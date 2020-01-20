 Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал проекта "Радіо Свобода" Донбасс.Реалии.

Шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Должанском (до декоммунизации - Свердловск) получили паспорта России, а "в нагрузку" к ним - и группировки "ЛНР", сообщает подконтрольный России канал "Луганск 24".

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Пропагандисты говорят, что это "важный день в жизни каждого", и что эти дети - счастливые. Подростки говорят на камеру формальные фразы:

- Я достоин быть гражданином РФ.

- Я очень рада, что получила "гражданство ЛНР", потому что для меня это большой шаг во взрослую жизнь. Спасибо!

Эксперт по правам ребенка, бывшая специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец объясняет: поскольку "паспортизация" на этих оккупированных территориях началась уже давно, дети-сироты действительно получают "документы ЛДНР". Но пока Украина не может этому противодействовать - не разработано ни одной процедуры, чтобы дети имели возможность заменить эти "паспорта" на украинские документы.

"Я надеюсь, что когда будет решен вопрос деоккупации регионов, то совершенно четко будет предусмотрена процедура замены или игнорирования, не знаю, какую процедуру придумают наши законотворцы, но эти дети будут получать паспорт Украины, как и любые другие дети, сейчас с мамой не могут приехать на территорию, подконтрольную Украине, по паспортам", - говорит Людмила Волынец.

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В течение двух лет активисты и эксперты боролись за сокращение процедуры получения украинского свидетельства о рождении для детей из ОРДЛО, отмечает Уполномоченный президента по правам ребенка.

"Если ребенок родился на оккупированной территории после начала военных действий, и такой ребенок попадает на территорию подконтрольную Украине, то в течение 24 часов признается как ребенок, родившийся на территории Украины. Суд выдает решение, и на его основании в любом ЗАГСе этим детям выдается свидетельство о рождении", - объясняет процедуру Людмила Волынец.

Также облегчена процедура признания факта смерти родителей на неподконтрольной территории. Ранее ни один официальный орган в Украине не принимал справки с оккупированных территорий. Сейчас надо обратиться в суд, который эти "документы" принимает, принимает к сведению, и на основании этого решения человек получает документы украинского образца.

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