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Все про:история (1664) Освенцим (31) Польша (5043) Путин (25388) Холокост (113)

 В Польше создают кризисный штаб для реагирования на псевдоисторические заявления Путина

Команда историков и специалистов по связям с общественностью готовится реагировать на возможные антиисторические заявления президента РФ Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения узников Аушвица.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское радио Rmf24.pl.

Кризисный штаб создается накануне выступления президента РФ Путина 23 января в Иерусалиме во время празднования 75-летия освобождения гитлеровского концлагеря Аушвиц.

"В канцелярии президента будет создан штаб, состоящий из экспертов по вопросам массовой коммуникации и историков. Их задачей будет выявление по горячим следам лжи Владимира Путина", - отмечает радио.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нет будущего без исторической правды", - Моравецкий пообещал бороться за историческую память после заявлений Путина

Как добавляется, по этому поводу Дуда также даст интервью нескольким польским СМИ.

Кроме того, в израильской и американской прессе появится серия платных статей, которые должны показать польскую версию исторических событий.

Как отмечает издание, Москва знает о планах Варшавы, а поэтому нельзя исключить, что она попытается им противодействовать.

Также на Цензор.НЕТ: Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны

Как сообщалось, президент РФ Путин на пресс-конференции 19 декабря, а впоследствии, 24 декабря, на коллегии минобороны заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша раньше сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявлял, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Последнего довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

МИД Польши выразило протест по поводу заявлений Путина и его попыток переписать историю и оправдать сталинский тоталитаризм. Впоследствии в министерство был вызван посол РФ, ему был выражен протест по поводу этих заявлений.

Читайте также: Польша адекватно отреагировала на провокационные заявления Путина, - Дуда

Источник: https://censor.net.ua/n3170920
 
   
 Топ комментарии
 
Какие то странные эти поляки.
Нет что бы заявить, что идея создания концентрационных лагерей, принадлежит полякам,
что именно Польша напала в 1939 году на Германию и СССР, начав Вторую мировую войну!
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А що було дєло і факти ?? Хуйло макнув сам себе , показав що він повний нуль в дєлах ти фактах
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О, Хуйло багато цікавого в Ізраїлі розповість. А наш Нелох стоятиме біля нього як масовка і кліпатиме очима.
А може й сміятиметься.
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Совет форумчанПравила форума
 
А що було дєло і факти ?? ***** макнув сам себе , показав що він повний нуль в дєлах ти фактах
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Все- все правда?
Ето?
Как сообщалось, президент РФ Путин на пресс-конференции 19 декабря, а впоследствии, 24 декабря, на коллегии минобороны заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Источник: https://censor.net.ua/n3170920
А, Ваше імя нє Ладімір Ладіміровічь *****, часом?
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Именно так. Польские войска получили приказ не вступать в бой с Советами, войну Совку не объявили, само правительство уже срулило в Румынию. Это сложно назвать оккупацией.
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А по какому праву советские войска поперлись на территорию Польши?
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По праву реванша за проигрыш в предыдущей войне,когда советы отдали часть оккупированной ними УНР Польше в результате неудачного похода на Варшаву.
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Можемо спостерігати, як лахтоботи працють тут над тим, щоб розсварити Україну, з її союзниками.
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Ну если такой совестливый, отдай полякам Львов, который совки "незаконно" захватили. Поляки имперская нация - проигравшая имперская нация, но это ничего не меняет. Дай им шанс, они вернут свои "исконные восточные земли".
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, СССР воспринимался польским руководством как достаточно враждебное государство (впрочем, взаимно). Но между Польшей и Советским Союзом в 1932 году был подписан договор о ненападении, продлённый в 1934 году аж до конца 1945-го.
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Виходить, що ти на стороні *****, проти нашого союзника.
Чи ти робиш це свідомо ?
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Какие то странные эти поляки.
Нет что бы заявить, что идея создания концентрационных лагерей, принадлежит полякам,
что именно Польша напала в 1939 году на Германию и СССР, начав Вторую мировую войну!
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Смешно, они даже про дележку Чехословакии заодно с Гитлером не вспоминают.
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Вуйку, щоб нє смєшно було, трохи послухай польською про історію.
https://polskieradio24.pl/
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Раша про дележку УНР совместно с поляками вообще не вспоминает,без даже.
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Дебилоид какие поляки делили с кацапами УНР и в каком году?
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Иди нахрен быдло.
Сдашь экзамен по истории Украины будем разговаривать.
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Та ты живешь на хере чмо опущеное у тебя история это высеры ***** в твоем больном мозгу тварь вонючая!
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Уважаемая администрация цензора уберите это.
Оно мешает комментировать новости.
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Россія дєліла с Польшей УНР в 1921 году. Тогда Польша побєділа Россію. І Лєнін («которий по глупості создал Украіну») отдал по условиям Рижского Договора 1921 всю Западную Украіну Польше.
Чітайтє Ріжскій Договор 1921 г.
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Польша напала на ЗУНР,а раша на УНР.
Совместно.
Так УНР ( и ее автономия ЗУНР) были оккупированы ,а потом уже Польша и раша передрались между собой.
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Не прошло и 20 лет как Польше самой пришлось воевать на два фронта.
Поэтому начало второй мировой войны кроется не в разделе Чехословакии как пытается убедить себя путин,а в разделе УНР.
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Ти ще розсажи нам про «ковровиє бомбардіровкі амєрікано-брітанскімі агрєссорамі Дрездена»...
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поляки верно всё делают, только гарантхеров думает что после 13000 тысяч нуших трупов тупин почему-то остановится.....
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франеков можно ненавидеть всей душой,но сейчас они союзники...
можна и не морочиться и лизать путину вместе с бубочой.
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Путин - это серый безграмотный совок-человеконенавистник.
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Путин , смотрите как он Пренаправляет градус напряженности. Нужно выдать Закон , что путин потерял Дееспособность и не обращать на него Внимание, так как внимание подымает Величие, и больше ничего.
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Польща вгробила соціалістічєскій лагєрь (Солідарність, Папа), вгробить і рашу.
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Соціалістичний лагер вгробив розпад СРСР. А от хто вгробив СРСР - нікому не треба знати.
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нужно не только реагировать на имперские выпады, но и самим колоть
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О, ***** багато цікавого в Ізраїлі розповість. А наш Нелох стоятиме біля нього як масовка і кліпатиме очима.
А може й сміятиметься.
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Ну так нормальный план он курит поссорить двух союзников США между собой сыграв на польском гоноре и еврейской исключительности.
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Мне чего ссаться?
Пусть хоть поубивают друг друга.
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У тексті Білоцерківського універсалу Б.Хмельницького від 1648 року до всієї України,Самійло Величко твердить про первинність сарматського походження козаків-русів від яких пішли поляки:»Передаємо вам це і сповіщаємо,що поляки народилися і пішли від нас же,савроматів та русів,і про це свідчать їхні ж польські хронікарі.Отож були вони спочатку братами нашими,савроматами й русами,але мали велику пожадність до слави й душезгубного багатства і віддалилися від співжиття з нашими стародавніми предками.Вони взяли собі іншу назву(тобто ляхи й поляки),і заволоклися аж за Віслу.Потім,як минуло від тоді вже багато часу,вони розплодилися й примножилися у своїх поселеннях понад Віслою і за Віслою і,незадоволені згаданими вже людськими шкодами і здирствами,безпричинно й позрадницькому повстали на русів чи савроматів,тобто на своїх же з давнини природніх братів...»
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только нашему зеленскому все по фиг. И еще артистов из кацапии он тут прикармливает.
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Необходимо лишить Хло права голоса. Не раздувать его рейтинг. Всем известно, что оно-- известный балабол, но все радостно публикуют его выс еры!
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Ага. Нічєго нє відім. Нічєго нє слишим. Нічєго нікому нє скажем. Ми в домікє.
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Дамуж, поляки сопли не жуют, в отличие от
...
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Нормсльна реакція нормального керівництва країни на випади кончених маразматиків.
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