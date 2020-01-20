 Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация появилась на официальном сайте ГБР.

Еще днем ​​20 января в разделе руководство была информация только о временном исполняющая обязанности директора Бюро Ирине Венедиктовой.

Однако, в своем видеообращении она сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны.

Имен она не назвала, но вечером на сайте появились Александр Бабиков, который стал первым заместителем директора ГБР, а также Александр Соколов - заместитель главы ведомства.

Информация о возможном назначении Бабикова появлялась ранее. Так общественная организация "Семьи Героев Небесной сотни" выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов.

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В то же время в своем обращении Венедиктова заверила, что никакого конфликта интересов не будет, а критика назначения Бабикова является "манипуляцией".

"Об манипуляций" заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана "- я неоднократно подчеркивала и повторяю еще раз, чтобы сообщество было уверено в беспристрастности: подразделение по делам Майдана подчинен исключительно директору ГБР, обязанности которого сегодня выполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов ", - сказала она.

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