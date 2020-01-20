 Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация появилась на официальном сайте ГБР.
Еще днем 20 января в разделе руководство была информация только о временном исполняющая обязанности директора Бюро Ирине Венедиктовой.
Однако, в своем видеообращении она сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны.
Имен она не назвала, но вечером на сайте появились Александр Бабиков, который стал первым заместителем директора ГБР, а также Александр Соколов - заместитель главы ведомства.
Информация о возможном назначении Бабикова появлялась ранее. Так общественная организация "Семьи Героев Небесной сотни" выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов.
В то же время в своем обращении Венедиктова заверила, что никакого конфликта интересов не будет, а критика назначения Бабикова является "манипуляцией".
"Об манипуляций" заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана "- я неоднократно подчеркивала и повторяю еще раз, чтобы сообщество было уверено в беспристрастности: подразделение по делам Майдана подчинен исключительно директору ГБР, обязанности которого сегодня выполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов ", - сказала она.
Понимаешь о чем я?
Прошедшие или наступающие?
я нерозумію, чому риготня масово повертається у владу.
лохі може за це і голосували, але не Я.
Юрій Щербак
Письменник і дипломатВсі статті автораВосьма окупація України
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/vosma-okupatsiya-ukraini.htm
Аллан Левитов с Levitov Allan и ещё 2.
4 ч. ·
Безопасность Укрзалізниці - в надежных руках "ДНР"?
Пишут:
"Укрзалізниця" взяла на посаду заступника директора ПО БЕЗПЕЦІ Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду - "ГЕНПРОКУРОРА "ДНР"
Вот его профиль на "Миротворце"
https://myrotvorets.center/crimi…/sagunov-igor-mikhajlovich/
Если это ТОТ САМЫЙ Сагунов - это даже не "Сивохо в РНБО" и не Башаров на концерте.
Это уже "гибридная оккупация" - как она есть.
Сирожу Лещенко тэгать не буду - там явно "возражений нет"; у него все хорошо, и зарплата 400.000+ гривень. "Заработал".
Тэгну уважаемых народных депутатов.
Возможно, с этим можно что-то сделать.
Наказ про призначення адвоката Януковича на посаду заступника директора ДБР підписала в.о. директора, яка сама ще не пройшла конкурс.
скукАтіща! (с)
очередная.
потом вой про холокост.
думаю нас готовят к оккупации или разжигают гражданскую войну...
Hellis
@13Hellis_13
·4 ч
итак:
1. директором 410 военного завода Укроборонпрома назначен адепт России
2. на ЖД главой департамента безопасности назначен представитель Дыры
3. в ДБР назначен адвокат Януковича. Все в порядке. Падаем, млеать
из за него и пришли к власти эти зеленые раше-агенты...
именно он все сливал потихоньку с 2014-го года...
А я і казав що скоро признатися в тім що голосував за Зеленського буде рівноцінно признатися що кохався з козою.
и не доставай меня своим порошенко...
поршенко стал для меня гнидой сразу после его инаугурации, когда он на банкете по этому случаю долбился в десна со всеми олигархами... - тогда я и понял, что продал он нас гнида...
А зе..., шут и дыбильный клоун - и его я не переваривал еще задолго до того как он вообще намылился в презики...
За него могли проголосовать только чистые кретины, у которых вообще нет самоуважения...
И еще.. - насчет козы это не ты придумал.., а придумал его какой то твиттерский...
ну что вам еще не понятно?
что вы еще хотите?
вам уже прямо говорят
Так званий "презЕдент" не відобразив в декларації витрати на відпочинок в Омані у передбачений законом 10-денний термін.
Напередодні журналісти "4 каналу" встановили, що апартаменти в найдорожчому готелі Оману коштували гаранту щонайменше 135 тис на добу, тобто щонайменше 540 000 за 4 дні відпочинку
Також залишилася «не розкритою» тема поїздки в Оман «за власний рахунок». Журналісти встановили, що оренда чартеру на якому Володимир Зеленський повертався з Оману складає щонайменше 1440 000 гр
Виктор Янукович стал президентом Украины...
(от дибилов всего можно ждать)
Вертайтеся на Цензор, новини почитайте.
некому уже управлять планируемыми полётами чечетова...
Слабая надежда и ставим пока маленький минус к большему минусу о паспорте.
НАЦЖОНЫ я имею ввиду?
Ріже око. Дивний підбір, особливо той Бібіков.
Так може статися, що Труба на цьому фоні буде білим та пухнастим
я трудиться умею, не пропаду. Спокойно, размеренно буду зарабатывать чем умею для себя и своей семьи.
Просто нереально уже терпеть все что происходит вокруг. И всем кто кинет в меня камень.... я не бунтарь, не вояка, я просто хочу жить нормально! Задолбали сепары вокруг! Ну не убивать же мне их всех? Пусть живут! Надеюсь что они будут вдалеке от меня и моей семьи.