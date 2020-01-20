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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2275) герб (66)

 "Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах

Пресс-секретарь правительства Великой Британии выступил с официальным заявлением по поводу того, что украинский трезубец оказался в учебнике для полицейских о радикальных организациях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает посольство Великобритании в Киеве.

В сообщении отмечается: "Мы осознаем и сожалеем из-за оскорбления, нанесенного появлением украинского Трезубца в "наглядном" учебнике британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко обозначено, что много символов, приведенных в нем, не представляют интереса в борьбе с терроризмом. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить. ФОТО

Британская власть глубоко уважает символы официальные символы украинской государственности, в частности Государственный Флаг, Герб и Гимн. Мы признаем, что Трезубец, как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное изначение для народа Украины. 

Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Надеемся на углубление наших двусторонних отношений в будущем". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму"

Источник: https://censor.net.ua/n3170913
 
   
 Топ комментарии
 
как обычно - толерантно-лицемерненький ответ(( извиняемся, но Тризуб убирать не собираемся. такая себе европейская солидарность и весь мир с нами.
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Сожалеют и всё ? А исправлять думают ?
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как обычно - толерантно-лицемерненький ответ(( извиняемся, но Тризуб убирать не собираемся. такая себе европейская солидарность и весь мир с нами.
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Ватные ЗЕбилы спамят, знают чья собака сало украла...
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Блин добавьте в тему с фотожабами на Цензоре)))Представляют себе это ватное зарево зебильных пуканов)))
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ребят вытягивайте со спама ЗЕбилы спамят, очень годная фотожаба, и главное очень актуальная, как раз по делу.
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Сподіваємось, що виправлять. З цієї новини зрозумів, що це опубліковано онлайн, а не надруковано в книжці - отже, прибрати косяк справа майже моментальна.
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Так-то лучше... бриты нормальные ребята в целом
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це якщо з німцями порівнювати, але якщо з іншими підписантами Будапештського меморандуму таке ж гівно
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Виноватого накажут?
Отдайте его в Карпаты - там кельты разрешат ему повесеть на гиляке
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А з підручника приберуть ? разом з ідіотом, який вписав тризуб до ектремістів та нацистів.
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и ни слова о мокшанских влияниях в короне...аукнется,не сомневаюсь.
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"Приберіть зі своїх сторінок українські прапори, калину, вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко, Степана Бандери, Тараса Шевченка.
Не тому, що доведеться, можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць.
Ви їх недостойні, бо плюнули в обличчя Великій Матері, обравши проросійських фіґлярів. Лицемірство - непрощенний гріх. Ще 5 років тому ви були на патріотичному піднесенні, їздили на Майдан, допомагали йому, оплакували загиблих. Навіщо? Щоб знову завести до хати ворога, якого прогнали, який навіть не приховує своєї зневаги до українців? Ніхто не любить зрадників, їх позбуваються найперше."
Лауреат Шевченківської премії з літератури Галина Пагутяк.
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ПНХ, тварюко кацапське.
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Ты имеешь право пока еще на свое личное, никому не мнтересное мнение торкнутый зебиленыш))
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Кокс определяет твое сознание, такий ник мог придумать или конченный @**** или профессиональный провокатор.
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каков должен быть авторитет главы государства герб которого признают как символ тероризма??? .....
извинение то такое..... а вот неприятный осадок остался..... очень жаль что в Англии тоже присуцтвует бардак....
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Бла-бла-бла, дипломаты любят говорить сладкие речи, но горечь от произошедшего никуда не денется.
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А вот символ терроризма , для британского учебника -

"Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах - Цензор.НЕТ 1698 .. "Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах - Цензор.НЕТ 7909 .
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Исправлять бриты ничего не будут! Как говаривал Владимир невеликий: "Какая разница?".
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Справедливості ради, там не лише терористичні символи були, там і лого Greenpeace було.
Хоча так, я так і не зрозумів, чому із всіх гербів 200+ країн світу там опинився лише тризуб...
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Грін Пісс - це те чим дехто грає на роялі?
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Может поэтому (ссылка)? В Англии подобное крайне не приветствуеся, и навряд ли их ждут в гости.
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Залишилось виправити неподобство і прибрати Тризуб з переліку.
Тоді інцидент можна вважати вичерпаним.
(але не раніше цього моменту)
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То что «сожалеют» - понятно......., но то что «осознают»(!!!), что Трезубец попал в этот «список» - настораживает.......
Или текст написан/переведен по-дурацки?........
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Можливо, не зовсім коректний варіант перекладу сліва realize, серед значень якого є "визнавати", "усвідомлювати" (себто свою провину за такий пердімонокль).
Ок, головне - they are sorry. Сподіваюся, sincerely.
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Не «трєзубєц», а трєзуб! Мають розслідування провести бо вочевидь в цій справі є слід московитів.
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У нас еще Украина или уже Малороссийский округ РФ?! Москва захватывает наш важнейший стратегический объект!
В "Укрзалізниці" взяли на работу "генпрокурора ДНР" Игоря Сагунова

В 2014 году Сагунов был откровенным сторонником "русского мира" и активистом на митингах в Донецке. Его кандидатуру в "правительство" так называемой ДНР рекомендовал Кремль на должность генерального прокурора оккупированной части Донецкой области
"Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах - Цензор.НЕТ 2115
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И я даже подозреваю с чьей подачи наш Тризуб был внесён в этот учебник.
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Зеленский поднял важный вопрос об объединяющей украинской национальной идее. Порохоботы исходят на лайно, испражняясь в критике. Но своей-то у них нет. Типа есть 15-20% активных, соль земли, а остальные это быдло, ненастоящие украинцы, малороссы и т.д. Это слова не Зеленского, а порохоботов
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