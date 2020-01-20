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Все про:школа (1974) гендерные проблемы (112) Новосад (59)

 Школа должна стать гендерно нейтральной, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что намерена делать все возможное для того, чтобы украинская школа стала гендерно нейтральной средой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, когда она такой станет. Но я точно буду делать все возможное, чтобы она такой стала, потому что я считаю, что школа должна строиться на равенстве возможностей и на обучении учащихся этой ценности. Бесспорно, что в школах не должно быть места каким-то архаичным стереотипам и представлениям, которые там присутствовали в предыдущем веке, но до сих пор фигурируют в нашем обществе", - отметила она.

По мнению министра, в последние несколько лет был заложен правильный механизм, а именно Антидискриминационная экспертиза учебников.

"Я однозначно буду ее поддерживать. Свою работу я начала с противостояния в ситуации с курсом "Основы семьи". Безусловно, вывод должны давать эксперты, но я тоже умею читать и не хочу, чтобы в школах детям навешивали такие догмы. Но для этого нужна профессиональная Антидискриминационная экспертиза. В свою очередь я хочу ее перенести не только на учебники, для которых она применяется, но и на другие пособия и учебные материалы, на которые министерство дает гриф", - отметила Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, чтобы идею не дискредитировали, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3170908
 
 
 Топ комментарии
 
Школа должна , в первую очередь, давать знания, а не заниматься черте чем
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Дебилы!
Где з/п учетелям по 4 000 евро?
Как обещал НАРКОЛЫГА....
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А что, в школе теперь будут рассказывать парням, как правильно вынашивать, рожать и грудью детей выкармливать?... "Задрали вы своей "гендерностью".....
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Я неправильно высказалась. Я с вами абсолютно согласна. Более того, после моего поста о подобной экспертизе, лгбт с гендеристами обвинили меня в гомофобии и написали письмо ректору с требованием уволить меня с работу.
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Таке враження, що людство божеволіє. Правильно кажуть, що якщо Бог хоче наказати людину, то відбирає в неї розум.
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Якщо на роялі грати використовуючи руці - гендер не має значення...
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А ось гендеристам не подобається солов'їна мова, бо мабуть росіяни обідяться. Я як росіянин кажу - брєд.
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Тільки батьки можуть припинити це. Поки не пізно.
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не можуть.
допоки МО керує освітою.

Тому на наступних виборах умовою голосування за партію необхідно назвати ліквідацію МО.
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Игорь Мамутов

А назву джерела (посібника) можете навести?

Цікаво подивитися - хто автор та за чиї кошти видано?
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апропо..
соросята пробрались в освіту при Порошенкові..
зараз продовжують. Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад - Цензор.НЕТ 6640
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ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД ДУЖЕ ТОНКОЇ ДЕМАГОГІЇ...
ГОРДІСТЬ за рідну мову уданому тексті,що ніяк не заперечує права іншомовних людей, негідник видає за дискримінацію..
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Вони, звичайно встигнуть здриснути по екзилям.
А на підвали МГБ підуть інші...
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в школе куча проблем а ей гендеры мерещатся
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«Я не зможу утримувати дитину на 36 тис. гривень на місяць» Міністр освіти і науки Ганна Новосад заговорила про низьку зарплату
Міністр освіти і науки Ганна Новосад пояснила, що їй недостатньо зарплати, яку вона отримує, для того щоб думати про майбутнє, про якісь заощадження і пенсії. Також вона впевнена, що не зможе виховувати дитину на такі гроші.
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Та у них по парі паспортів в кармані, єслі шо здриснуть звідси моментально...
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маячня.. яка там гендерна нейтральність..
може ще кліматично - захисною ?
коли дити по п'ятницях ходять на
кліматичні демонстрації..

школа має бути бабло-нейтральною..
і щоб давала навички і знання як
вижити у ********* світі, а не вдовблювала
дітям програму сторічної давнини тільки через те, що
типа вчителі і методисти самі не вивчили щось нового
і *********

вся система освіти існує не для того, щоб навчати
дітей і готувати їх до успішного життя, а для
розпилу бюджету під прикриттям навчання
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Да, такое впечатление. Причем уже взялись за детей. Не дай Бог моим внукам начнут впаривать этот бред, пойду в школу и подниму скандал!
Не хватало еще вывихнуть детям мозги
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Родители, бабушки -дедушки, надо объединяться против этой мерзости, а то потом наплачемся
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На этом можно ставить жирную точку. И гнать эту дуру ссаной метлой аж до Кривого Рога.
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просто интересно - среди зе-гаван есть ХОТЯ БЫ ОДИН человек?
или одно ГАВНО?
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Хуже всего то, что у них похоже ОДИН МОЗГ НА ВСЕХ.
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Свою работу я начала с противостояния в ситуации с курсом
Свою работу я начала с противостояния в ситуации с курсом "Основы семьи"
Не хочу, чтобы в школах детям навешивали такие догмы

Эта, не знаю даже как назвать, будет бороться с курсом "Основы семьи"!!!!!!!!!!!
Гнать это чудовище подальше от детей!
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Ганна Новосад ."СОРОСЯТА ГОНЧАРУКА".

Потім вступила до Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вивчала політологію. Здобувши в 2011 році освітній ступінь бакалавра, поїхала на навчання за кордон.


Будучи стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса) вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій.[5]

ЩЕ ПИТАННЯ БУДУТЬ? Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад - Цензор.НЕТ 5684
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Проблем с гендерной нейтральностью в образовании у нас не было даже во времена совка. Ну разве что туалеты у мальчиков и девочек раздельные и уроки труда. Она что, предлагает девочкам наравне с пацанами рубанок в руки взять вместо иголки и ходить по нужде в одно помещение? . Это недоразумение из дурдома Гончарука вообще сама понимает о чем заговорила?
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ЦЯ ЗАВЕРБОВАНА У СТУДЕНТСЬКІ РОКИ СОРОСІВСЬКА БЛ..ДЬ ДУЖЕ ДОБРЕ РОЗУМІЄ.
НАПРЯМ ЗАДАНИЙ.

Рішення, яке обурило багатьох християн, виніс Верховний суд Франції.
Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад - Цензор.НЕТ 5543

Він постановив усунути хрест iз пам'ятника Папі Івану Павлу ІІ у місцевості Плоермель на заході Франції, оскільки зображення релігійного символу в публічному місці суперечить засадам відділення церкви від держави і світському характеру Франції.
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мІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ПОВИННО БУТИ ЛІКВІДОВАНЕ,
ОСТАТОЧНО.
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Соросівська шльондра. Бережім сімейні цінності, людоньки. Европа тихо стогне від засилля геїв. Будьте подалі від звихнутих і будуть щасливі ваші прийдешні.
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Біологічні види, в яких нема статевої різниці це лише одноклітинні організми! Умовою виживання і розповсюдження всіх вищих організмів і є наявність різних статей! Без цього життя на Землі залишилось би на рівні амеби, пілять!
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Зекоманда вся гендерно-нейтральна. В рот берут и в зад дают невзирая на пол...
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Ребенку легко поместить в голову дрянь, а убрать ее потом оттуда сверхтрудно!. Это как бороться с наркоманией, если не хуже.
Эту скотину надо срочно отделить от детей пока не поздно!!!
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Ага... І не буде там ні вона ні він, а лише ВОНО.
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Для гермафродитов такая политика - само то. Как задолбали уже эти все либерасты!
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Зеленая секта взяла за идеологию либертариантство , а там и свобода наркоманить не грех.
Я в шоке!
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