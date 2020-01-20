 Школа должна стать гендерно нейтральной, - Новосад

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я не знаю, когда она такой станет. Но я точно буду делать все возможное, чтобы она такой стала, потому что я считаю, что школа должна строиться на равенстве возможностей и на обучении учащихся этой ценности. Бесспорно, что в школах не должно быть места каким-то архаичным стереотипам и представлениям, которые там присутствовали в предыдущем веке, но до сих пор фигурируют в нашем обществе", - отметила она.
По мнению министра, в последние несколько лет был заложен правильный механизм, а именно Антидискриминационная экспертиза учебников.
"Я однозначно буду ее поддерживать. Свою работу я начала с противостояния в ситуации с курсом "Основы семьи". Безусловно, вывод должны давать эксперты, но я тоже умею читать и не хочу, чтобы в школах детям навешивали такие догмы. Но для этого нужна профессиональная Антидискриминационная экспертиза. В свою очередь я хочу ее перенести не только на учебники, для которых она применяется, но и на другие пособия и учебные материалы, на которые министерство дает гриф", - отметила Новосад.
допоки МО керує освітою.
Тому на наступних виборах умовою голосування за партію необхідно назвати ліквідацію МО.
А назву джерела (посібника) можете навести?
Цікаво подивитися - хто автор та за чиї кошти видано?
соросята пробрались в освіту при Порошенкові..
зараз продовжують.
ГОРДІСТЬ за рідну мову уданому тексті,що ніяк не заперечує права іншомовних людей, негідник видає за дискримінацію..
А на підвали МГБ підуть інші...
Міністр освіти і науки Ганна Новосад пояснила, що їй недостатньо зарплати, яку вона отримує, для того щоб думати про майбутнє, про якісь заощадження і пенсії. Також вона впевнена, що не зможе виховувати дитину на такі гроші.
може ще кліматично - захисною ?
коли дити по п'ятницях ходять на
кліматичні демонстрації..
школа має бути бабло-нейтральною..
і щоб давала навички і знання як
вижити у ********* світі, а не вдовблювала
дітям програму сторічної давнини тільки через те, що
типа вчителі і методисти самі не вивчили щось нового
і *********
вся система освіти існує не для того, щоб навчати
дітей і готувати їх до успішного життя, а для
розпилу бюджету під прикриттям навчання
Не хватало еще вывихнуть детям мозги
Mattel, Maker of Barbie, Debuts Gender-Neutral Dolls
или одно ГАВНО?
Свою работу я начала с противостояния в ситуации с курсом "Основы семьи"
Не хочу, чтобы в школах детям навешивали такие догмы
Эта, не знаю даже как назвать, будет бороться с курсом "Основы семьи"!!!!!!!!!!!
Гнать это чудовище подальше от детей!
Потім вступила до Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вивчала політологію. Здобувши в 2011 році освітній ступінь бакалавра, поїхала на навчання за кордон.
Будучи стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса) вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій.[5]
ЩЕ ПИТАННЯ БУДУТЬ?
НАПРЯМ ЗАДАНИЙ.
Рішення, яке обурило багатьох християн, виніс Верховний суд Франції.
Він постановив усунути хрест iз пам'ятника Папі Івану Павлу ІІ у місцевості Плоермель на заході Франції, оскільки зображення релігійного символу в публічному місці суперечить засадам відділення церкви від держави і світському характеру Франції.
ОСТАТОЧНО.
Эту скотину надо срочно отделить от детей пока не поздно!!!
Я в шоке!