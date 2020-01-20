 "Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает посольство Великобритании в Киеве.
В сообщении отмечается: "Мы осознаем и сожалеем из-за оскорбления, нанесенного появлением украинского Трезубца в "наглядном" учебнике британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко обозначено, что много символов, приведенных в нем, не представляют интереса в борьбе с терроризмом.
Британская власть глубоко уважает символы официальные символы украинской государственности, в частности Государственный Флаг, Герб и Гимн. Мы признаем, что Трезубец, как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное изначение для народа Украины.
Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Надеемся на углубление наших двусторонних отношений в будущем".
Отдайте его в Карпаты - там кельты разрешат ему повесеть на гиляке
Тобто там прибрати нескладно. Гірше, якщо паперовий формат...
Не тому, що доведеться, можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць.
Ви їх недостойні, бо плюнули в обличчя Великій Матері, обравши проросійських фіґлярів. Лицемірство - непрощенний гріх. Ще 5 років тому ви були на патріотичному піднесенні, їздили на Майдан, допомагали йому, оплакували загиблих. Навіщо? Щоб знову завести до хати ворога, якого прогнали, який навіть не приховує своєї зневаги до українців? Ніхто не любить зрадників, їх позбуваються найперше."
Лауреат Шевченківської премії з літератури Галина Пагутяк.
извинение то такое..... а вот неприятный осадок остался..... очень жаль что в Англии тоже присуцтвует бардак....
.. .
Хоча так, я так і не зрозумів, чому із всіх гербів 200+ країн світу там опинився лише тризуб...
Тоді інцидент можна вважати вичерпаним.
(але не раніше цього моменту)
Или текст написан/переведен по-дурацки?........
Ок, головне - they are sorry. Сподіваюся, sincerely.
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