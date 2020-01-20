 Рассчитываем, что из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8, - Криклий

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, 20 января в присутствии главы ведомства Владислава Криклия между АО "Украинская железная дорога" и китайской компанией CRCC был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Документ подписали председатель правления АО "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов, член правления Ремигиуш Пашкевич и заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей. На мероприятии также присутствовали первый заместитель Министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович, директор по стратегическому развитию АО "Украинская железная дорога" Антон Саболевський, советник секретаря Национального инвестиционного совета при президенте Украины Андрей Какуша, генеральный директор компании по осуществлению международной деятельности CRCC Ли Цзюнцянь.
Владислав Криклий отметил, что подписание Меморандума является важным этапом сотрудничества для развития железнодорожного сообщения в направлении Украины - КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украинского государства в сочетании ЕС - КНР. "Мы рады приветствовать начало сотрудничества крупнейших государственных железнодорожных компаний Украины и Китая. Тот факт, что китайская корпорация решила открыть в Украине представительство и подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине меняется, улучшается инвестиционный климат и крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке. Мы рассчитываем перезапустить и активизировать участие Украины в проектах "Один пояс - один путь", что позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал Украины в континентальном грузовом товарном обороте. Мы хотим найти такую форму и формулу участия Украины в этом многостороннем проекте, чтобы модель win-win, то есть взаимный выигрыш сторон, был максимально реализован", - заявил Владислав Криклий.
Министр инфраструктуры подчеркнул, что на выполнение задач, определенных Указом президента Украины от 8 ноября 2019 года "О неотложных мерах по проведению реформы и укрепления государства", Мининфраструктуры принимает все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшение качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом.
"Мы рассчитываем, что сотрудничество между Укрзализныцей и CRCC позволит значительно улучшить состояние транспортной инфраструктуры. Стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - отметил Владислав Криклий.
Ребята от безнаказанности за своё вранье совсем расслабились)
Напрямок Номер поїзда Час в дорозі Вартість місця в купе
Київ-Пас.- Одеса-Головна 148К 13:27 293,33 грн
Київ-Пас.- Одеса-Головна 145К 10:20 346,28 грн
Київ-Пас.- Одеса-Головна 105К 8:44 495,88 грн
Київ-Пас.- Одеса-Головна 763Л 7:14 733,25 грн
Швидше їдеш - більше платиш.
Скільки буде коштувати проїзд в супер-поїзді Криклія?
омелян лох таки со своими гиперлупами...
4 ч. ·
Безопасность Укрзалізниці - в надежных руках "ДНР"?
Пишут:
"Укрзалізниця" взяла на посаду заступника директора ПО БЕЗПЕЦІ Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду - "ГЕНПРОКУРОРА "ДНР"
Вот его профиль на "Миротворце"
https://myrotvorets.center/crimi…/sagunov-igor-mikhajlovich/
Если это ТОТ САМЫЙ Сагунов - это даже не "Сивохо в РНБО" и не Башаров на концерте.
Это уже "гибридная оккупация" - как она есть.
Сирожу Лещенко тэгать не буду - там явно "возражений нет"; у него все хорошо, и зарплата 400.000+ гривень. "Заработал".
Тэгну уважаемых народных депутатов.
Возможно, с этим можно что-то сделать.
Это же твоё слабоумие
Сколько хочешь, сколько и доказывай
ато как-то шо-то напоминает...