 Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.
Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.
Президент пояснил, что накануне принял решение назначить министра обороны Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности и решил не затягивать с назначением нового руководителя военного ведомства. "Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам главы государства, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев. Президент пояснил назначения: "Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких".
Александр Лукашенко обратил внимание, что Александр Вольфович уже обладает прекрасным опытом работы в Генеральном штабе, о нем отзываются как об очень хорошем практике. "Я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная, - отметил глава государства. - Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить".
Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, "которые не мыслят своей жизни без этого куска земли". "Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - резюмировал он.
До речі, зебіл, а що, обраний тобою клован - не сцить?
Ты тоже в его команде продажной женщины из порнофильма ? Вот вы свои мозги прохихикали кварталом 95. Кстати,Свинарчуки с этапа свинтили,слышал...
в чем опасность для Украины?
Завтра Госдума рассмотрит изменения в Конституцию Российской Федерации.
Выбирая Путина пожизненным царем-императором, депутаты будут голосовать еще одну интересную норму, о которой мало кто сейчас говорит.
«О воссоединении «русского мира» вокруг России за счет соседних территорий».
Об этом в своем блоге сообщает украинский политолог и блогер Виктор Таран.
Он отмечает, по факту это означает, что сразу после голосования это откроет возможность отдельным регионам Белоруссии и Украины войти в состав России на индивидуальных условиях. И это касается не только территорий ОРДЛО. В случае принятия предложенных Офисом президента изменений в Конституцию Украины, теоретически этим правом может воспользоваться любой регион Украины.
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Каталонія йшла до цього чи не 400 років. Її треба порівнювати з Україною у московській імперії. І вона отримає свою незалежність рано чи пізно.
Вы считаете что Франция будет счастлива потерять регион?
Вариант Б - предыдущих купило ФСБ.
Лукашенко предельно РЕЗКО о русском мире: Забудьте ...
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15 июл. 2017 г.
-Белоруссия начала импорт норвежской нефти, не договорившись о цене Urals c Москвой
однако Лукашенко не сильно умен...
РБ головного мозга
@belamova
·6 ч
Новый глава Генштаба Беларуси родился в Казани, а в 2016 году организовал призывникам церемонию принесения клятвы верности СССР
особливо підозріле друге прізвище. Випадково він не брат того самого сина юриста ??
Армія Бєларусі - Армія Молдови - Армія Литви - Армія Латвії - Армія Естонії - Армія України
Армія Румунії - Армія Хорватії - Армія Чехії - Армія Словаччини - Армія Польщі
Армія Фінляндії - Армія Швеції - серпом по яйцях!..
Армія Грузії - Армія Вірменії - Армія Азербайджана
Слабо!!?!!
Хто має вуха, почує
Ото ж бо тобі, кацабсько бабо, й-є-бо!
Конечно! Ведь большой брат не спит)))