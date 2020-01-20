 Пассажиры избили проводника из-за просьбы не курить в тамбуре

Инцидент произошел в ночь на 20 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Проводнику поезда № 43 Киев - Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечания. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица", — сказано в сообщении.
Начальник поезда вызвал полицию на вокзал во Львов. Хулиганов сняли с поезда и задержали.
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"Укрзализныця напоминает пассажирам о запрете курения табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, - об этом говорится в статье 13 Закона Украины от 11.06.2009 № 2899-15 "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения"", — добавили в пресс-службе.
Стаття 13. Обмеження щодо .... вживання тютюнових виробів
Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів:
8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів
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Не надо писать ерунду,есть места где курение запрещено,а есть где разрешено.
То, нафіга виходити? Так чи інакше порушення
А как там в Польше сейчас с куревом в поездах ?
Некурящие запрет одобряют: "В последних купе находиться невозможно - дым тянет из тамбура", - жалуется 20-летняя Виктория Сурко.
"Мы боремся за здоровье людей, - говорит начальник отдела общественной безопасности департамента транспортной милиции Виктор Липинский. - Что делать детям и астматикам, когда в вагоне клубы дыма?".
Проводники же часто зарабатывают на запрете. "Милиция постоянно штрафует, - пугает проводница. - Но... купите у меня пиво - и курите. Мне же тоже план продаж надо делать". Она выдала бутылку теплого пива, отвела в тамбур и просто закрыла вход в вагон. На обратном пути покурить разрешили за чай - он стоит всего трешку.
Некоторые правоохранители говорят, что штрафовать за курение в поезде им неприятно: "В Европе есть вагоны для курящих. А что мне говорить нарушителю на его резонные замечания?".
По закону, курить в поездах нельзя, а на вокзалах для этого есть специальные места, говорят в пресс-службе "Укрзалізниці". О том, что некоторые проводники на запрете зарабатывают, начальство знает, но говорит, что это единичные случаи. Неофициально сотрудники железной дороги говорят: хотя начальники поездов могут штрафовать курильщиков, они этим не занимаются, ссылаясь на то, что это задача милиции.
Риски нахождения в загрязненной табачным дымом среде для некурящих:возникновение астмы у взрослых и детей обострение астмы, аллергические реакции возникновение легочных и ушных инфекци йхроническая обструктивная болезнь легких рак легких болезни сердечно-сосудистой системы - инфаркт, инсульт преждевременные роды и недовес у новорожденного выкидыш и нарушения развития плодапсихологические проблемы у детей - депрессия тревожность, гиперактивность, недоразвитость и пр.
Щось тут не так.
Це як продаж авто в Україні з максимальною швидкістю в районі 200 км/год, а за ПДР більше 130, і то на втомагістралі не можна.
Курильщики дают государству большую прибыль в бюджет страны, через акцизы на сигареты...
Значит курильщик более выгоден государству, чем тот кто не курит.
Легені людини закладені природою на чисте повітря, а не на смердючі цигарки, тому якщо хочеш засирати свої легені, то це не означає що ти маєш право смердіти всім людям некурцям!
тобто ж були, хто купляв???
от вони й обирають зеленського...
і курять там спокійно нікому не заважаючи курці,
провідники ж не фашисди якісь все розуміють. У нашому випадку просто бухе бидло вирішило собі пригод на пяту точку знайти.