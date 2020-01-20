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 Общество
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 На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка, - министр образования Новосад

Глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что ее зарплаты не хватило бы на то, чтобы содержать ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь в ее интервью изданию "Интерфакс Украина".

По словам министра, зарплаты в 36 тысяч гривен ежемесячно ей сейчас хватает для того, чтобы "нормально прожить", но сумма ее не устраивает.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч гривен, это на 10 тысяч гривен меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережения, на пенсию, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых", - посетовала Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, чтобы идею не дискредитировали, - Новосад

Также глава МОН заявила, что в случае, если у нее появится семья и родится ребенок, этой суммы ей будет недостаточно.

"Из своей зарплаты я много трачу на текущие расходы на работе, на вещи, которые нужны на содержание офиса. Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую ​​зарплату я ее не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую ​​зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школа должна стать гендерно нейтральной, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3170915
 
 
 Топ комментарии
 
А на восемь тысяч не пробовала содержать двоих детей?
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Так иди учителем- получишь от Зели 96.000 грн. На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка, - министр Новосад - Цензор.НЕТ 7800
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Заявление на стол, и свободна.
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в какой-то момент оно захочет заиметь личного бубучку?мало шекелей?
куда ей слать путёвку копаты бульбу?
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Я не зрозумів, хто ця Новосад? Академік, професор, видатний науковець? Міністр освіти і науки, і так в зелену лотерею виграла посаду.
Ні, то давай на батьківщину в Ладижин в школу учителем ... тільки чого? Історії, якщо пройдеш кваліфікацію.
Звільнити на ...
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Анічка, а давай зробимо бартер! ) Я, тобі віддам свою пенсію 2 500 (35р. стажу), а ти мені 36 000 грн. твого заробітку! Думаю, що ще чотири зможу пропрацювати )))
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Что ты сделал для повышения зарплаты? Какие твои достижения на месте министра?
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"в тєбє єсть что-то, что заставляєт етот зє-курятнік сіять" (БГ) фєєрічєской тупізной
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Побольше таких новостей , и к весне Зеленый Gandon , чухнет с Украины , Во Франции такая уже была , говорила ,что вместо хлеба надо есть пирожные На зарплату 36 тисяч я не зможу утримувати дитину, - міністр освіти Новосад - Цензор.НЕТ 2814
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*** я на 10 тис двоє дітей ледве зводжу кінці з кінцями так би мовити борюсь за виживання!! Щоб тобі добре жилось на 36к
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То оце вони і є ті слуги народу? Навіщо нам такі дорогі слуги? Наш народ таких слуг утримувати не в змозі,тож - пнх.
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Простите,а ребёнок в какой английской школе учиться,в каком графстве?Потому как в простой украинской школе нет коррупции,и там учатся за счёт государства.По Вашим словам.
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эта 29-ти летняя девочка-грантоедка министр образования

ни дня не преподавала в школе или вузе !!!!
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У них дети с какими-то необычными потребностями? Почему они все не могут содержать ребенка на деньги, на которые обычные украинцы пятерых содержат?
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