинской же земле?
 показать весь комментарий
 
Нах тих токсичних вилупків, і дітей і дорослих. Вони нам не потрібні.
 показать весь комментарий
 
Нужно просто перестать стрелять, да, зебилы?
 показать весь комментарий
 
От так починається доросле життя у дітей без майбутнього, у псевдореспублиці, з незаконним паспортом.
 показать весь комментарий
 
Ну хочет рашка о сиротках позаботится - пусть заботится! Может и у этих уродов есть что то человеческое! Все равно повлиять на это мы не можем.
 показать весь комментарий
 
...тамжежнашилюди, да? Нельзя о сиротках даунецких забывать, поменяют им паспорта, и будут за бугор кататься... Росія роздає свої паспорти дітям-сиротам на окупованій українській територіїДонбасу, немає процедур замінити ці "документи" на українські, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8244
Росія роздає свої паспорти дітям-сиротам на окупованій українській територіїДонбасу, немає процедур замінити ці "документи" на українські, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 387
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх