EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  9127  46
Все про:железная дорога (1136) Китай (1029) Укрзализныця (1782) Криклий (67)

 Рассчитываем, что из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8, - Криклий

Подписан Меморандум о взаимопонимании между "Укрзализныцей" и китайской компанией CRCC.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, 20 января в присутствии главы ведомства Владислава Криклия между АО "Украинская железная дорога" и китайской компанией CRCC был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Документ подписали председатель правления АО "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов, член правления Ремигиуш Пашкевич и заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей. На мероприятии также присутствовали первый заместитель Министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович, директор по стратегическому развитию АО "Украинская железная дорога" Антон Саболевський, советник секретаря Национального инвестиционного совета при президенте Украины Андрей Какуша, генеральный директор компании по осуществлению международной деятельности CRCC Ли Цзюнцянь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Deutsche Bahn рассматривает возможность инвестирования в "Укрзализныцю", - немецкий политик

Владислав Криклий отметил, что подписание Меморандума является важным этапом сотрудничества для развития железнодорожного сообщения в направлении Украины - КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украинского государства в сочетании ЕС - КНР. "Мы рады приветствовать начало сотрудничества крупнейших государственных железнодорожных компаний Украины и Китая. Тот факт, что китайская корпорация решила открыть в Украине представительство и подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине меняется, улучшается инвестиционный климат и крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке. Мы рассчитываем перезапустить и активизировать участие Украины в проектах "Один пояс - один путь", что позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал Украины в континентальном грузовом товарном обороте. Мы хотим найти такую ​​форму и формулу участия Украины в этом многостороннем проекте, чтобы модель win-win, то есть взаимный выигрыш сторон, был максимально реализован", - заявил Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что на выполнение задач, определенных Указом президента Украины от 8 ноября 2019 года "О неотложных мерах по проведению реформы и укрепления государства", Мининфраструктуры принимает все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшение качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом.

"Мы рассчитываем, что сотрудничество между Укрзализныцей и CRCC позволит значительно улучшить состояние транспортной инфраструктуры. Стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - отметил Владислав Криклий.

Также читайте: "Укрзализныця" увеличила периодичность экспресса "Киев-Тернополь"

Источник: https://censor.net.ua/n3170918
 
 
 Топ комментарии
 
Там не 480, поезд петляет хорошо. Там все 550-600 км, а это до 400 км в час доходит)
Ребята от безнаказанности за своё вранье совсем расслабились)
 показать весь комментарий
 
Этот круче. Тот в трубе летал, а этот будет на поверхности пролетать 450 км на средней скорости в 300 км\час.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"... и полетят самолёты, и поплывут пароходы, и пойдут поезда ..."
 показать весь комментарий
 
 
Этот круче. Тот в трубе летал, а этот будет на поверхности пролетать 450 км на средней скорости в 300 км\час.
 показать весь комментарий
 
 
CRH-380A - тип скоростных поездов в Китае,Поезд рассчитан на эксплуатационную скорость 350 км/ч, с максимальной эксплуатационной скоростью 380 км/ч.
 показать весь комментарий
 
 
Вы электрички хотя бы для быдла купите, 380 ему там приснилось
 показать весь комментарий
 
 
Там не 480, поезд петляет хорошо. Там все 550-600 км, а это до 400 км в час доходит)
Ребята от безнаказанности за своё вранье совсем расслабились)
 показать весь комментарий
 
 
Плюс вход и выход с вокзалов на пониженной скорости. Интересно бы узнать школьную оценку по физике у этого "светила".
 показать весь комментарий
 
 
Для этого колии менять нужно. Тогда можно и быстрее ездить
 показать весь комментарий
 
тут либо страну менять, либо в стране кардинально шо-то...
 показать весь комментарий
 
 
Час в дорозі і вартість квитка Київ-Одеса.
Напрямок Номер поїзда Час в дорозі Вартість місця в купе
Київ-Пас.- Одеса-Головна 148К 13:27 293,33 грн
Київ-Пас.- Одеса-Головна 145К 10:20 346,28 грн
Київ-Пас.- Одеса-Головна 105К 8:44 495,88 грн
Київ-Пас.- Одеса-Головна 763Л 7:14 733,25 грн
Швидше їдеш - більше платиш.
Скільки буде коштувати проїзд в супер-поїзді Криклія?
 показать весь комментарий
 
 
баллистические паровозы...
омелян лох таки со своими гиперлупами...
 показать весь комментарий
 
 
Аллан Левитов с Levitov Allan и ещё 2.
4 ч. ·

Безопасность Укрзалізниці - в надежных руках "ДНР"?
Пишут:
"Укрзалізниця" взяла на посаду заступника директора ПО БЕЗПЕЦІ Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду - "ГЕНПРОКУРОРА "ДНР"
Вот его профиль на "Миротворце"
https://myrotvorets.center/crimi…/sagunov-igor-mikhajlovich/
Если это ТОТ САМЫЙ Сагунов - это даже не "Сивохо в РНБО" и не Башаров на концерте.
Это уже "гибридная оккупация" - как она есть.
Сирожу Лещенко тэгать не буду - там явно "возражений нет"; у него все хорошо, и зарплата 400.000+ гривень. "Заработал".
Тэгну уважаемых народных депутатов.
Возможно, с этим можно что-то сделать.
 показать весь комментарий
 
 
з нашою розторопністю трохи насторожує такий час
 показать весь комментарий
 
В Китае Дорога Прямая , в нас через 3км поворот, при 305 , Он поедет прямо, ну да Так может и быстрее доберется.
 показать весь комментарий
 
 
Таблички для окон на лимон баков сразу закажите, (не открывать), а то до Одессы всех повыдувает из вагонов.
 показать весь комментарий
 
 
ага по нашей колее как раз по 200км ч гонять
 показать весь комментарий
 
 
система игрэк ....железная дорога без мостов .....)))
 показать весь комментарий
 
 
знаємо ми вже про меморандуми... особливо про будаштський...
 показать весь комментарий
 
 
Да сколько можно доказывать свое слабоумие, зебанаты?
 показать весь комментарий
 
 
Да откуда мы знаем?
Это же твоё слабоумие Рассчитываем, что из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8, - Криклий - Цензор.НЕТ 903
Сколько хочешь, сколько и доказывай Рассчитываем, что из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8, - Криклий - Цензор.НЕТ 7133
 показать весь комментарий
 
 
Может для начала туалеты в вагонах из которых дерьмо на рельсы летит заменить на вакуумные...а?
 показать весь комментарий
 
 
Три години в Бухарест?? Там навіть по прямій 900+ км, а по коліях - добре більше тисячі! І цей уже про гіперлупи теж мріє?
 показать весь комментарий
 
 
а шахматный турнир кетайцы не предлагали провести?
ато как-то шо-то напоминает...
 показать весь комментарий
 
 
Где таких специЯлиЗдов берут? Возможное время занижено в 2-3 раза. Осталось всего ничего - построить новые железные дороги, по которым будут летать скоростные поезда, купить эти самые поезда и вагоны... Все это на фоне того, что десятилетиями электрофицируют жалкие участки по 100-150 км и десятилетиями отмывают и чинят заплеваные и засраные вокзалы...
 показать весь комментарий
 
 
Отрабатывает декабрьскую премию ...
 показать весь комментарий
 
 
это просто праздник зелени... только посмотрим, что доедет до Одессы.
 показать весь комментарий
 
 
может с автодорог начнёте? на море ни одного автобана нет. Позорище.
 показать весь комментарий
 
Верю что поезда УЗ будут ездить со скоростью 450 км. в час. Но к этому времени весь цивилизованный мир уже освоит телепортацию.
 показать весь комментарий
 
Скоростные магистрали использоваться будут только скоростными поездами,грузовые и пассжирские будут пользоваться старыми путями.
 показать весь комментарий
 
Помнится точно так же точно те же с годик два назад подписывали с китайцами такой же меморандум на строительство 4-й ветки метро в Киеве от жулян на троещину. Стройка идет грандиозная
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх