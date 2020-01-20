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 Политика Украины
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Все про:ГБР (860) Бабиков (1)

 Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация появилась на официальном сайте ГБР.

Еще днем ​​20 января  в разделе руководство была информация только о временном исполняющая обязанности директора Бюро Ирине Венедиктовой.

Однако, в своем видеообращении она сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны.

Имен она не назвала, но вечером на сайте появились Александр Бабиков, который стал первым заместителем директора ГБР, а также Александр Соколов - заместитель главы ведомства.

Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР 01

Информация о возможном назначении Бабикова появлялась ранее. Так общественная организация "Семьи Героев Небесной сотни" выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение адвоката Януковича Бабикова замдиректора ГБР недопустимо, - активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту

В то же время в своем обращении Венедиктова заверила, что никакого конфликта интересов не будет, а критика назначения Бабикова является "манипуляцией".

"Об манипуляций" заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана "- я неоднократно подчеркивала и повторяю еще раз, чтобы сообщество было уверено в беспристрастности: подразделение по делам Майдана подчинен исключительно директору ГБР, обязанности которого сегодня выполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов ", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3170919
 
 
 Топ комментарии
 
Тому ЗЕ і закрив коменти, щоби не читати який він муділо.
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ув комплєкт

Аллан Левитов с Levitov Allan и ещё 2.
4 ч. ·

Безопасность Укрзалізниці - в надежных руках "ДНР"?
Пишут:
"Укрзалізниця" взяла на посаду заступника директора ПО БЕЗПЕЦІ Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду - "ГЕНПРОКУРОРА "ДНР"
Вот его профиль на "Миротворце"
https://myrotvorets.center/crimi…/sagunov-igor-mikhajlovich/
Если это ТОТ САМЫЙ Сагунов - это даже не "Сивохо в РНБО" и не Башаров на концерте.
Это уже "гибридная оккупация" - как она есть.
Сирожу Лещенко тэгать не буду - там явно "возражений нет"; у него все хорошо, и зарплата 400.000+ гривень. "Заработал".
Тэгну уважаемых народных депутатов.
Возможно, с этим можно что-то сделать.
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Тому ЗЕ і закрив коменти, щоби не читати який він муділо.
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Предлагаю подождать пять лет, и только потом делать выводы!
Понимаешь о чем я?
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а що мені заважає зробити висновки зараз ?
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Ты сейчас выводы делаешь за какие пять лет?
Прошедшие или наступающие?
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за попередні роки.
я нерозумію, чому риготня масово повертається у владу.
лохі може за це і голосували, але не Я.
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Так просили 100 дней, А уже больше 200 прошло и куда все движется сталотполностью понятно.
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Если бы Майдан ждал 5 лет, то никакого майдана бы не было, потому что их всех арестовали бы и посадили по подозрению в поддержке Майдана, поэтому у меня к тебе встречное предложение - -закрой рот и отлезь, Понимаешь, о чем я?
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ув комплєкт

Аллан Левитов с Levitov Allan и ещё 2.
4 ч. ·

Безопасность Укрзалізниці - в надежных руках "ДНР"?
Пишут:
"Укрзалізниця" взяла на посаду заступника директора ПО БЕЗПЕЦІ Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду - "ГЕНПРОКУРОРА "ДНР"
Вот его профиль на "Миротворце"
https://myrotvorets.center/crimi…/sagunov-igor-mikhajlovich/
Если это ТОТ САМЫЙ Сагунов - это даже не "Сивохо в РНБО" и не Башаров на концерте.
Это уже "гибридная оккупация" - как она есть.
Сирожу Лещенко тэгать не буду - там явно "возражений нет"; у него все хорошо, и зарплата 400.000+ гривень. "Заработал".
Тэгну уважаемых народных депутатов.
Возможно, с этим можно что-то сделать.
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Кроме всего прочего этот Сагунов появился на подконтрольной территории Украины лишь в 2017 чем и где занимался в течении 3 лет непонятно как и то, почему у спецслужб не возникло к нему вопросов
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Хорошо, хоть не Яныка взяли....наверное, спецпроверку не прошел..... Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 1012
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Не заплачено, а даром они не "жужжат".
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завтра якуневич в нато с ес вкупе вступит...
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_Почему же. Предатели действуют настойчиво и системно, так что именно такого от них и ожидаешь. То ли ещё будет...
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теперь понятно, что зе-мафия будет преследовать майдановцев, волонтеров активистов и атошников
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Згадав похорони совкових вождів, один в один
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Сразу видно подбарыжный высер, насквозь пронизанный украинофобством. Голландцы тоже получается шоу устраивали когда привозили тела с Боинга.
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Лариса Сарган‏ @SarganLarysa 3 часа назад

Наказ про призначення адвоката Януковича на посаду заступника директора ДБР підписала в.о. директора, яка сама ще не пройшла конкурс.

скукАтіща! (с)
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О, этот конкурс такой пустяк. При коллаборантах чистая формальность.
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Никто ж всеръез не думал что Оманский будет отстаивать интересы Всего что связано с Украиной
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проба гоев на слабо...
очередная.
потом вой про холокост.
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Зебилов в этой ветке ждать не стоит.Их Фома хером сдует.
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здобули?!...... нивелирование всех ченностей с помощью "какая разница"....
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Цікаво, ким Зеленський призначить Януковича.
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радником,янукович може його навчити як тріумфально переїхати на росію..
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Не волнуйся подбарыжник, про Овоща мечтают только украинофосбкие гниды. У адвоката работа такая защищать обвиняемых.
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Тупість зебобиків, як Всесвіт- безкінечна...
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В правление Януковича Порошенко был министром иностранных дел, а потом министром экономического развития и торговли. Мало того, он и адвокатом Януковича поработал и даже решил оспорить в Конституционном суде лишение Януковича статуса президента.
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и так.., что мы имеем в Малоросси на сегодня..:
думаю нас готовят к оккупации или разжигают гражданскую войну...



Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 678 Hellis

@13Hellis_13

·4 ч

итак:

1. директором 410 военного завода Укроборонпрома назначен адепт России

2. на ЖД главой департамента безопасности назначен представитель Дыры

3. в ДБР назначен адвокат Януковича. Все в порядке. Падаем, млеать
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Ну так головне що не Порошенко. Правда ж, Лео?
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да пошел этот порошенко в задницу, хотя я и голосовал за него во 2-ом туре...
из за него и пришли к власти эти зеленые раше-агенты...
именно он все сливал потихоньку с 2014-го года...




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О, то в другому турі вже за Порошенка голосував?
А я і казав що скоро признатися в тім що голосував за Зеленського буде рівноцінно признатися що кохався з козою.
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слушай.., не занимайся херьней...
и не доставай меня своим порошенко...
поршенко стал для меня гнидой сразу после его инаугурации, когда он на банкете по этому случаю долбился в десна со всеми олигархами... - тогда я и понял, что продал он нас гнида...
А зе..., шут и дыбильный клоун - и его я не переваривал еще задолго до того как он вообще намылился в презики...
За него могли проголосовать только чистые кретины, у которых вообще нет самоуважения...
И еще.. - насчет козы это не ты придумал.., а придумал его какой то твиттерский...
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Чел четка отписал когда он на банкете по этому случаю долбился в десна со всеми олигархами. Плохо понимаешь, что это подло после кровавой бани? Или моральный урод как петя.
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Почекай-но. А Ахмєтов, Пінчук, Коломойський, Фірташ олігархи чи ні?
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А до 14 року все було заіпісь? А потім прийшов Порошенко і все злив? Боже які ж ви зелені, дебіли..
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адвокат яныка первый заместитель директора Государственного бюро расследований.
ну что вам еще не понятно?
что вы еще хотите?
вам уже прямо говорят
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОРУШИВ ЗАКОН ПРО Е-ДЕКЛАРУВАННЯ


Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 439

Так званий "презЕдент" не відобразив в декларації витрати на відпочинок в Омані у передбачений законом 10-денний термін.

Напередодні журналісти "4 каналу" встановили, що апартаменти в найдорожчому готелі Оману коштували гаранту щонайменше 135 тис на добу, тобто щонайменше 540 000 за 4 дні відпочинку

Також залишилася «не розкритою» тема поїздки в Оман «за власний рахунок». Журналісти встановили, що оренда чартеру на якому Володимир Зеленський повертався з Оману складає щонайменше 1440 000 гр
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Подбарыжники же заявляют что на 100.000 долларов налетал.
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До чего же противно быть заложником электората Зеленского.
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Такими темпами, скоро... зэк вернётся...
Виктор Янукович стал президентом Украины...
(от дибилов всего можно ждать)

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Тихо, это всё по смартфону положенно - тримаиесь зебилята, вас тоже это тронет, ну чтоб вы поняли - училки в рашке тоже подтусовали результаты выборов, так теперь аж 12-15 деревянных получает.
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Десь всі зебіли пропали. Экс-адвокат Януковича Бабиков стал первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 8362

Вертайтеся на Цензор, новини почитайте.
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Треб щоб у заголовку було прізвище Порошенко.
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Из особняка Порошенка ночью стали доносится истерические крики - "Верните вместо Венедиктовой Трубу!" Ексадвокат Януковича Бабіков став першим заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 5648
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А мог бы и сам подзащитный занять вакантную должность.
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Неуважаемые сторонники зеленского, как вы расцениваете этот шаг?
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Венедиктова - враг Украины. Зеленский - враг Украины.
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А как вы думали- не вечно же скрывать улики и затягивать резонансные преступления связанные с Майданом и преступной деятельностью Порошенко? Прежние "болванчики" до дому. Правда всегда должна брать своё!
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ниче, скоро в таежный союз еще вступим, и на парад к кацапам на зенелох поедет, все нормально, а потом яныку кресло вернет))
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оказывается шо нема никаких "родычей","с14","свобода","правый сектор"и т.д....
некому уже управлять планируемыми полётами чечетова...
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зелибобики топят за януковоща, показательно...
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Кілю-бімбу ще поверніть в прем"єри і прокурора з "муркою", ганьку гебельс.. Так і гросік, великий вчоний, десь безхозний загубився.
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Ну, вот , какая паскуда, приняла такое решение...!?
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Как-то раз английские таможенники пригласили на службу ядреных контрабандистов.
Слабая надежда и ставим пока маленький минус к большему минусу о паспорте.
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Венедиктова подписала !? ***** крашена..., хотя, может это её натуральный цвет.. Ексадвокат Януковича Бабіков став першим заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 5340
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А где это самые патриотичные патриоты пропали?
НАЦЖОНЫ я имею ввиду?
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Може випадково, але ні однієї української фамілії: Венедіктова, Бабіков, Соколов.
Ріже око. Дивний підбір, особливо той Бібіков.
Так може статися, що Труба на цьому фоні буде білим та пухнастим
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Соколова не трожь, он после первой не закусывает! Ексадвокат Януковича Бабіков став першим заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 1868
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Гребаные зелебобики.. Це вже точно перемога! Кум ***** плеще в долоні!
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Ну что ж,господа, даЙЬОшь генпрокурора Портнова!
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в Украине столько есть профессионалов, ну нет нужно ставить мудака,предателя и крысу(
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Скажу честно, после всего что сейчас происходит, у меня нездоровое желание покинуть эту страну. да, родную и любимую. Но я **** жить среди стада *********. Свалю в любую из ЕС, в штаты или Канаду,где просыпаясь каждое утро не бросаешься читать новости о том кто и что сдал вчера, какой курс доллара.
я трудиться умею, не пропаду. Спокойно, размеренно буду зарабатывать чем умею для себя и своей семьи.
Просто нереально уже терпеть все что происходит вокруг. И всем кто кинет в меня камень.... я не бунтарь, не вояка, я просто хочу жить нормально! Задолбали сепары вокруг! Ну не убивать же мне их всех? Пусть живут! Надеюсь что они будут вдалеке от меня и моей семьи.
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_Они коллаборанты, а не сепары. Разница существенная, как между мягким и теплым. А вообще я тебя понимаю.
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юху! зебилы! Да вам скоро брешь, не только в вашем информационном коконе пробьют, но еще и в заднице. Такие эпик фейлы допускать, это просто полный белый пушной зверек!
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Это осмысленное, спланированное решение врагов Украины, а не ошибка (эпик фейл) Ексадвокат Януковича Бабіков став першим заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 2488
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