 В 2020 году должны приватизировать более 300 государственных объектов, - Гончарук

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Премьер-министр подчеркивает, что приватизация коснется прежде всего убыточных предприятий, а все стратегические предприятия останутся в собственности государства.

"Десятилетиями большинство госпредприятий были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через "своих" людей на должностях зарабатывали миллионы. Эти схемы мы ликвидируем. Убыточные предприятия будут приватизированы. При этом все стратегические предприятия останутся в собственности государства!" — заявил Гончарук.

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Для того, чтобы приватизация проходила максимально прозрачно, Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных.

"Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор знать не только название предприятия, а и текущее состояние дел", — пояснил Гончарук.

"Прозрачные условия приватизации — это один из ключевых условий инвестиционной привлекательности Украины!" — подытожил премьер-министр.

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