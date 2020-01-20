 "Северный поток-2" - удавка на украинской ГТС, но Австрия и Германия с этим не согласны, - Щерба

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Nord Stream 2 - это удавка на украинской ГТС. Австрия с этим не согласна, выступает одним фронтом с Германией. Они искренне не видят для себя опасности", - сказал он, комментируя вопрос о том, действительно ли в Австрии не видят угрозы в российском газопроводе для безопасности Европы в целом и Украины в частности.

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По словам посла, австрийская позиция по поводу опасности "Северного потока-2" для Украины заключается в следующем: "Вам же немецкий канцлер пообещала, что без газа и без транзита вы не останетесь, поэтому верьте нам, мы не обманем".

"Здесь не проблема разного понимания, а проблема разных интересов", - подчеркнул Щерба.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия отвергает экстерриториальный эффект санкций США против российского проекта газопровода "Северный поток-2". Также он заверял, что "Северный поток-2" якобы не затронет интересы Украины.

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