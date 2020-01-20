 В 2020 году должны приватизировать более 300 государственных объектов, - Гончарук

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы правительства.
Премьер-министр подчеркивает, что приватизация коснется прежде всего убыточных предприятий, а все стратегические предприятия останутся в собственности государства.
"Десятилетиями большинство госпредприятий были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через "своих" людей на должностях зарабатывали миллионы. Эти схемы мы ликвидируем. Убыточные предприятия будут приватизированы. При этом все стратегические предприятия останутся в собственности государства!" — заявил Гончарук.
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Для того, чтобы приватизация проходила максимально прозрачно, Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных.
"Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор знать не только название предприятия, а и текущее состояние дел", — пояснил Гончарук.
"Прозрачные условия приватизации — это один из ключевых условий инвестиционной привлекательности Украины!" — подытожил премьер-министр.
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Країна в смартфоні зламалась
20.01.2020 IBIGDAN
Я ж кажу: Інтернет - це єдине, що вони поки що не контролюють і де кожен день втрачають рейтинг. Тому й приймають закони, щоб знищити оппозицію.
А коменти закрили не через «ботів», а через те що живі люди, і навіть ті хто за Зеленського голосував, третій день перетворюють ОПУ на їжачка утиканого #уями замість голок, за «призов з 18 років», за зарплати чиновників і тим часом за затримку зарплат бюджетникам, за піар на крові і все інше.
Україна посіла 44-те місце з 67-ми у рейтингу найбільш технологічно розвинутих країн, на дві позиції випередивши Росію.
Україна обігнала Росію на два пункти, попри те, що країна має економіку у 14 разів меншу, зауважили укладачі індексу.
"Можливо, це через те, що Україна з давніх часів була центром технологій колишнього Радянського Союзу і тепер вибудовує свою освіту та бізнес-інтереси з метою просування галузі високих технологій", - йдеться в дослідженні.
Росія показала погані результати по всіх показниках, включаючи низький рівень використання смартфонів, та рівень конкурентоспроможності у сфері цифрових технологій, наголошують автори рейтингу.
Рейтинг сформовано на основі чотирьох показників, включаючи кількість інтернет-користувачів щодо загального населення; частка населення, що користується смартфонами; відсоток населення, який користується LTE, а також загальний індекс конкурентоспроможності в сфері цифрових технологій, що визначається на основі відкритості до розробки нових технологій та створення інновацій.https://uprom.info/news/other/nauka/********-obignala-rosiyu-v-rejtyngu-tehnologichnogo-rozvytku/
Во-первых, на месте Премьера я вижу другого человека, более опытного и эффективного. И это, конечно, не Аваков.
О том, что Арсен Борисович будет пытаться, я знала еще в декабре. Моему возмущению не было предела.
За Премьера-Авакова я точно ни за что не проголосую, собственно, как и 90% фракции СН.
Уж лучше тогда пусть остается Гончарук.
сообщила в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Лиза Богуцкая
А этих соросят - просто неоходимо выгнать. Если, конечно, государство хочет сохранить себя, народ и территорию.