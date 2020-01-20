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 Пассажиры избили проводника из-за просьбы не курить в тамбуре

Четверо пассажиров поезда "Киев — Ивано-Франковск" курили в тамбуре. Проводник попросил их этого не делать, и те набросились на мужчину с кулаками.

Инцидент произошел в ночь на 20 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Проводнику поезда № 43 Киев - Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечания. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица", — сказано в сообщении.

Начальник поезда вызвал полицию на вокзал во Львов. Хулиганов сняли с поезда и задержали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Футбольные фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев", - "Укрзализныця"

"Укрзализныця напоминает пассажирам о запрете курения табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, - об этом говорится в статье 13 Закона Украины от 11.06.2009 № 2899-15 "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения"", — добавили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3170909
 
 
 Топ комментарии
 
Нет. Это общество деградирует. Быдло воспроизводит исключительно быдло. Эта страна обречена, тут не нужен внешний враг: доминируют всеобщее хамство, бескультурье, безнравственность, скотские отношения начиная со школьных лет. О чем можно говорить, если образцом культуры являются выступления Квартала, Лобода, Марув и прочие шмары.
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С одной стороны - вроде правильно - "общественное место"........ А с другой - а что людям делать? Курильщики некоторые, больше двух часов не выдерживают... Тупыми запретами порядок не наведёшь... (Сам не курил никогда, но людей понимаю...).
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Точно. Зебилы ехали с Макшании. С зароботков. Жепы подтирали макакам. . Сделаем их еще раз вместе!
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В рабочем тамбуре (возле проводника) нельзя. В противоположном - можно. Так было раньше. Как сейчас - не знаю.
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В том-то и весь идиотизм, что курить вообще нигде нельзя, даже на остановке... Хоя это конечно не повод бить проводника, проще что-то у него купить и он не будет замечать, что вы курите...
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У проводника в наличии есть чай, кофе, и прочие горячительные напитки (с)
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Закон Украины от 11.06.2009 № 2899-15

Стаття 13. Обмеження щодо .... вживання тютюнових виробів

Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів:

8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів
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да знаю какая это была "просьба")))) правильно сделали
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Ты бы так курил, я бы тебя там закопал падаль, открой ты рот в мою сторону. Вчетвером одного не бьют, понял!?
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Считай как угодно, твое право. Но помни, реальная жизнь,не кино, а ты не бессмертный.
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Вот это общество считает себя продвинутым?
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Нет. Это общество деградирует. Быдло воспроизводит исключительно быдло. Эта страна обречена, тут не нужен внешний враг: доминируют всеобщее хамство, бескультурье, безнравственность, скотские отношения начиная со школьных лет. О чем можно говорить, если образцом культуры являются выступления Квартала, Лобода, Марув и прочие шмары.
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Руский мир это был, и то были не люди, то была шваль донбасятинская и как сказал человек выше, зебилы ехали. Таким мразям надо ружьем в притык в харю валить, что бы дохли твари в мучениях.
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С одной стороны - вроде правильно - "общественное место"........ А с другой - а что людям делать? Курильщики некоторые, больше двух часов не выдерживают... Тупыми запретами порядок не наведёшь... (Сам не курил никогда, но людей понимаю...).
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На...й идти. На остановке выйти и курить ночью, потом за поездом бежать, если уже совсем прижало Пассажиры избили проводника из-за просьбы не курить в тамбуре - Цензор.НЕТ 8787
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Потс, на остановке тоже нельзя! Тамбуры специально оборудованы для курения. Просто какой-то дятел пропиарился на запрете, хотя это конечно не повод бить проводника! Все время в поездах и везде курят кроме интерсити... Проводники даже замечаний не делают, а этот какой-то странный!
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На остановке можно найти место на пероне. Замечания делают регулярно и не только проводники потому что тянет. Попробуй на Западе покурить в поезде или на корабле. Минимум 500 евро штрафа отлистаешь.
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Попробуй на Западе покурить в поезде или на корабле

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Не надо писать ерунду,есть места где курение запрещено,а есть где разрешено.
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Ну там люди привыкли уже,если что-то запрещено,то это автоматически влечёт штраф при нарушении,а вот штрафы там действительно такие,что "слепые" прозревают,не смотря на "корочки" и статус
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Но при этом людям даётся альтернатива.
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Так на пероні вокзала теж не можна. Громадське місце
То, нафіга виходити? Так чи інакше порушення
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Може воно і є, хоча я і не звернув увагу. Але якщо поїзд на зупинці стоїть 5 хв., то поки його знайдеш, якщо знайдеш, то, думаю на перекур часу не буде.
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Хочу тебя уверить, что даже на стоянке в 2 минуты, кому фартанет с местом для курения, могут законно покурить Пасажири побили провідника через прохання не палити в тамбурі - Цензор.НЕТ 7793
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почти нигде на перронах таких мест нет! Меня до войны в Луганске мусора оштрафовали на хабар даже за перроном... там тоже нельзя до определенного расстояния...
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Был в служебной командировке в Баварии Так вот, в тамошней столовой (Телеком) было два зала. Для курящих, и - некурящих. Присаживайся, где хочешь. Никого это не раздражало...
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Я также часто бываю в Европе. Радует, что почти не видишь курильщиков в общественных местах. В Киеве - раздолье, каждое быдло старается бросить бычок мимо урны, потому вблизи метро все газоны усеяны цигарками и окурками.
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за кількістю "бичків" на кв. метр в Україні можна з великою точністю визначати рівень маргіналізації території та звиродніння місцевого люду
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В Варшавском аеропорту застекленная клетка,2.5/2.5м. И там кого только нет, и норм... Рядом правда реанимационный набор...
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доУмбасцы ехали ! Или зеДебилы хотя они одинаковые
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треба дозволяти використовувати усе, що куплено офіційно..так, з певними обмеженнями, але дозволяти..
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Проводникам нужно выдать по пистолю,что бы те львовяне,кто курит в тамбуре под дулом выпрыгивали из поезда на ходу с криками - слава свинарчукам.
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Помню раньше в Польше были вагоны для курящих и вагоны для некурящих. даже в проходе возле купе разрешали курить возле окна. Правда там были не купе а мягкие кресла со столом стояли а закрывалось, как купе.
А как там в Польше сейчас с куревом в поездах ?
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у нас в Германии есть вагоны для курящих,можеш сидеть и курить свободно,пепельница есть.в Польше тоже также вроде.
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рагуль останется рагулем и через сто лет
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Тепер 40 кусків нехай зберуть для провідника, по мировій угоді, щоб далі неповадно було розмахувать, або по 2-3 роки відтрублять....хто нездасть. Грішми треба! Звідси й бардак, бо все можна...
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Якщо в поїзді ідуть курці, то має бути місце для куріння.
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А якщо їдуть алкоголіки - то для бухалова місце потрібно?
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ну ти прям герой, в цивилізованому світі такі бидлюки вже сиділи б у найближчому до зупинки віділку поліції, оплачуючи штраф.
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Реалии говорят о том, что как курили в поездах, так и курят, вернее, договариваются. "Я курил и буду это делать", - восклицает в тамбуре пассажир состава "Киев-Днепропетровск". "А что делать, если приходится день трястись в поезде?" - подключается к беседе Константин Степанюк.
Некурящие запрет одобряют: "В последних купе находиться невозможно - дым тянет из тамбура", - жалуется 20-летняя Виктория Сурко.
"Мы боремся за здоровье людей, - говорит начальник отдела общественной безопасности департамента транспортной милиции Виктор Липинский. - Что делать детям и астматикам, когда в вагоне клубы дыма?".
Проводники же часто зарабатывают на запрете. "Милиция постоянно штрафует, - пугает проводница. - Но... купите у меня пиво - и курите. Мне же тоже план продаж надо делать". Она выдала бутылку теплого пива, отвела в тамбур и просто закрыла вход в вагон. На обратном пути покурить разрешили за чай - он стоит всего трешку.
Некоторые правоохранители говорят, что штрафовать за курение в поезде им неприятно: "В Европе есть вагоны для курящих. А что мне говорить нарушителю на его резонные замечания?".

По закону, курить в поездах нельзя, а на вокзалах для этого есть специальные места, говорят в пресс-службе "Укрзалізниці". О том, что некоторые проводники на запрете зарабатывают, начальство знает, но говорит, что это единичные случаи. Неофициально сотрудники железной дороги говорят: хотя начальники поездов могут штрафовать курильщиков, они этим не занимаются, ссылаясь на то, что это задача милиции.
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утыркам наплевать не только на свое здоровье но и на здоровье других вообще наср..ть

Риски нахождения в загрязненной табачным дымом среде для некурящих:возникновение астмы у взрослых и детей обострение астмы, аллергические реакции возникновение легочных и ушных инфекци йхроническая обструктивная болезнь легких рак легких болезни сердечно-сосудистой системы - инфаркт, инсульт преждевременные роды и недовес у новорожденного выкидыш и нарушения развития плодапсихологические проблемы у детей - депрессия тревожность, гиперактивность, недоразвитость и пр.
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Цигарки на вокзалі продають, а палити не можна, ні на вокзалі, ні в поїзді Пасажири побили провідника через прохання не палити в тамбурі - Цензор.НЕТ 9359
Щось тут не так.
Це як продаж авто в Україні з максимальною швидкістю в районі 200 км/год, а за ПДР більше 130, і то на втомагістралі не можна.
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Пусть колются в вену своим никотином или жуют, а вообще если до того дошло что человек не может два часа - надо на принудительное лечение. Он же опасен как героинщик.
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В цивилизованных странах, есть в поезде вагоны для курящих.
Курильщики дают государству большую прибыль в бюджет страны, через акцизы на сигареты...
Значит курильщик более выгоден государству, чем тот кто не курит.
Пасажири побили провідника через прохання не палити в тамбурі - Цензор.НЕТ 6913
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найменший запах тютюну - і я задихаюсь. Без вагань замочив би всіх чотирьох уйопків
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а всем насрать, что ты задыхаешся... Сиди дома и не выходи на улицу, а то там люди ходят и курят
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а курящійє для мєня нє люді, а таракани - я двоїх уже кончіл - задавіл голимі рукамі - пєрєд здохом оні почувствовалі мої страданія
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в дурдом тебе в палату интернет провели, шизик? )
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ото як палитимеш в апществєнном мєстє, то оглядайся - йа питань задавати не буду і взивасть к совєсті нє стану
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сосунок, иди спать, детское время закончилось
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А ти згоден пожити в газовій камері?
Легені людини закладені природою на чисте повітря, а не на смердючі цигарки, тому якщо хочеш засирати свої легені, то це не означає що ти маєш право смердіти всім людям некурцям!
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а если, ты, начнешь задыхаться от женских духов или других запахов, тоже пойдешь мочить "без вагань"?
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нє, попробую договоріцца - йєсі нє поймут, замочу
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иди спи сосунок, тебе завтра с утра в школу
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моли Бога шоп ти не попався мені по дорозі. Тратити час на повчання йа не стану - ти взрослий і сам понімайєш шо гадиш в нєпєложєнном мєстє
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а ти не гадь і проживеш чуть дольше
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именно ты и гадишь в поезде, ты обгадил весь туалет, что твоя вонь слышна была аж по всему вагону
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ето от того курільщіка шо йа йєго удавіл. Он, кончаясь, пьорднул - іспустіл дух і льог на унітаз
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Пусть эти сраные пассажиры подымят на кухне в лицо своей жене и получат зактннуюн *********
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пусть государство запретит вообще сигареты... Слабо?
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пависіть акциз і ужестачіть атвєцтвєннасть
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Ну, от між зеле- і порохоботами стерлися межі, і електорат почав ділитися за іншим критерієм - куріння. Пасажири побили провідника через прохання не палити в тамбурі - Цензор.НЕТ 7149
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Тута гірше...
тобто ж були, хто купляв???
от вони й обирають зеленського...


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Скільки бидлонаркош набігло на захист куріння в тамбурі...
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Вы неправильно понимаете проблему,а это проблема.Государство зарабатывает на курильщиках немалые деньги,при этом ограничивает их право.Конкретно. в поезде при желании,можно регулировать вагон -для курящих и вагон для некурящих.
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Не опираясь на событие ,которое мы ,кстати, не видели.... В той самой Европе,где курить дорого ,в поездах существуют места для курения (ранее -вагоны !) Курение существует! И курильщики ничем не хуже ,а порою лучше,некурящих. Прежде чем что-то запрещать,надо предосмотреть последствия.
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чьорт в дєталях. Скорєйє всєго ето полностью ізолірованнойє і актівно-провєтрівайємойє помєщєнійє
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а кто мешает такие места сделать в поездах Укрзалізниці? Руки не из того места растут?
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запропонуй - підкажи, шо мона заробити на платних кімнатах для курців
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ну так тамбури у плацкартах та купе такими ж і є ))
і курять там спокійно нікому не заважаючи курці,
провідники ж не фашисди якісь все розуміють. У нашому випадку просто бухе бидло вирішило собі пригод на пяту точку знайти.
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куріння має бути прирівняним до фізіологічних потреб - сцяти та срати в тамбурі якось негоже
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значит должно быть место для курения... так же как и туалет в поезде
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То проблемы курящих, что им хочется курить - никого не е....
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