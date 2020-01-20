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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Австрия (465) ГТС (935) Северный поток (574) Щерба (45)

 "Северный поток-2" - удавка на украинской ГТС, но Австрия и Германия с этим не согласны, - Щерба

Австрия и Германия не видят для себя опасности в российском проекте газопровода "Северный поток-2", который на самом деле является удавкой на украинской газотранспортной системе (ГТС).

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Nord Stream 2 - это удавка на украинской ГТС. Австрия с этим не согласна, выступает одним фронтом с Германией. Они искренне не видят для себя опасности", - сказал он, комментируя вопрос о том, действительно ли в Австрии не видят угрозы в российском газопроводе для безопасности Европы в целом и Украины в частности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Северный поток-2" легитимизирован новым законодательством ЕС, нужно довести его до конца, - Меркель

По словам посла, австрийская позиция по поводу опасности "Северного потока-2" для Украины заключается в следующем: "Вам же немецкий канцлер пообещала, что без газа и без транзита вы не останетесь, поэтому верьте нам, мы не обманем".

"Здесь не проблема разного понимания, а проблема разных интересов", - подчеркнул Щерба.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия отвергает экстерриториальный эффект санкций США против российского проекта газопровода "Северный поток-2". Также он заверял, что "Северный поток-2" якобы не затронет интересы Украины.

Также читайте: Пристайко - Германии о "Северном потоке-2": Помните, Россия остается источником газа, а Украина гарантирует поставки через свою ГТС

Источник: https://censor.net.ua/n3170916
 
 
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А им то что до нас?У них-свои интересы, промышленность, требующая как можно более дешевого газа. Ну, выразят в очередной раз озабоченность....
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Німеччина такий же ворог для нас, як і козломордія. Їй не треба сильна Україна чи сильна Польща. Бо ми загроза гегемонії німцям і козломордим на європейському континенті.
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Ну так у каждой страны интерес прежде всего-о себе. Другой вопрос, что вот именно этому и надо учиться у ЕС: с умным видом вытирать ноги о более слабых, соблюдая при этом сугубо свой интерес. Правда, делать это надо имея 100% что не получишь ответку. А для этого надо сначала самим становится страной, с которой считаются.
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не только на украинской но и на белорусской тоже.....
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_Шелл также на днях заявили, что поддерживают СП-2 несмотря ни на что (санкции США). Подонки и подельники людоеда! "Северный поток-2" - удавка на украинской ГТС, но Австрия и Германия с этим не согласны, - Щерба - Цензор.НЕТ 9967
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колысь надо будет родину алоизовича прыйэднаты до кыеволытовського царства принудительно...не надо лишать геев австрии возможности трудиться на украинских свинофермах...
ну або хай в нато вступают....
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Что Вы со Своим потоком , - Розозлили своими зарплатами Министров , Работать не хотят.
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слова французького письменника-авангардиста Фредеріка Бігбедера:
"Королівський блазень потрібен; блазень, Який становится королем - це апокаліпсис".https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/vosma-okupatsiya-ukraini.htm
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Шо, так хочется зарабатывать на агрессорском газе?
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Украина должна развивать свою добычу сланцевого газа во Львовской и Донецкой областях, выметя парашу поганой метлой с Донбасса. Тогда хватит и себе, и в Европу останется, да и резерв для украинского Крыма и Кубани лишним не будет. "Северный поток-2" - удавка на украинской ГТС, но Австрия и Германия с этим не согласны, - Щерба - Цензор.НЕТ 9984
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иногда блин, действительно хочется на время объединится снова в вурдалацкий СССР и подержать за глотку Германию и других наших западных "партнеров"...
Что бы вспомнили и обосрались...
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Звісно вони не погоджуються, бо їм вигідно, а решта їх не хвилює.
Вони навіть не думають, що відгодований ними агресор потім захопить все, що вони в себе надбають.
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