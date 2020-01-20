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Все про:Беларусь (2945) Лукашенко (1760)

 Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении новых министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

Президент пояснил, что накануне принял решение назначить министра обороны Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности и решил не затягивать с назначением нового руководителя военного ведомства. "Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев. Президент пояснил назначения: "Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Александр Вольфович уже обладает прекрасным опытом работы в Генеральном штабе, о нем отзываются как об очень хорошем практике. "Я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная, - отметил глава государства. - Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить".

Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, "которые не мыслят своей жизни без этого куска земли". "Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - резюмировал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170910
 
 
 Топ комментарии
 
да, засцав Лука.
До речі, зебіл, а що, обраний тобою клован - не сцить?
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ИСПАНИЯ ЗАДАВИЛА СЕПАРАТИЗМ В КАТАЛОНИИ. ЭТО есть положительный пример для всех КОГО СРУЦКИЙ МИР ДОСТАНЕТ ДО ПЕЧЕНОК
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да, засцав Лука.
До речі, зебіл, а що, обраний тобою клован - не сцить?
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Лука точно знает - впереди 2021 год. И это знают все ведущие разведки мира.
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Ты что гребень распушил так,стой на коленях перед куйло и гривой подмахивай.,как Зелька советовал)
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Где стоит, когда стоял? Зраду качественную давай, а не убожество из пальца. Пацифизм зе, не коленопреклонение перед ******..
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Главнокомандующий дрыщ от повесток бегал))
Ты тоже в его команде продажной женщины из порнофильма ? Вот вы свои мозги прохихикали кварталом 95. Кстати,Свинарчуки с этапа свинтили,слышал...
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Просил же настоящую зраду перед ******. Соси дальше из пальца.
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))) Про сосать это только кокошники всегда.Не пались так.
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цікаво як вяжеться пацефізм в о президента країни з необхідністю захисту її кордонів ?
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"захисту її кордонів ?". Кордон дырявый? А то, что в лугандоне, надо заморозить. При ***** по украински там не будет.
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Пацифизм это же главное оружие в войне....для зебилов. Они думают куйло дед Мороз и ему можно верить,дальше не пойдёт и стрелять не будут)
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руцкій "дух" ***** застидався додати...
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Завтра Госдума внесет в Конституцию РФ норму о воссоединении «русского мира»:
в чем опасность для Украины?
Завтра Госдума рассмотрит изменения в Конституцию Российской Федерации.
Выбирая Путина пожизненным царем-императором, депутаты будут голосовать еще одну интересную норму, о которой мало кто сейчас говорит.
«О воссоединении «русского мира» вокруг России за счет соседних территорий».
Об этом в своем блоге сообщает украинский политолог и блогер Виктор Таран.

Он отмечает, по факту это означает, что сразу после голосования это откроет возможность отдельным регионам Белоруссии и Украины войти в состав России на индивидуальных условиях. И это касается не только территорий ОРДЛО. В случае принятия предложенных Офисом президента изменений в Конституцию Украины, теоретически этим правом может воспользоваться любой регион Украины.
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Московит Прилєпін: «Для перемоги над Україною ми повинні вбивати українських дітей. Тільки повна зачистка нації. Це єдиний шанс. Київ - кінцева мета війни в Україні»


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ИСПАНИЯ ЗАДАВИЛА СЕПАРАТИЗМ В КАТАЛОНИИ. ЭТО есть положительный пример для всех КОГО СРУЦКИЙ МИР ДОСТАНЕТ ДО ПЕЧЕНОК
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Це ви поперед батька в пекло.
Каталонія йшла до цього чи не 400 років. Її треба порівнювати з Україною у московській імперії. І вона отримає свою незалежність рано чи пізно.
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Не в интересах Украины потеря целых регионов. Потому надо настраиваться по боевому.
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Есть моменты в истории , в которые интеллигентные споры опасны. В такие моменты нужен лидер, который пример удар на себя и сохранит страну.
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То единственное в чем можно упрекнуть Пороха.
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Зразу видно людину, яка розуміє суть подій в Каталонії.
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Каталонцы живут и в Испании и во Франции ( регион Перпеньян) .
Вы считаете что Франция будет счастлива потерять регион?
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А где эти генералы воевали. Или как в Украине кабинетные.
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В Беларуси точно только кабинетные, а в Украине есть и боевые
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Бацька опасается высадки зелёных человечков,решил подстраховаться,времена нынче смутные
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Це вже не допоможе. Там в армії і в спецслужбі козлорилих німєрґно. Як унас в Криму в 2014, де 90% зрадили Н. ТАК буде Ів Білорусі... На жаль...
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а що білоруси здатні на супротив??? Вони по-тихому втратили спочатку свій прапор, потім остаточно мову, а зараз і державу втрачають.
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Вариант А - зуло дал свои кандидатуры
Вариант Б - предыдущих купило ФСБ.
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Лука меняет фсбэшных генералов на националистов?
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А бацька не так прост как кажется Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 9425
-Белоруссия начала импорт норвежской нефти, не договорившись о цене Urals c Москвой
Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 8348
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Піздно всрались... Всьо і всі уже куплені козлорилими *********...
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А никто не обращал внимания, какая киностудия, при СССР, снимала фильмы о "чекистах"?... Например, цикл "Государственная граница", фильмы о борьбе с "националистами", о СМЕРШ, и тому подобные? Правильно.. "Беларусьфильм"... Остальные - брезговали.... И теперь Беларусь полностью "лежит" под "чекистами".. "Совпадение?.. Не думаю...". Так что "бацька" рискует лечь спать, а наутро его голова в тумбочке окажется...
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однако Лукашенко не сильно умен...

РБ головного мозга

@belamova

·6 ч

Новый глава Генштаба Беларуси родился в Казани, а в 2016 году организовал призывникам церемонию принесения клятвы верности СССР

Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 1293
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Як і абяцаў, Бацька рэгулярна ператрахівае міністраў. Ну і начштаба заадно.
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Министр обороны БССР генерал Хрен Вольфович Жириновский.
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не поможет это бацьке)) скоро ввХ присоединит к расее
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Бацька всповнив , що єсть така нація як Білоруси і почав шукати патріотів Білорусів.Боїться предка Павліка Морозова.
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В Украине предатель на предателе, ватники всюду и во власти и в депутатах и среди генералов, могу себе представить шо там за ватное мракобесие в БелаРашке. Смысл вобще в такой армии?
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Хренін, і Вольфович ???

особливо підозріле друге прізвище. Випадково він не брат того самого сина юриста ??
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От не треба йому саме Хрєніна призначати. Хрєнове це призначення - прямо з росії. Пошкодує.
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О! прокинувся, слава Богу, і батька, згадав таки на схилі днів нарешті про Німан, Біловезькі ліси і Погонь

Армія Бєларусі - Армія Молдови - Армія Литви - Армія Латвії - Армія Естонії - Армія України
Армія Румунії - Армія Хорватії - Армія Чехії - Армія Словаччини - Армія Польщі
Армія Фінляндії - Армія Швеції - серпом по яйцях!..
Армія Грузії - Армія Вірменії - Армія Азербайджана
Слабо!!?!!
Хто має вуха, почує

Ото ж бо тобі, кацабсько бабо, й-є-бо!
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Лукашенко: "Нам очень важно сейчас поднять значимость войск"

Конечно! Ведь большой брат не спит)))
Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 6548
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